De nouvelles règles gouvernementales visent à limiter les travaux virologiques à risque

Imaginez que vous êtes virologue. Vous faites des recherches sur le monkeypox, et dans le but de mieux comprendre quels gènes rendent le monkeypox mortel, vous prenez des composants génétiques d’un des clades du monkeypox qui est plus mortel et des composants d’un clade qui est moins mortel mais plus transmissible. (Parce que vous êtes virologue, vous savez qu’un clade est un groupe d’organismes partageant des traits génétiques spécifiques.) Vous les combinez pour créer une nouvelle variante du monkeypox avec des traits à la fois de la version mortelle et de la version contagieuse.

Ce travail serait-il couvert par les directives américaines qui exigent un contrôle de sécurité accru pour la recherche qui pourrait potentiellement déclencher une pandémie mortelle ?

Selon les directives actuelles, ce n’est en fait pas clair. Lorsque des chercheurs de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) ont planifié une telle expérience, un comité de sécurité a conclu qu’ils étaient exemptés d’examen. Monkeypox, après tout, n’est pas un “pathogène pandémique potentiel”, l’un des virus exceptionnellement risqués comme les grippes et les coronavirus auxquels les directives sont destinées.

Et bien que les directives actuelles ciblent également les travaux sur tout virus «amélioré» pour être plus dangereux, les chercheurs du NIAID ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que leur nouveau virus hybride soit plus mortel que le plus meurtrier des souches de départ ou plus contagieux que le plus contagieuse des souches de départ.

Cela peut sembler une façon bizarre de décider quand des normes de sécurité renforcées sont appropriées pour la recherche en virologie. Certes, ce qui nous intéresse n’est pas la façon dont les virus sont classés, mais l’ampleur des dommages qui seraient causés si le résultat final infectait les gens – comme cela se produit avec une fréquence inquiétante dans les accidents de laboratoire à travers le monde.

Heureusement, un nouvel ensemble de lignes directrices proposées publié la semaine dernière par le Conseil consultatif scientifique national pour la biosécurité (NSABB) changerait la façon dont nous évaluons la recherche susceptible de provoquer une pandémie – en espérant rendre le processus plus transparent et plus raisonnable tout en assurant la sécurité du public. d’une catastrophe potentielle.

Cela représente “un certain nombre d’avancées importantes”, m’a dit Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security.

Définir le potentiel pandémique par les résultats

Voici un moyen simple de définir si la recherche doit être soumise à une surveillance de sécurité supplémentaire : le résultat final des travaux, ou tout résultat intermédiaire, est-il un virus qui pourrait déclencher une pandémie ? Si tel est le cas, une surveillance supplémentaire de la sécurité est probablement appropriée !



C’est à peu près la norme proposée dans les nouvelles lignes directrices proposées, mais ce n’était en grande partie pas le cas auparavant.

Le conseil d’administration du NSABB a constaté des lacunes importantes dans les normes actuelles. « Les définitions actuelles d’un PPP [potential pandemic pathogen] et les PPP améliorés (ePPP) sont trop étroits », écrivent-ils dans le rapport. “L’accent mis sur les agents pathogènes qui sont à la fois “hautement” transmissibles et probablement “hautement” virulents pourrait conduire à négliger certaines recherches impliquant la création, le transfert ou l’utilisation d’agents pathogènes ayant un potentiel accru de provoquer une pandémie.”

Disons qu’un agent pathogène est incroyablement contagieux mais seulement légèrement mortel. Cela peut ne pas sembler si grave, mais vous venez de décrire le Covid-19, qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde. Comme nous devrions tous le savoir maintenant, un agent pathogène aussi mortel que le SRAS-CoV-2 est toujours catastrophique s’il est suffisamment contagieux pour devenir mondial.

De plus, selon les normes actuelles, si la méthode par laquelle le virus est rendu plus contagieux ou plus mortel implique d’échanger des composants du virus avec une variante différente qui est plus contagieuse ou plus mortelle, cela ne compte pas non plus comme un “amélioré” virus. Mais bien sûr, dans le sens où la politique publique devrait se soucier des chances que des millions de personnes meurent, les changements sont évidemment une amélioration !

“Ce qui compte n’est pas l’agent pathogène de départ mais l’agent pathogène résultant”, a déclaré Inglesby. “S’il en résulte un nouvel agent pathogène ou une nouvelle variante qui a une nouvelle transmissibilité élevée ou une nouvelle létalité élevée, alors cela est soumis à une surveillance.”

Le conseil d’administration du NSABB a proposé ces lignes directrices révisées :

“Modifier la politique USG P3CO pour clarifier qu’un examen au niveau des départements fédéraux est requis pour la recherche dont on peut raisonnablement prévoir qu’elle améliorera la transmissibilité et/ou la virulence de tout agent pathogène (c’est-à-dire les PPP et les non-PPP) de sorte que l’agent pathogène résultant est raisonnablement susceptible de présentent les caractéristiques suivantes qui répondent à la définition d’un PPP :

Probablement modérément ou hautement transmissible et susceptible d’une propagation large et incontrôlable dans les populations humaines ; et/ou

Probablement modérément ou hautement virulent et susceptible d’entraîner une morbidité et/ou une mortalité importante chez l’homme

Les pandémies peuvent être cauchemardesques. Notre politique doit refléter cela.

Les biologistes ont fait d’énormes progrès dans leur capacité à comprendre et à manipuler l’ADN et l’ARN au cours des dernières décennies. Cela a été extrêmement avantageux pour l’humanité, et personne ne veut arrêter la recherche qui mène à ces avancées.

Mais il n’est pas si rare que des agents pathogènes s’échappent du laboratoire. Ce n’est pas l’étoffe des théories du complot – comme l’a révélé une récente série d’enquêtes dans Intercept, les accidents de laboratoire sont beaucoup plus fréquents que nous ne le pensons et entraînent rarement de sérieux changements de politique. Et compte tenu de l’ampleur des dégâts qu’une pandémie peut causer, cela signifie que la recherche sur la création de nouveaux agents pathogènes à potentiel pandémique doit être soumise à un niveau de surveillance que le gouvernement a, jusqu’à présent, eu du mal à clarifier.

Une partie de la confusion provient du défi de mise à l’échelle autour des risques catastrophiques. La plupart des règles de sécurité au travail sont supposées protéger la vie des employés – peut-être des dizaines de personnes. Les règles de fiabilité technique pour les ponts et les gratte-ciel visent à protéger la vie de centaines de personnes, voire de milliers.

Si quelque chose ne va pas – si ces règles ne sont pas assez strictes ou ne sont pas appliquées – c’est une très mauvaise journée pour ces personnes, mais pas au-delà. Des règles de prévention des pandémies, cependant, sont nécessaires pour protéger la vie de millions de personnes. Une erreur dans un laboratoire qui déclenche quelque chose comme Covid – ou quelque chose de pire – ne met pas seulement en danger ceux qui travaillent dans ce laboratoire, mais potentiellement nous tous. Le degré de prudence requis pour ces enjeux astronomiques est tout simplement différent de toute autre chose.

Au-dessus de tout cela se pose la question des véritables origines de la pandémie de Covid-19. Bien qu’il n’y ait pas de preuve irréfutable qui indique que le virus du SRAS-CoV-2 a commencé sa vie dans un laboratoire – et il n’y en aura probablement jamais – le fait même qu’il est difficile de savoir précisément ce qui a pu se passer à l’Institut de virologie de Wuhan devrait nous faire réfléchir. . Le nombre de biolabs dédiés au travail sur les agents pathogènes les plus virulents au monde est en augmentation, tout comme notre capacité à jouer avec la génétique d’un virus. C’est une combinaison dangereuse.

Les nouvelles directives ne sont pas parfaites. D’une part, ils se concentrent toujours sur les États-Unis, et tout effort efficace pour prévenir les pandémies d’origine humaine et garantir que la recherche à risque se déroule en toute sécurité doit être mondial – tout comme le seront les pandémies que de tels travaux pourraient déclencher. Mais c’est un grand pas en avant pour rendre les règles plus cohérentes, plus raisonnables et plus axées sur l’endroit où les enjeux sont les plus élevés.

Clarification, 13 h HE : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier que “virulent” dans ce contexte fait référence à la façon dont un virus est mortel et “contagieux” fait référence à la facilité avec laquelle il se transmet.