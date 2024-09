De nouvelles règles concernant la certification des élections en Géorgie seront testées devant les tribunaux

ATLANTE– Deux nouvelles règles controversées adoptées par le Conseil électoral de l’État de Géorgie concernant la certification des décomptes des votes devraient faire l’objet de leur premier test devant les tribunaux cette semaine.

Le Majorité républicaine au Conseil électoral de l’État – composé de trois membres salués par l’ancien président Donald Trump, nommément nommé lors d’un récent rassemblement – ​​a voté en faveur des règles le mois dernier. Les démocrates ont déposé une plainte en justice et soutiennent que les règles pourraient être utilisées « pour bouleverser le processus statutairement requis pour certifier les résultats des élections en Géorgie ».

Un procès au banc, c’est-à-dire qu’il y a un juge mais pas de jury, devrait commencer mardi devant le juge Robert McBurney de la Cour supérieure du comté de Fulton.

L’une des règles fournit une définition de la certification qui inclut exiger des responsables du comté qu’ils mènent une « enquête raisonnable » avant de certifier les résultats, mais il ne précise pas ce que cela signifie. L’autre inclut la langue permettre aux responsables électoraux du comté « d’examiner tous les documents liés aux élections créés lors du déroulement des élections ».

Une série de nominations récentes signifie que les Républicains soutenus par Trump disposent d’une majorité de 3 contre 2 au sein du Conseil électoral de l’État depuis mai. Cette majorité a adopté plusieurs nouvelles règles au cours des deux derniers mois qui ont a suscité l’inquiétude des démocrates et d’autres qui pensent que Trump et ses alliés pourraient les utiliser pour semer la confusion et jeter le doute sur les résultats s’il perd cet État charnière crucial au profit de la vice-présidente démocrate Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de novembre.

Une autre règle adoptée plus récemment par le conseil exige que les agents électoraux compter le nombre de bulletins papier – et non des votes – à la main le soir de l’élection, après la fin du vote. Un procès distinct déposé par un groupe dirigé par un ancien législateur républicain a initialement contesté les deux règles de certification, mais a été modifié la semaine dernière pour contester également la règle de décompte des votes et quelques autres règles adoptées par le conseil d’administration.

Géorgie Le secrétaire d’État Brad Raffensperger et un association des agents électoraux de comté avait mis en garde le conseil d’État contre l’adoption de nouvelles règles si près des élections. Ils ont fait valoir que cela pourrait semer la confusion parmi les agents électoraux et les électeurs et miner la confiance du public dans le processus électoral.

La contestation des règles de certification déposée par des groupes démocrates et d’autres demande au juge de confirmer que les surintendants électoraux – un conseil électoral composé de plusieurs personnes dans la plupart des comtés – ont le devoir de certifier une élection dans le délai prévu par la loi et n’ont aucun pouvoir discrétionnaire pour le faire. refuser ou retarder la certification. Ils demandent qu’elle soit déclarée invalide si le juge estime que l’une ou l’autre des règles autorise un tel pouvoir discrétionnaire.

Les avocats du Conseil électoral de l’État affirment que les démocrates demandent au juge de « déclarer ce qui est déjà inscrit dans la loi géorgienne », que la certification du comté est obligatoire et doit avoir lieu avant 17 heures le lundi suivant l’élection, ou le lendemain si le lundi est un jour férié. vacances, comme c’est le cas cette année. Ils soutiennent également que la contestation est interdite par le principe de l’immunité souveraine et demande une réparation qui n’est pas appropriée en vertu de la loi.

La contestation a été déposée par l’État et les partis démocrates nationaux, ainsi que par les membres des conseils électoraux des comtés de la région métropolitaine d’Atlanta, les plus choisis par le Parti démocrate local, ainsi que par les électeurs qui soutiennent les démocrates et deux législateurs démocrates de l’État candidats à la réélection. La plainte a été déposée contre le Conseil électoral de l’État, et les partis républicains de l’État et du pays se sont joints au combat aux côtés du conseil.

Les démocrates admettent dans leur contestation que les deux règles « pourraient être interprétées comme n’étant pas en conflit avec les statuts de la Géorgie », mais ils soutiennent que « ce n’est pas l’intention des rédacteurs de ces règles ».

« Selon leurs rédacteurs, ces règles reposent sur l’hypothèse que la certification des résultats des élections par un conseil de comté est discrétionnaire et sujette à une enquête libre qui peut retarder la certification ou la rendre totalement facultative », ont-ils écrit dans un dossier judiciaire.

Ils notent également que de nombreux responsables électoraux de comté à travers l’État ont déjà cherché à bloquer ou à retarder la certification lors des dernières élections et que « les nouvelles règles donnent à ces responsables de nouveaux outils pour le faire à nouveau en novembre ».

Les avocats de l’État affirment que, puisque l’argument contre les règles repose sur l’intention présumée des personnes qui les ont présentées ou sur la manière dont certains fonctionnaires pourraient les interpréter, plutôt que sur le texte des règles elles-mêmes, la contestation devrait être rejetée.

Les avocats des États soutiennent également que la tentative des démocrates d’amener le juge à rendre un jugement déclaratoire est interdite en vertu de l’immunité souveraine, qui protège les gouvernements des États et locaux contre toute poursuite à moins qu’ils n’y consentent. Les avocats des démocrates affirment que cette contestation relève d’une exclusion prévue dans la loi de l’État, selon laquelle l’État a « spécifiquement consenti à être poursuivi et a explicitement renoncé à son immunité souveraine quant aux actions en jugement déclaratoire dans lesquelles les règles de ses agences sont contestées ».

Les avocats des deux camps invoquent également un arrêt de la Cour suprême des États-Unis de 2006 selon lequel les tribunaux ne devraient pas modifier les règles électorales juste avant une élection.

Les avocats des groupes républicains affirment qu’interdire l’application des nouvelles règles « dans les dernières semaines avant le début du vote injecterait une confusion juridiquement créée », contre laquelle la décision de la Cour suprême visait à protéger.

Les avocats des démocrates affirment que la décision s’applique aux tribunaux fédéraux, et non aux tribunaux des États, afin d’empêcher les tribunaux fédéraux de s’immiscer dans une affaire liée aux lois des États. Même si cela s’appliquait dans ce cas, affirment-ils, cela étayerait leurs arguments, car cela plaide contre la modification des règles électorales de longue date à l’approche d’une élection.