De nouvelles recherches identifient un déséquilibre hormonal lié au syndrome de stress post-traumatique

Une étude récente publiée dans Psychoneuroendocrinologie intégrale L’étude permet de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui peuvent être à l’origine du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Les chercheurs ont constaté que les personnes diagnostiquées avec un SSPT présentaient des niveaux réduits d’ocytocine et des niveaux élevés de vasopressine, une hormone impliquée dans la réponse au stress. Ces résultats suggèrent qu’un déséquilibre entre ces deux hormones, en particulier le rapport vasopressine/ocytocine, pourrait être un indicateur fort du SSPT.

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) est un trouble qui peut se développer après un événement traumatique. Il est bien connu que les expériences traumatisantes peuvent avoir des effets durables sur la santé mentale et physique. Bien que de nombreuses études aient exploré les aspects psychologiques du SSPT, les chercheurs tentent toujours de comprendre pleinement les processus biologiques qui contribuent à ce trouble. En identifiant ces processus, il pourrait être possible de développer de meilleurs outils de diagnostic et de meilleurs traitements pour les personnes touchées par le SSPT.

Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur deux hormones clés, l’ocytocine et la vasopressine, car elles sont toutes deux impliquées dans la régulation du stress et des comportements sociaux. Des études antérieures ont fourni des résultats contradictoires concernant ces hormones chez les personnes atteintes de TSPT, ce qui a conduit les chercheurs à mener une enquête plus ciblée. En comparant les personnes atteintes de TSPT à deux groupes non traumatisés, ils ont cherché à clarifier la relation entre ces hormones et le trouble.

« Le traumatisme est, bien sûr, l’un des problèmes majeurs de la société moderne », a déclaré le co-auteur de l’étude C. Sue Carterchercheur universitaire distingué et professeur émérite de biologie à l’université d’Indiana. « Cette étude est le fruit d’une collaboration avec un officier militaire, le major Alex Horn, qui terminait un doctorat en biologie. L’étude du Dr Horn est unique en ce qu’elle permet des comparaisons avec d’autres types de stress, tels que ceux ressentis lors d’un ultramarathon ou d’un entraînement d’équipe SWAT. Ce travail nous ouvre une perspective différente sur le stress et pourrait suggérer de nouvelles approches pour gérer et prévenir le syndrome de stress post-traumatique. »

L’étude a été menée auprès d’un groupe spécifique de vétérans militaires chez qui on avait diagnostiqué un ESPT, ainsi que de deux groupes de comparaison non traumatisés : des stagiaires en armes et tactiques spéciales (SWAT) et des athlètes d’endurance.

Le groupe TSPT était composé de 29 vétérans, tandis que les groupes de comparaison comprenaient 11 stagiaires du SWAT et 21 coureurs. Tous les participants ont fourni des échantillons de sang qui ont été utilisés pour mesurer les niveaux d’ocytocine, de vasopressine et de cortisol (une autre hormone liée au stress) dans des conditions de repos. De plus, les participants ont rempli des questionnaires d’auto-évaluation pour évaluer leur exposition au traumatisme et leurs symptômes de TSPT.

Pour le groupe souffrant de TSPT, les niveaux d’hormones ont été mesurés à plusieurs reprises au cours d’un programme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) de deux semaines. Cela a permis aux chercheurs d’observer tout changement des niveaux d’hormones en réponse au traitement.

La principale conclusion de l’étude est que les participants souffrant de TSPT présentaient des taux d’ocytocine significativement plus faibles et des taux de vasopressine significativement plus élevés que les stagiaires du SWAT et les athlètes d’endurance. Ces différences étaient substantielles : plus de deux fois les taux pour chaque hormone. Bien que les taux de cortisol ne diffèrent pas significativement entre les groupes, le rapport vasopressine/ocytocine était particulièrement efficace pour distinguer les patients souffrant de TSPT des individus non traumatisés.

« Les différences dans les niveaux d’ocytocine et de vasopressine dans le SSPT étaient essentiellement catégoriques et n’étaient pas observées chez les personnes exposées à d’autres types de stress intense, mais qui ne présentaient pas les symptômes du SSPT », a déclaré Carter à PsyPost.

De plus, au fur et à mesure que les patients souffrant de TSPT suivaient leur programme de TCC de deux semaines, leurs niveaux d’ocytocine ont augmenté et leur rapport vasopressine/ocytocine a diminué. Cependant, les chercheurs n’ont pas trouvé de forte corrélation entre ces changements hormonaux et l’amélioration des symptômes du TSPT au cours de la période de traitement. Cela suggère que même si les changements hormonaux peuvent être liés au TSPT, ils ne reflètent pas nécessairement les effets immédiats de la thérapie.

« Cette étude prouve que le système ocytocine-vasopressine devrait être une cible pour de nouvelles interventions thérapeutiques pour les victimes de traumatismes et pour des mesures de prévention pour toute personne identifiée comme présentant un risque élevé de maladie induite par le stress de toute nature », a déclaré Horn. « Ces systèmes hormonaux, en particulier le système vasopressine, ont été négligés par les chercheurs et les cliniciens pendant des décennies. Nous espérons que cette étude permettra de mieux faire connaître l’importance de ces peptides en ce qui concerne le stress, les traumatismes et les troubles associés tels que le syndrome de stress post-traumatique. »

Mais comme pour toute recherche, il existe certaines limites. L’une d’entre elles est que l’étude a été menée avec des échantillons relativement petits, en particulier dans les groupes non traumatisés. De plus, les participants de tous les groupes étaient majoritairement des hommes, ce qui limite la généralisation des résultats aux femmes et à d’autres populations. Les recherches futures devraient inclure des groupes plus diversifiés, à la fois en termes de sexe et d’antécédents traumatiques, pour voir si ces schémas hormonaux se vérifient dans différentes catégories démographiques.

Une autre limite est que l’étude était observationnelle, ce qui signifie qu’elle ne peut pas déterminer si les changements dans les niveaux d’ocytocine et de vasopressine ont causé le TSPT ou en étaient une conséquence. Des études longitudinales qui suivent les individus avant et après l’exposition au traumatisme pourraient aider à clarifier cette relation.

À l’avenir, les chercheurs devront approfondir ces travaux en étudiant un plus large éventail de populations et en prenant en compte d’autres facteurs susceptibles d’influencer les niveaux d’ocytocine et de vasopressine. Une meilleure compréhension de la façon dont ces hormones interagissent avec d’autres systèmes de l’organisme, comme les systèmes immunitaire et nerveux, pourrait aider à clarifier leur rôle dans le TSPT. De plus, les chercheurs pourraient déterminer si les traitements ciblant spécifiquement l’ocytocine ou la vasopressine peuvent aider à soulager les symptômes du TSPT.

« Cette recherche soutient l’hypothèse générale selon laquelle l’ocytocine et la vasopressine fonctionnent comme un système capable de gérer les réactions au stress ainsi que la santé émotionnelle et physique », a déclaré Carter. « Nous espérons que cette étude stimulera davantage de recherches sur ce sujet. »

L’étude, «Le syndrome de stress post-traumatique sévère est caractérisé par une diminution de l’ocytocine et une augmentation de la vasopressine.”, a été rédigé par Alexander J. Horn, Steve Cole, Hans P. Nazarloo, Parmida Nazarloo, John M. Davis, David Carrier, Craig Bryan et C. Sue Carter.