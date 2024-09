De nouvelles recherches sont ouvertes pour retrouver l’avion transportant trois personnes qui s’est écrasé dans le lac Supérieur, au Michigan, en 1968

Un bateau sans pilote de haute technologie équipé de sonar et de caméras tentera de résoudre le mystère d’un accident d’avion survenu en 1968 qui a tué trois personnes qui effectuaient une mission scientifique sur le lac Supérieur au Michigan.

Des coussins de siège et des morceaux de métal ont été retrouvés sur le rivage au fil des décennies. Mais l’épave du Beechcraft Queen Air et les restes des trois hommes n’ont jamais été retrouvés dans les eaux extrêmement profondes.

Un navire autonome connu sous le nom d’Armada 8 se trouvait dans un canal en direction du lac Supérieur lundi, rejoint par des bateaux et des membres d’équipage de Centre de recherche sur les Grands Lacs de l’Université Michigan Tech à Houghton, dans la péninsule supérieure de l’État.

« Nous savons que c’est dans ce voisinage », a déclaré aux journalistes Wayne Lusardi, archéologue maritime de l’État. « Ce sera une recherche difficile. Mais nous disposons de la technologie nécessaire et des experts pour l’utiliser. »

L’avion transportant le pilote Robert Carew, le copilote Gordon Jones et l’étudiant diplômé Velayudh Krishna se rendait au lac Supérieur depuis Madison, dans le Wisconsin, le 23 octobre 1968. Ils collectaient des données sur la température et le rayonnement de l’eau pour le Centre national de recherche atmosphérique.

Le dernier contact du pilote ce jour-là fut sa communication avec l’aéroport du comté de Houghton. Les recherches qui ont eu lieu cet automne et en 1969 n’ont pas permis de retrouver l’épave.

« C’était juste un mystère », a déclaré Lusardi.

Il a déclaré que les membres des familles des trois hommes étaient au courant des nouvelles recherches.

On ne sait pas ce qui se passerait si l’épave était retrouvée. Bien que l’objectif soit de retrouver un avion disparu, les autorités du Michigan n’autorisent généralement pas que des épaves de navires soient dérangées au fond des Grands Lacs.

Il ne s’agit pas d’une mission en solo. Le navire autonome cartographiera également une partie du fond du lac Supérieur, une vaste étendue d’eau d’une superficie de 82 100 kilomètres carrés.

La recherche est organisée par la Coalition pour des navires intelligentsun regroupement de plus de 60 universités, agences gouvernementales, entreprises et organisations internationales intéressées par les technologies maritimes autonomes.

« Nous espérons avoir rapidement de bonnes nouvelles et retrouver l’épave de l’avion », a déclaré David Naftzger, directeur exécutif de l’agence. Gouverneurs des Grands Lacs et du Saint-Laurent & Messieurs les premiers ministres, un groupe d’États américains et de provinces canadiennes.

« Quoi qu’il en soit, nous aurons une mission réussie à la fin de cette semaine montrant une nouvelle application de la technologie, de nouvelles choses trouvées sur le fond du lac dans une zone qui n’avait pas été étudiée auparavant de cette façon », a déclaré Naftzger.

