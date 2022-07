De nouvelles recherches sur nos 4 actions de semi-conducteurs montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Nous avons reçu quelques mises à jour sur les noms de nos semi-conducteurs Club mardi. Conformément à notre point de vue, les rapports ont servi à soutenir l’idée que plus une entreprise de fabrication de puces est exposée au centre de données, plus ses ventes sont sûres dans cet environnement d’investissement et économique difficile. Marvell Technology JPMorgan a déclaré dans une note de recherche que les tendances des dépenses en capital des centres de données cloud “restent fortes” et soutiennent Marvell Technology (MRVL). Tout en révisant à la baisse les estimations d’investissement pour le second semestre de l’année, les analystes de JPMorgan s’attendent toujours à ce que les dépenses s’accélèrent au cours des six derniers mois de 2022, augmentant de 22 % par rapport au premier semestre. N’oubliez pas que les dépenses des centres de données des principaux fournisseurs de cloud constituent essentiellement des revenus pour Marvell. Lors de la prise en compte d’une récession potentielle, les analystes pensent toujours que la croissance des dépenses d’investissement d’une année sur l’autre sera réalisée en 2023, soit une progression d’environ un point de pourcentage à un chiffre. Leur scénario de base sans récession est pour une augmentation de 14 %. Comme les membres le savent, Marvell a travaillé avec diligence pour réduire son exposition aux consommateurs tout en investissant de manière agressive dans les centres de données, les réseaux mobiles 5G et l’automobile, qui sont tous des marchés finaux en croissance séculaire. Alors que les analystes de JPMorgan ne sont pas entrés dans les détails sur Advanced Micro Devices (AMD) ou Nvidia (NVDA), également des participations du Club, ils ont appelé les “processeurs de serveur de calcul” du premier et les “processeurs d’accélération de calcul” du second comme clés. bénéficiaires des dépenses d’investissement cloud résilientes. Marvell, qui a les ventes les plus résilientes de tous nos noms de semi-conducteurs, se négocie désormais à moins de 20 fois les estimations de bénéfices à terme. Les analystes de Nvidia chez Citigroup ont réduit leur objectif de prix sur Nvidia à 285 $ par action contre 315 $, mais ont conservé leur note d’achat. La réduction de PT était en grande partie le résultat d’estimations réduites pour les jeux vidéo. Les analystes ont déclaré qu’ils maintenaient leurs “ventes de centres de données [estimates] comme les vérifications de l’industrie montrent que les hyperscalers restent limités en capacité de serveur et [they] pensent que le multiple des actions est soutenu par la croissance des centres de données. “Les analystes de KeyBanc sont également intervenus, abaissant également leurs estimations de jeu. Cependant, ils ont noté que malgré les effets négatifs à court terme posés par les jeux (et l’extraction de crypto, qui, selon nous, est d’un minimum importance pour Nvidia), les analystes sont restés optimistes à plus long terme grâce à l’exposition de Nvidia à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle et à sa concentration croissante sur les logiciels et l’omnivers. Nvidia se situe à environ 28 fois les estimations. Bien qu’il soit plus cher que Marvell malgré quelques problèmes à plus court terme tels que les jeux, il compense cela avec son opportunité logicielle à plus long terme.Advanced Micro Devices Analysts chez KeyBanc a réduit son objectif de prix sur AMD – appelant, similaire à la dynamique de Nvidia, “un inventaire de jeux GPU excessif” et “un ralentissement du PC demande.” Cela dit, ils restent surpondérés sur le titre (équivalent à un achat) car ils “voient toujours une croissance séculaire, en particulier dans le cloud et une ligne de mire claire pour la poursuite des gains d’actions au cours r les deux prochaines années.” Comme vous vous en souvenez peut-être, grâce à une exécution phénoménale de la part de la direction et à des faux pas constants chez son concurrent Intel (INTC) ces dernières années, AMD a pris des parts de marché et il semble que cette tendance se poursuivra dans un avenir prévisible. . Qualcomm En ce qui concerne Qualcomm (QCOM), bien qu’il s’agisse sans doute de la moins résistante de nos participations dans les semi-conducteurs en raison d’une moindre exposition aux centres de données, l’action est également la moins chère avec environ 10 fois les estimations de bénéfices prévisionnels. À court terme, la société devrait bénéficier de l’échec d’Apple (AAPL) à créer un modem 5G pour l’iPhone assez tôt pour l’utiliser dans l’iPhone 15. À ce stade, les analystes de KeyBanc ont déclaré qu’ils s’attendaient auparavant à ce que Qualcomm conserve environ 60% de part de marché de l’iPhone 15, ils s’attendent désormais à ce que le modem 5G de Qualcomm soit utilisé dans 100% des modèles d’iPhone 15. Bien que nous reconnaissions les préoccupations à court terme concernant les actions liées aux semi-conducteurs, nous pensons que la plupart d’entre elles sont évaluées aux niveaux actuels – et qu’à plus long terme, nos thèses d’investissement sur l’ensemble de nos avoirs en puces restent intactes. Pour les investisseurs patients, nous pensons que toutes nos participations représentent une opportunité aux niveaux actuels, comme l’indiquent les notes 1 maintenues sur toutes ces participations. Si vous n’avez aucune exposition aux semi-conducteurs, vous voudrez peut-être en ajouter ici. Si vous avez une exposition et que vous avez déjà subi des coups, il aurait peut-être été mal de les conserver, mais vendre maintenant serait tout aussi mal alors que nous voyons enfin des signes réels d’un pic d’inflation. À plus long terme, le monde qui nous entoure devient de plus en plus numérisé et connecté et les semi-conducteurs tels que ceux produits par Marvell, Nvidia, AMD et Qualcomm sont au cœur de toutes ces tendances de croissance séculaires à long terme. (Jim Cramer's Charitable Trust est long MRVL, NVDA, AMD, QCOM et AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) Matt Murphy, PDG, Marvell Technology Scott Mlyn | CNBC

