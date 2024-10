De nouvelles règles d’éthique en préparation pour les élus de Chesapeake

CHESAPEAKE — Les membres du conseil municipal ont convenu la semaine dernière de commencer à élaborer un code d’éthique pour les élus de la ville.

Actuellement, les membres du conseil n’ont pas de politique d’éthique, seulement un règlement d’ordre et de procédure. Le membre du Conseil, Robert Ike, en a demandé un. L’accord du conseil pour établir une politique suivie des reportages en août selon lesquels le maire Rick West demandait à l’ancien procureur de la ville en 2022 pour examiner un problème rencontré par le demi-frère de West afin d’aider le membre de la famille à éviter de dépenser des milliers de dollars en conseils juridiques.

La décision d’aller de l’avant a été prise par consensus lors d’une séance de travail le 8 octobre. Ike a initialement proposé d’adopter le code d’éthique officiellement affiché sur le site Internet de la ville pour les employés de la ville. Cependant, le directeur municipal Chris Price a déclaré que les employés municipaux ne suivaient pas cette politique depuis plus d’une décennie. Au lieu de cela, les employés municipaux adhèrent à une doctrine plus axée sur le service à la clientèle appelée Normes « CARES » des clientsavec « CARES » signifiant courtoisie, attention, réactivité, responsabilisation et intendance.

Mais Ike et Don Carey, membre du conseil, ont fait pression en faveur d’un code d’éthique plus nuancé, spécifique aux élus, avec des dispositions plus explicites sur des questions telles que les conflits d’intérêts et l’influence inappropriée, par exemple.

Price a déclaré que ces idéaux sont capturés sous « l’autonomisation », qui appelle les employés à utiliser « l’intégrité pour répondre aux besoins de nos clients ».

Ike a déclaré qu’il s’agissait d’un code suffisant pour les employés, mais qu’il ne correspondait pas à ce à quoi les membres du conseil devraient être redevables.

« Qu’il s’agisse de conflits d’intérêts, de mauvaise gestion financière ou d’utilisation du poste à des fins personnelles, ces violations nuisent non seulement aux individus impliqués mais à l’intégrité du système dans son ensemble », a déclaré Ike. « Nous avons le pouvoir d’exiger des comptes. Nous avons le pouvoir d’insister auprès de nos dirigeants pour qu’ils respectent les normes éthiques que nous attendons. »

Carey et West se demandaient également comment un tel code serait appliqué, et West a déclaré qu’il devrait y avoir un mécanisme pour déterminer si une violation a eu lieu.

Le membre du Conseil Jeff Bunn a suggéré de ne promulguer aucun code d’éthique au-delà de la norme CARES jusqu’à ce que les membres du conseil nouvellement élus assument leurs fonctions en janvier. Amanda Newins, membre du Conseil, a proposé de prendre l’initiative d’élaborer un code d’éthique, en recherchant un modèle dans des endroits comme le comté de James City et en mettant en œuvre des dispositions relatives aux conflits d’intérêts, aux séances à huis clos et à la confidentialité, par exemple. Ella Ward, membre du Conseil, s’est portée volontaire pour travailler avec Newins sur cette tâche. Newins a déclaré qu’ils reviendraient au conseil pour de plus amples discussions et commentaires avant l’adoption.

« Ike, membre du Conseil, l’a très bien dit : si nos employés le suivent, alors nous devrions le suivre », a déclaré Newins. « Mais nous devrions suivre ce qu’ils suivent, et non un vieux document. »

Le conseil municipal de Newport News a adopté un manuel du conseil l’année dernière, cela comprenait un code d’éthique après que des inquiétudes aient été soulevées au sujet des membres du conseil utilisation abusive des cartes de crédit émises par la ville.

