De nouvelles recherches révèlent que le zinc peut réduire la durée du rhume de deux jours – mais les effets secondaires en valent-ils la peine ?

Une récente revue Cochrane suggère qu’une supplémentation en zinc pourrait réduire la durée des symptômes du rhume d’environ deux jours. Cependant, les résultats ne sont pas définitifs et les avantages possibles doivent être mis en balance avec les effets secondaires potentiels.

Depuis les années 1980, les produits à base de zinc sont commercialisés comme traitements contre le rhume et sont particulièrement populaires aux États-Unis. Le zinc est un minéral essentiel naturellement présent dans de nombreux aliments et qui joue un rôle dans la fonction immunitaire. La plupart des habitants des pays à revenu élevé consomment suffisamment de zinc par leur alimentation, même si le vieillissement et certaines maladies chroniques peuvent entraîner une carence.

Mécanisme et recherche

La théorie derrière les pastilles, sprays et sirops à base de zinc est que le zinc peut interférer avec la réplication virale lorsqu’il entre en contact avec des particules virales dans le nez, la bouche et la gorge. Il a été démontré que le zinc interfère avec la réplication virale dans les boîtes de Pétri et chez les souris, bien que cela ne nous dise pas à lui seul si quelque chose fonctionnera chez de vraies personnes.

Pour tester si le zinc est utile pour prévenir ou traiter un rhume, une équipe de chercheurs a examiné 19 essais humains examinant le zinc comme traitement et 15 comme mesure préventive. Ils ont identifié de nombreuses variations entre les études dans la manière dont le zinc était administré, la quantité administrée, la manière dont ils définissaient un « rhume » et ce qu’ils mesuraient.

Huit études portant sur 972 participants ont étudié le zinc comme traitement pour réduire la durée du rhume. La combinaison des résultats de ces études a fourni des preuves de faible certitude selon lesquelles cela pourrait aider à réduire la durée d’environ deux jours, en baisse par rapport à la durée moyenne d’une semaine dans les groupes ayant reçu un placebo.

Efficacité dans la prévention des rhumes et des effets secondaires

L’analyse n’a trouvé aucune preuve solide permettant de conclure que le traitement au zinc avait un impact sur la gravité des symptômes du rhume. Les études de prévention n’ont montré aucune preuve claire du bénéfice de la prise de zinc avant l’apparition d’un rhume ; ceux qui prenaient du zinc à titre préventif ont eu des résultats similaires à ceux qui n’en prenaient pas.

Les effets secondaires courants du zinc rapportés dans les essais comprenaient des problèmes intestinaux, des nausées et un goût désagréable. Il n’y avait aucune preuve claire d’effets secondaires plus graves directement liés au zinc.

« Les personnes qui envisagent le zinc pour traiter un rhume doivent être conscientes du nombre limité de preuves et des effets secondaires possibles », déclare le professeur adjoint Daryl Nault de l’Université de santé intégrative du Maryland, premier auteur de la revue. « En fin de compte, c’est à l’individu de décider si le risque d’effets secondaires désagréables vaut l’avantage de raccourcir potentiellement sa maladie de quelques jours. Le meilleur conseil reste de consulter votre médecin si vous ne vous sentez pas bien et de l’informer si vous utilisez des suppléments. Bien que de nombreux essais aient été menés sur le zinc, les approches varient, il est donc difficile de tirer des conclusions avec certitude.

Les essais inclus dans la revue variaient à bien des égards, notamment le type de zinc, la dose de zinc administrée, s’il était administré sous forme de pastille ou de spray nasal, et la manière dont les résultats étaient rapportés et mesurés. Certains essais mesuraient sur une fenêtre de temps fixe et demandaient aux participants s’ils avaient encore un rhume à la fin. D’autres ont mesuré le temps entre l’apparition et la résolution des symptômes, bien que cela ait été défini légèrement différemment selon chaque étude. Peu d’études ont suivi l’état de symptômes individuels, tels que les maux de gorge, la toux ou la fièvre. Les preuves étaient donc insuffisantes pour tirer des conclusions fiables sur des symptômes spécifiques.

« Les preuves sur le zinc sont loin d’être établies : nous avons besoin de plus de recherches avant de pouvoir être sûrs de ses effets », déclare la professeure adjointe Susan Wieland du École de médecine de l’Université du Maryland, auteur principal de la revue. « Les études futures devraient adopter des méthodes standardisées pour administrer et rendre compte des traitements, ainsi que pour définir et rendre compte des résultats. Des études supplémentaires portant sur les types et les doses de produits à base de zinc les plus prometteurs et utilisant des méthodes statistiques appropriées pour évaluer les résultats importants pour les patients nous permettront de comprendre si le zinc peut avoir sa place dans le traitement du rhume.

Référence : « Zinc pour la prévention et le traitement du rhume » par Daryl Nault, Taryn A Machingo, Andrea G Shipper, Daniel A Antiporta, Candyce Hamel, Sahar Nourouzpour, Menelaos Konstantinidis, Erica Phillips, Elizabeth A Lipski et L Susan Wieland, 9 mai 2024, Base de données Cochrane d’examens systématiques.

DOI : 10.1002/14651858.CD014914.pub2

L’étude a été financée par le Centre national de santé complémentaire et intégrative.