De nouvelles réglementations fédérales sur les carburants arrivent bientôt – voici ce à quoi vous pouvez vous attendre

Dans seulement trois semaines, de nouvelles réglementations fédérales commenceront à imposer des surtaxes sur les carburants les plus polluants dans le but de limiter les émissions des transports.

Finalement, ces règlements sur les carburants propres rendront l’essence plus chère. Les conservateurs fédéraux et la Fédération canadienne des contribuables ont pris l’habitude de les appeler « la taxe sur le carbone 2.0 » ou « la deuxième taxe sur le carbone ». Les premiers ministres du Canada atlantique exhortent Ottawa à les reporter ou à les annuler.

Cette semaine, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s’est joint à leur campagne.

« Je suis d’accord avec mes homologues de l’Atlantique, les premiers ministres du Canada atlantique, qui ont demandé au ministre fédéral de retarder la mise en œuvre de ces mesures pour s’assurer que le ministre procède à des consultations appropriées et appropriées », a-t-il déclaré à CBC News.

« La norme sur les carburants propres a un potentiel d’impact assez disproportionné dans diverses régions du pays. »

Alors, qu’est-ce que le Règlement fédéral sur les carburants propres? Comment travaillent-ils?

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré que la réglementation pourrait avoir un «impact disproportionné» sur certaines régions du pays. (Kirk Fraser/CBC)

La réglementation fédérale exige déjà un pourcentage minimum de biocarburants dans l’essence et le diesel. À compter du 1er juillet, un nouveau régime remplacera ces règles.

Le nouveau règlement vise à réduire « l’intensité en carbone » des carburants automobiles vendus sur le marché canadien, c’est-à-dire la quantité d’émissions qu’ils génèrent pour une quantité d’énergie donnée. Contrairement aux règles actuelles, les nouvelles couvrent l’ensemble du cycle de vie des carburants, de la production et du transport à la consommation.

L’objectif est de pousser les entreprises qui produisent ou importent du carburant à réduire progressivement l’intensité des émissions de ce processus en fixant un plafond et en le diminuant chaque année. D’ici 2030, les règles exigeront une réduction de 15 % de l’intensité des émissions par rapport aux niveaux de 2016.

Les producteurs pourraient se conformer aux nouvelles règles de différentes manières. Ils pourraient mettre plus d’éthanol dans leur essence, utiliser plus de biodiesel ou trouver des moyens novateurs de réduire les émissions de leurs raffineries grâce, par exemple, à la capture et au stockage du carbone.

Les producteurs qui se situent en dessous du plafond d’intensité des émissions du gouvernement fédéral gagneront des crédits supplémentaires qu’ils pourront vendre. D’autres producteurs peuvent acheter ces crédits si leurs carburants sont insuffisants.

Il est également possible pour d’autres de gagner des crédits en investissant, par exemple, dans des bornes de recharge pour véhicules électriques, et de vendre ces crédits à des producteurs de carburant.

Combien coûteront-ils ?

Le nouveau Règlement sur les carburants propres entrera en vigueur le 1er juillet, mais les raffineries auront un an pour s’y conformer. Le gouvernement fédéral dit qu’il ne pense pas que les consommateurs remarqueront tout de suite des coûts supplémentaires.

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) affirme que l’impact de la réglementation sur les prix de l’essence sera «minime» au cours des prochaines années, car les producteurs devraient être en mesure de respecter les normes en prenant des mesures qu’ils auraient probablement prises de toute façon.

ECCC prévoit que d’ici 2030, les consommateurs devraient voir des coûts supplémentaires lors du remplissage de leurs réservoirs, bien que le ministère ne soit pas certain de l’ampleur de la hausse des prix. Il estime une augmentation des prix à la pompe d’ici 2030 entre 6 et 13 cents le litre d’essence, selon la conformité des raffineries.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) prévoit une augmentation de prix de 17 cents le litre.

Cela s’ajoute aux 37 cents que la taxe sur le carbone ajoutera à un litre d’essence d’ici 2030.

Le coût économique sera un coup dur pour le PIB d’environ 9 milliards de dollars et une réduction des émissions d’environ 27 millions de tonnes en 2030, selon une analyse d’impact réglementaire d’ECCC.

Le gouvernement estime que d’ici 2040, la réglementation aura réduit les émissions d’environ 200 millions de tonnes pour un coût pour le PIB de 30 milliards de dollars. Compte tenu du coût de chaque tonne de carbone pour la société en raison du réchauffement climatique accru, le gouvernement calcule que c’est une bonne affaire.

Est-ce juste une autre taxe carbone ?

Strictement parlant, non. Une taxe sur le carbone impose une surtaxe sur chaque litre de carburant en fonction de sa teneur en carbone. Le Règlement sur les carburants propres fonctionne différemment puisqu’il ne pénalise que les carburants les plus sales.

« C’est presque comme une taxe sur le carbone, mais cela ne charge pas chaque litre, donc cela peut faire plus pour encourager l’efficacité ou le changement de carburant vers des carburants à faible émission de carbone ou une électricité à faible émission de carbone sans avoir les mêmes impacts de prix sur le carburant lui-même, », a déclaré l’économiste du climat Mark Jaccard, professeur à l’Université Simon Fraser et expert en normes de carburant propre.

La réglementation fonctionne en fait davantage comme un système de plafonnement et d’échange, que les gouvernements provinciaux utilisaient bien avant la taxe fédérale sur le carbone.

« C’est comme un système de plafonnement et d’échange pour l’intensité par opposition aux émissions absolues », a déclaré Jaccard.

Et le gouvernement fédéral lui-même ne percevra pas un sou de la réglementation. Au lieu de cela, l’argent passe des producteurs de carburants polluants aux producteurs d’énergie propre, ce qui rend les carburants plus propres moins chers.

« Ceux qui fabriquent des biocarburants, ceux qui fabriquent de l’hydrogène, ceux qui fabriquent de l’électricité, reçoivent en fait de l’argent dans leurs poches, car les vendeurs de carburants à plus forte intensité doivent leur acheter des crédits », a déclaré Jaccard.

J a Cour suprême du Canada a également conclu que le système de tarification du carbone du gouvernement fédéral n’est pas vraiment une taxe. Cela n’a pas empêché le chef conservateur Pierre Poilievre, Moe et d’autres critiques de l’appeler un.

Jaccard a déclaré que peu importe si l’outil de réduction des émissions s’appelle une taxe ou une réglementation, car pour fonctionner, l’outil doit augmenter le coût à la pompe.

« L’effet sur le consommateur n’est pas différent », a déclaré Jaccard.

Qui gagne, qui perd ?

Dans une analyse récente, le directeur parlementaire du budget a conclu que les règlements toucheraient les gens différemment selon leur revenu et leur lieu de résidence.

Étant donné que les personnes à faible revenu utilisent une plus grande partie de leurs revenus en carburant, elles ressentiront plus de douleur. Il en sera de même pour les provinces de l’Atlantique et des Prairies. Le directeur parlementaire du budget prévoit que le règlement coûtera 1 117 $ à un ménage moyen de la Saskatchewan et 1 157 $ à un ménage moyen de l’Alberta en 2030.

Ces totaux proviennent de la hausse des coûts du carburant, des prix gonflés d’autres biens et des impacts sur les salaires et autres revenus. En Colombie-Britannique, le directeur parlementaire du budget affirme que le coup totalisera seulement 384 $ en 2030 pour le ménage moyen.

Le bilan économique variera également considérablement. À Terre-Neuve-et-Labrador, le PIB réel devrait être inférieur d’environ 1 % en 2030 à ce qu’il aurait été sans la réglementation. La Saskatchewan serait la deuxième plus mal lotie, avec une baisse de 0,9 % cette année-là, a constaté le directeur parlementaire du budget.

Moe a déclaré que ce sont de bonnes raisons de faire une pause et de chercher des moyens de limiter les dégâts pour les régions qui les ressentiront davantage.

« Ralentissez, comprenez quels sont les impacts économiques, travaillez avec l’industrie sur ce qui est réalisable », a-t-il déclaré.

Dans son évaluation de l’impact de la réglementation, ECCC a déclaré avoir mené des années de consultations avec l’industrie. Il a cité une longue liste de groupes de travail, de comités et de documents de consultation qui ont donné lieu à des centaines de commentaires sur la réglementation. Il a déclaré que les provinces étaient « fortement engagées ».

Malgré le rapport du directeur parlementaire du budget et les inquiétudes de Moe, Jaccard a déclaré qu’il n’était pas convaincu que la réglementation aurait un impact négatif important sur des provinces comme la Saskatchewan et l’Alberta.

« Une norme de carburant propre dans les transports n’entraînerait pas de coûts ou de transferts régionaux sensiblement différents », a-t-il déclaré. « Je n’ai lu aucune preuve pour cela. »

Il a dit que les provinces des Prairies bénéficieraient également de la réglementation.

« En Colombie-Britannique, lorsque nous achetons des biocarburants, nous les achetons dans les Prairies », a déclaré Jaccard.

Le canola fleurit dans des champs agricoles près de La Salle, au Manitoba, le 28 juillet 2022. Le canola est utilisé pour fabriquer des biocarburants. (Shannon VanRaes/Reuters)

Chris Vervaet, directeur exécutif de l’Association canadienne des transformateurs de graines oléagineuses, a déclaré qu’il pense également que la réglementation profitera à son industrie. Il a déclaré que son groupe était « fortement impliqué » dans leur développement.

« Nous sommes optimistes quant au fait que le Règlement sur les carburants propres stimulera la demande pour nos matières premières à faible émission de carbone », a-t-il déclaré à CBC News.

Vervaet a déclaré qu’il voyait déjà des milliards de dollars d’investissements dans de nouvelles installations de traitement. Il a prédit que la réglementation donnerait aux producteurs une chance de se diversifier en s’éloignant de sources imprévisibles comme la Chine.

« Nous avons un marché ici au Canada qui est plus prévisible, c’est donc un énorme avantage », a-t-il déclaré.

Cela pourrait expliquer pourquoi Moe – qui n’a jamais un seul mot gentil à dire sur la taxation du carbone – a été moins féroce dans son opposition au Règlement sur les carburants propres. Il a reconnu qu’ils ont la « capacité » de freiner les admissions et qu’ils pourraient même apporter des avantages à l’agriculture de sa province.

« Il y a très probablement une voie à suivre, comme je l’ai dit, en consultant les industries, en consultant les provinces, pour élaborer une politique dans cet espace qui soit probablement réalisable », a-t-il déclaré.