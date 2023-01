De nouvelles réglementations sur les armes à feu sur les bretelles stabilisatrices ciblées par les tribunaux

WASHINGTON (AP) – Des groupes conservateurs et de défense des droits des armes à feu ont contesté mardi devant le tribunal la nouvelle réglementation fédérale sur les armes à feu avec renforts stabilisateurs, intentant une action en justice pour bloquer une action de contrôle des armes à feu vantée par le président Joe Biden après que les accessoires ont été utilisés dans deux fusillades de masse.

Deux poursuites ont été intentées devant un tribunal fédéral du Texas contre la décision de traiter les armes à feu comme des fusils à canon court, une arme comme un fusil à canon scié qui est fortement réglementée depuis les années 1930.

Les cas soutiennent que des millions de personnes ont des armes à feu avec les bretelles et les utilisent pour rendre le tir “plus précis, et donc plus sûr”, selon un procès intenté au nom de trois vétérans par le conservateur Wisconsin Institute for Law and Liberty, basé à Milwaukee.

Ils ont déclaré dans le procès que la nouvelle règle du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs oblige les propriétaires à des “choix impensables” consistant à retirer l’attelle, à se soumettre à un registre national ou à s’exposer à d’éventuelles accusations.

“La nouvelle règle usurpe illégalement l’autorité du Congrès en élargissant considérablement la définition de” fusil “en vertu de la loi fédérale et, avec elle, impose une responsabilité pénale potentielle à des millions d’Américains exerçant leurs droits au deuxième amendement”, affirme le procès. Il y a dix ans, l’ATF a découvert que les bretelles ne fabriquaient pas des armes similaires aux fusils à canon court.

Le groupe Firearms Policy Coalition a également contesté la nouvelle règle dans un autre procès intenté au Texas.

Au moins trois millions d’armes à feu avec renforts stabilisateurs sont en circulation aux États-Unis, selon l’ATF. D’autres estimations placent le nombre beaucoup plus haut, selon la poursuite. Les plaignants demandent au tribunal de bloquer l’application de la règle.

Le règlement était l’une des nombreuses mesures annoncées par Biden en 2021 après qu’un homme utilisant une attelle stabilisatrice a tué 10 personnes dans une épicerie de Boulder, au Colorado. Une attelle stabilisatrice a également été utilisée lors d’une fusillade à Dayton, Ohio, qui a fait neuf morts en 2019.

L’agence a refusé de commenter, citant le litige en cours. La règle a été repoussée par les groupes de défense des droits des armes à feu depuis sa proposition.

Les bretelles stabilisatrices transforment une arme de poing en une arme puissante et facile à dissimuler, a déclaré le procureur général Merrick Garland lorsqu’il a annoncé la règle plus tôt ce mois-ci. Développés à l’origine pour les anciens combattants handicapés, les accessoires sont devenus une échappatoire exploitée par les armuriers pour rendre les armes plus meurtrières, ont déclaré des groupes de contrôle des armes à feu.

Lindsay Whitehurst, Associated Press