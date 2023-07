De nouvelles règles pour faciliter l’utilisation des chargeurs publics de voitures électriques

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conducteurs de voitures électriques n’auront besoin que d’une seule application pour payer les bornes de recharge publiques exploitées par différentes entreprises, conformément à la législation adoptée par le Parlement.

Les automobilistes sont actuellement contraints d’utiliser plusieurs applications pour smartphone ou cartes de membre pour accéder aux différents réseaux de recharge.

Rendre obligatoire ce que l’on appelle l’itinérance de paiement fait partie des nouvelles réglementations du Département des transports (DfT) visant à encourager l’adoption des véhicules électriques en rendant leur recharge plus facile, moins chère et plus pratique à travers le Royaume-Uni.

Les opérateurs seront tenus d’accepter les paiements sans contact sur les bornes de recharge nouvellement installées à huit kilowatts et plus, et sur les bornes de recharge rapide existantes.

Un prix normalisé en pence par kilowattheure sera mandaté pour permettre aux conducteurs de comparer le coût d’utilisation de différents réseaux.

Les réseaux de bornes de recharge rapides devront fonctionner 99 % du temps au cours d’une année civile, et une nouvelle ligne d’assistance sera lancée pour aider les automobilistes en cas de problème avec la recharge des véhicules électriques.

Les données des bornes de recharge seront également ouvertes pour permettre aux conducteurs de vérifier plus facilement leur disponibilité.

Le ministre des Transports, Jesse Norman, a déclaré : « Alors que la demande de véhicules électriques continue de croître, le gouvernement veut s’assurer que les conducteurs continuent d’avoir confiance dans le réseau de recharge du Royaume-Uni.

« Les réglementations que le gouvernement a proposées aujourd’hui amélioreront l’expérience de recharge des véhicules électriques pour des millions de personnes, en aidant les conducteurs à trouver les bornes de recharge adaptées à leurs besoins, en assurant la transparence des prix afin qu’ils puissent comparer le coût de la recharge à différents points et en mettant à jour les méthodes de paiement afin toutes les nouvelles bornes de recharge ont une option sans contact.

« Cela rendra le passage à l’électricité plus facile que jamais pour les automobilistes, contribuera à la croissance de l’économie du Royaume-Uni et favorisera le net zéro. »

Le président des AA, Edmund King, a déclaré: «C’est une étape bienvenue et nous sommes heureux que le gouvernement ait écouté nos demandes pour créer plus de confiance lors de la recharge hors de chez soi.

« Une exigence de fiabilité de 99 % et des informations en direct sur les bornes de recharge aideront à montrer aux conducteurs en temps réel les avantages de la conduite électrique. »

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, a déclaré: «L’accent mis sur l’amélioration de la fiabilité, de l’interopérabilité et de la transparence des prix est une bonne nouvelle car ils reflètent les principaux problèmes rencontrés par les gens lors de la recharge.

« La prochaine étape devrait permettre les paiements par carte de crédit ou de débit sans contact sur les chargeurs publics de moins de 8 kW, ce qui profiterait aux conducteurs qui dépendent des chargeurs sur rue et à destination. »





Quels que soient les inconvénients des voitures à essence et diesel, la facilité relative de faire le plein est quelque chose que les véhicules électriques doivent égaler Steve Gooding, Fondation RAC

De nombreux experts automobiles estiment que le réseau de recharge public du Royaume-Uni doit être considérablement amélioré avant l’interdiction des ventes de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030.

Steve Gooding, directeur de la Fondation RAC, a déclaré : « Quels que soient les inconvénients des voitures à essence et diesel, la relative facilité de ravitaillement en carburant est quelque chose que les véhicules électriques doivent égaler.

« Une seule application aidera grandement. Mais cela dépendra toujours du fait que les conducteurs obtiennent un signal sur leur mobile quand et où ils décident de «faire le plein».

« Nos recherches montrent qu’il existe encore de gros trous dans le réseau de téléphonie mobile.

« Il n’y a pas que les conducteurs qui ont besoin d’accéder au réseau téléphonique. Pour fonctionner correctement, les chargeurs doivent également pouvoir se connecter.

« La technologie peut offrir une solution à de nombreux problèmes, mais seulement lorsqu’elle est disponible à 100 %. »