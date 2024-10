De nouvelles recherches suggèrent que nous approchons de la limite de l’espérance de vie humaine

La croissance de l’espérance de vie a ralenti depuis 1990, avec des gains moyens de seulement 6,5 ans dans les populations les plus anciennes, ce qui suggère une possible limite biologique. Une nouvelle étude met l’accent sur le fait de passer de la simple prolongation de la vie à l’amélioration de la qualité de vie grâce aux progrès de la science du vieillissement.

L’espérance de vie a connu une augmentation spectaculaire tout au long des XIXe et XXe siècles, grâce à une alimentation plus saine, aux progrès de la médecine et à de nombreuses autres améliorations de la qualité de vie.

Cependant, après avoir presque doublé au cours du XXe siècle, le rythme de cette croissance a considérablement ralenti au cours des trois dernières décennies, selon une nouvelle étude menée par l’Université de l’Illinois à Chicago.

Malgré de fréquentes avancées en médecine et en santé publique, l’espérance de vie à la naissance dans les populations les plus anciennes du monde n’a augmenté en moyenne que de six ans et demi depuis 1990, selon l’analyse. Ce taux d’amélioration est bien en deçà des attentes de certains scientifiques selon lesquelles l’espérance de vie augmenterait à un rythme accéléré au cours de ce siècle et que la plupart des personnes nées aujourd’hui vivraient au-delà de 100 ans.

Limites à la longévité humaine

Le Vieillissement naturel L’article « Implausibilité de l’extension radicale de la vie chez les humains au 21e siècle » offre de nouvelles preuves que les humains se rapprochent d’une limite biologique à la vie. Les plus grandes améliorations de la longévité ont déjà eu lieu grâce aux efforts réussis pour lutter contre la maladie, a déclaré l’auteur principal S. Jay Olshansky de l’École de santé publique de l’UIC. Les effets néfastes du vieillissement restent donc le principal obstacle à une extension plus poussée.

« La plupart des personnes âgées d’aujourd’hui vivent selon le temps fabriqué par la médecine », a déclaré Olshansky, professeur d’épidémiologie et de biostatistique. « Mais ces pansements médicaux produisent moins d’années de vie, même s’ils se produisent à un rythme accéléré, ce qui implique que la période d’augmentation rapide de l’espérance de vie est désormais révolue. »

Cela signifie également qu’allonger davantage l’espérance de vie en réduisant les maladies pourrait être nocif, si ces années supplémentaires ne sont pas des années en bonne santé, a ajouté Olshansky. « Nous devrions maintenant nous concentrer sur les efforts visant à ralentir le vieillissement et à prolonger la durée de la santé », a-t-il déclaré. Healthspan est une mesure relativement nouvelle qui mesure le nombre d’années pendant lesquelles une personne est en bonne santé, et pas seulement en vie.

L’analyse, menée avec des chercheurs de l’Université d’Hawaï, de Harvard et UCLAest le dernier chapitre d’un débat qui dure depuis trois décennies sur les limites potentielles de la longévité humaine.

En 1990, Olshansky a publié un papier dans Science qui affirmait que l’espérance de vie des humains s’approchait d’un plafond d’environ 85 ans et que les progrès les plus significatifs avaient déjà été réalisés. D’autres prédisaient que les progrès de la médecine et de la santé publique s’accéléreraient 20ème-siècle, les tendances sont à la hausse jusqu’au 21e siècle.

Preuves à l’appui d’un ralentissement

Trente-quatre ans plus tard, les preuves rapportées dans le 2024 Vieillissement naturel Cette étude soutient l’idée selon laquelle les gains d’espérance de vie continueront de ralentir à mesure que davantage de personnes seront exposées aux effets néfastes et immuables du vieillissement. L’étude a examiné les données des huit pays où l’espérance de vie est la plus longue, de Hong Kong et des États-Unis, l’un des rares pays à avoir connu une diminution de l’espérance de vie au cours de la période étudiée.

« Notre résultat renverse l’idée reçue selon laquelle la longévité naturelle de nos êtres humains espèces est quelque part à l’horizon devant nous – une espérance de vie au-delà de celle où nous en sommes aujourd’hui », a déclaré Olshansky. « Au lieu de cela, c’est derrière nous – quelque part entre 30 et 60 ans. Nous avons désormais prouvé que la médecine moderne permet d’améliorer progressivement la longévité, même si les progrès médicaux se produisent à une vitesse vertigineuse. »

Même si davantage de personnes pourraient atteindre 100 ans et plus au cours de ce siècle, ces cas resteront des cas aberrants qui n’augmenteront pas significativement l’espérance de vie moyenne, a déclaré Olshansky.

Cette conclusion va à l’encontre des produits et des secteurs, tels que les entreprises d’assurance et de gestion de patrimoine, qui effectuent de plus en plus de calculs basés sur l’hypothèse que la plupart des gens vivront jusqu’à 100 ans.

« C’est un très mauvais conseil car seul un petit pourcentage de la population vivra aussi longtemps au cours de ce siècle », a déclaré Olshansky.

Mais ces résultats n’excluent pas que la médecine et la science puissent produire d’autres bénéfices, a-t-il déclaré. Selon les auteurs, il pourrait y avoir un potentiel plus immédiat dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées plutôt que dans la prolongation de la vie. Il faudrait investir davantage dans la géroscience – la biologie du vieillissement, qui pourrait contenir les germes de la prochaine vague de santé et de prolongation de la vie.

« Il s’agit d’un plafond de verre, pas d’un mur de briques », a déclaré Olshansky. « Il y a encore beaucoup à faire : réduire les facteurs de risque, travailler à éliminer les disparités et encourager les gens à adopter des modes de vie plus sains – tout cela peut permettre aux gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Nous pouvons dépasser ce plafond de verre en matière de santé et de longévité grâce à la géroscience et aux efforts visant à ralentir les effets du vieillissement.

Référence : « Implausibilité d’une extension radicale de la vie chez l’homme au XXIe siècle » par S. Jay Olshansky, Bradley J. Willcox, Lloyd Demetrius et Hiram Beltrán-Sánchez, 7 octobre 2024, Vieillissement naturel.

DOI : 10.1038/s43587-024-00702-3

L’étude a été financée par l’Institut national sur le vieillissement, l’Institut national de la santé infantile et du développement humain, l’Institut national des sciences médicales générales et la Fédération américaine pour la recherche sur le vieillissement.