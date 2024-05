De nouvelles recherches soulignent le besoin urgent de recherches et de données probantes sur l’impact du changement climatique sur les maladies tropicales négligées et le paludisme.

L’équipe de travail de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le changement climatique, les maladies tropicales négligées (MTN) et le paludisme, en partenariat avec Reaching the Last Mile (RLM), a publié une étude approfondie publiée dans Transactions de la Société Royale de Médecine Tropicale et d’Hygiène. L’examen de 42 693 articles révèle qu’il n’y a pas encore une compréhension suffisante des impacts réels et potentiels des changements climatiques induits par l’homme sur le paludisme et les maladies tropicales négligées.

La hausse des températures et l’évolution des conditions météorologiques modifient la propagation des maladies à transmission vectorielle, avec des conséquences importantes sur la santé humaine et exercent une pression supplémentaire sur les systèmes. À mesure que l’étendue géographique des vecteurs de maladies comme les moustiques s’élargit, le risque d’introduire – ou de réintroduire – ces maladies dans de nouvelles zones non préparées augmente également. Les résultats de cette revue soulignent que ces changements dans la prévalence, l’incidence, la portée et l’intensité du paludisme et d’un certain nombre de MTN peuvent être ressentis plus durement dans les communautés déjà touchées de manière disproportionnée par ces changements.

« Les résultats présentés dans cette étude majeure soulignent la nécessité d’une modélisation plus complète, collaborative et standardisée, afin que nous puissions mieux comprendre et prédire les effets du changement climatique sur le paludisme et les MTN, à la fois directement et indirectement », a déclaré le Dr Ibrahima Socé Fall. , directeur du programme mondial MTN de l’OMS, qui a dirigé l’étude. « Cet examen important et opportun révèle des tendances alarmantes et constitue un appel à une action urgente. La transmission du paludisme est susceptible de se déplacer vers les pôles et vers des altitudes plus élevées, tandis que le moustique vecteur responsable de la transmission de la dengue et du chikungunya devrait continuer à étendre son aire de répartition. Si nous voulons protéger et bâtir sur les victoires durement gagnées au cours des deux dernières décennies, le moment est venu de nous mobiliser.

Malgré cela, l’article souligne que les recherches publiées se sont trop souvent concentrées sur les pays à faible fardeau de morbidité et dotés d’un accès élevé à des soins de santé de qualité (en utilisant la mesure HAQI). Étant donné que les effets du changement climatique sur le paludisme et les MTN varieront considérablement selon la maladie et le lieu, présentant des schémas non linéaires et évoluant au fil du temps, cette approche présente ce que l’équipe spéciale appelle une urgence croissante pour les communautés qui ont été historiquement mal desservies en relation avec le paludisme et les maladies tropicales négligées. à ces maladies longtemps négligées.

« La crise climatique a le potentiel d’annuler des décennies de progrès en matière de santé et de développement à l’échelle mondiale, a déclaré Tala Al-Ramahi, directrice de la stratégie de Reaching the Last Mile. « Il est urgent d’investir davantage dans la recherche pour soutenir le développement d’interventions opportunes et fondées sur des données probantes, et pour nous permettre d’anticiper et d’atténuer les pires conséquences du changement climatique sur la santé humaine. »

Avec seulement 34 % des études examinées (174 études) traitant des stratégies d’atténuation et 5 % (24 études) examinant les méthodes d’adaptation, cette revue souligne encore le manque de preuves nécessaires pour protéger les progrès réalisés contre le paludisme et les MTN au cours des dernières décennies. Notre progrès collectif pourrait s’effondrer aux mains d’un climat en crise.

« Nous avons récemment constaté les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes sur le paludisme, et on prévoit que ces phénomènes ne feront que devenir plus courants. Le document lance un appel clair en faveur d’une atténuation du changement climatique et d’une adaptation adaptée aux données probantes », a déclaré le Dr Daniel Ngamije Madandi, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme de l’OMS. « Comme l’impact du changement climatique risque d’être supporté de manière disproportionnée par les personnes les plus pauvres, qui sont également touchées de manière disproportionnée par le paludisme et les maladies tropicales négligées, une réponse plus équitable, globale et durable est nécessaire. »

Afin d’évaluer l’impact du changement climatique sur le paludisme et les MTN, cette étude exploratoire de pointe a analysé des articles évalués par des pairs et de la littérature grise publiés entre janvier 2010 et octobre 2023, les enquêteurs résumant les données identifiées et analysant la répartition. d’études par pays.

Au total, 42 693 dossiers ont été récupérés, à partir desquels 1 543 articles en texte intégral ont été examinés. Les chercheurs ont corrélé le nombre de publications avec la charge de morbidité nationale, l’indice d’accès et de qualité des soins de santé (HAQI) et les scores de vulnérabilité climatique. Sur les 511 articles répondant aux critères d’inclusion, 185 articles traitaient du paludisme, 181 se concentraient sur la dengue et le chikungunya et 53 rapportaient des résultats sur la leishmaniose. D’autres MTN, cependant, étaient nettement sous-représentées, n’ayant pas été suffisamment étudiées.

Note à l’éditeur

« Changement climatique, paludisme et maladies tropicales négligées : une étude de cadrage » est publié dans le Transactions de la Société Royale de Médecine Tropicale et d’Hygiène (2024 ; 0 : 1-18). Voir: Transactions de la Société Royale de Médecine Tropicale et d’Hygiène

