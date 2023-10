OTTAWA –

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a annoncé de nouvelles règles visant à protéger les étudiants internationaux contre la fraude, à la suite d’une enquête menée cet été sur plus de 100 cas impliquant de fausses lettres d’admission.

Le ministère de l’Immigration a lancé un groupe de travail en juin pour enquêter sur un stratagème remontant à 2017, selon lequel des agents d’immigration émettaient de fausses lettres d’acceptation pour faire venir des étudiants internationaux au Canada.

Sur les 103 cas examinés jusqu’à présent, environ 40 pour cent des étudiants semblaient participer au programme, tandis que les autres en étaient victimes.

Miller dit que les écoles qui acceptent des étudiants internationaux devront confirmer la lettre d’acceptation de chaque candidat auprès du ministère de l’Immigration à partir du 1er décembre.

Le ministre s’intéresse également aux écoles elles-mêmes et envisage de mettre en place un système qui profiterait aux établissements d’enseignement postsecondaire qui appliquent des normes plus élevées en matière de services, de soutien et de résultats pour les étudiants internationaux, à temps pour le prochain semestre d’automne.

Les candidats à ces écoles seraient prioritaires lorsqu’il s’agirait de traiter leur permis d’études.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 27 octobre 2023.