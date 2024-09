De nouvelles recherches pourraient améliorer le traitement du cancer de la prostate

Les patients atteints d’un cancer de la prostate subissent généralement une imagerie par résonance magnétique (IRM) pour localiser le cancer avant le traitement. Cependant, une nouvelle recherche de l’Université d’Alberta suggère d’utiliser un traceur radioactif avec tomographie par émission de positons (PET) et tomodensitométrie (CT) les scanners peuvent être plus efficaces pour la planification du traitement.

L’IRM est l’outil standard utilisé pour planifier le traitement du cancer de la prostate. Au cours d’une IRM, un champ magnétique permet de localiser les tumeurs dans la prostate et les tissus environnants. Les résultats de l’examen servent ensuite de guide pour le traitement. Cela implique souvent une radiothérapie ciblée ou l’ablation chirurgicale de la prostate. Dr Adam Kinnaird dit.

Le Dr Kinnaird, chercheur sur ce sujet étudeest également professeur adjoint à la service de chirurgie à l’Université de l’Alberta. Selon le Dr Kinnaird, un traceur radioactif « vous indique avec plus de précision où se trouve exactement le cancer dans la prostate » qu’une IRM.

Le traceur radioactif est « plus efficace pour détecter l’emplacement de la tumeur principale », affirme le Dr Kinnaird

Les chercheurs ont d’abord injecté aux patients un traceur radioactif qui s’est lié aux cellules cancéreuses de la prostate. Les patients ont ensuite subi une tomographie combinée PET-CT.

Le PET-scan a permis de détecter le traceur radioactif dans la prostate, tandis que le CT-scan a pris des images radiographiques des tumeurs de la prostate. Les chercheurs ont également effectué une IRM sur tous les patients pour comparer ces résultats avec ceux du PET-CT.

Après ces examens, un prostatectomie radicale a été réalisée. Au cours de cette procédure, les chirurgiens ont retiré les glandes prostatiques et les tissus environnants. Le tissu obtenu a ensuite été utilisé pour évaluer les résultats de l’IRM et de la TEP-CT.

Dans l’ensemble, le traceur radioactif associé au PET-CT a permis d’identifier avec précision le stade de la tumeur chez 45 % des patients. En comparaison, l’IRM était précise à 28 %.

« Nous avons montré dans cette étude que [the radioactive tracer] « Le traceur est plus efficace pour détecter l’emplacement de la tumeur principale », a déclaré le Dr Kinnaird. Le traceur est également « plus efficace pour savoir si le cancer de la prostate se situe des deux côtés de la prostate ou d’un seul côté… ce qui signifie que nous avons une meilleure compréhension préopératoire. »

Ces connaissances sont importantes car elles permettent un traitement plus précis, a déclaré le Dr Kinnaird. Elles permettent également de s’assurer que les cellules prostatiques affectées ne sont pas oubliées lors du traitement.

Selon le Dr Kinnaird, la tomographie par émission de positons (TEP-CT) pourrait potentiellement remplacer trois examens qui constituent la norme actuelle

Avant le traitement, les patients atteints d’un cancer de la prostate subissent généralement trois examens : une IRM, une tomodensitométrie et une scintigraphie osseuse. La tomodensitométrie et la scintigraphie osseuse permettent de déterminer si le cancer s’est propagé au-delà de la prostate.

Selon le Dr Kinnaird, la combinaison PET-CT et traceur radioactif pourrait remplacer ces trois examens. Cela permettrait de réduire les dépenses publiques et le nombre de consultations des patients, a déclaré le Dr Kinnaird. De plus, la combinaison PET-CT permet également de mieux détecter les tumeurs secondaires.

« Vous pouvez non seulement remplacer trois autres analyses qui devraient être effectuées, mais vous pouvez également obtenir une meilleure réponse et de meilleures informations. »