Il semble que la superstition était bien présente parmi les anciens êtres humains de l’âge de pierre. Un nouveau rapport révèle à quel point les anciens chasseurs d’Europe étaient très particuliers sur le squelette qu’ils récupéraient pour fabriquer des pointes de flèches ou d’autres armes avec lesquelles ils chassaient. Le rituel découle de la croyance que le squelette qu’ils utiliseront invoquera les talents de cette personne ou de cet animal mort.

Un rapport publié dans le Journal of Archaeological Science révèle que les scientifiques ont recherché des centaines de pointes barbelées faites d’os qui ont échoué aux Pays-Bas. On pense que les os ont été fabriqués et utilisés à Doggerland il y a plus de 7 000 ans. Doggerland était la région qui reliait le Royaume-Uni actuel à l’Europe il y a des milliers d’années, lorsque le niveau de la mer était extrêmement bas.

Les scientifiques pensent que l’ancien Doggerland s’étendait de la côte est de la Grande-Bretagne à l’Allemagne actuelle, au Danemark et aux Pays-Bas. Cependant, avec la fonte des glaciers et l’élévation du niveau de la mer, Doggerland a submergé sous la mer du Nord il y a environ 9000 ans, créant d’abord un archipel, puis Dogger Island.

le rapport récent suggère que les archéologues sont certains que les pointes ont été utilisées dans les armes à projectiles, très probablement des pointes de flèches, mais peut-être aussi comme des lances. Avant le développement de l’agriculture, les chasseurs et les cueilleurs du nord de l’Europe utilisaient ces os pointus comme armes pour chasser.

Un rapport du New Scientist révèle que sur une analyse plus approfondie de neuf de ces pointes de flèches, les archéologues de l’Université de Leiden ont découvert que sept d’entre eux étaient fabriqués à partir de bois de cerf et d’os, mais que deux étaient composés d’os humains.

L’archéologue Joannes Dekker de l’Université de Leiden a déclaré que le choix des pointes de flèches est de nature plus stratégique. Ils ont en outre écrit qu’une pointe de flèche en os de cerf aurait été utilisée pour invoquer l’élégance et la rapidité d’un cerf élaphe. L’utilisation d’os humains indique que les chasseurs essayaient d’invoquer les talents individuels de cette personne en particulier dont ils utilisent les os, a rapporté le New Scientist.

En fabriquant une pointe de flèche faite d’un chasseur habile mort, les chasseurs de l’époque essayaient de rassembler la force et la précision en eux-mêmes. Joannes a ajouté que les pointes de flèches fabriquées en os humain n’étaient pas seulement des objets de cérémonie, car leurs recherches ont montré qu’elles avaient été réaffûtées et montraient des signes d’usure.