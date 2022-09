De nouvelles protections pour les voyageurs aériens entrent en vigueur cette semaine – mais elles ne vont pas assez loin, selon les critiques

De nouvelles réglementations sur les remboursements pour les passagers aériens entrent en vigueur cette semaine, mais les défenseurs des consommateurs et les compagnies aériennes s’inquiètent de ces règles.

Depuis 2019, les règles fédérales obligent les compagnies aériennes à indemniser les passagers pour les vols retardés ou annulés lorsque ces perturbations se produisent pour des raisons que les compagnies aériennes elles-mêmes peuvent contrôler.

À partir du 8 septembre, les compagnies aériennes devront rembourser les passagers pour les annulations et les longs retards si les passagers ne peuvent pas être réservés sur un autre vol disponible dans les 48 heures – même lorsque ces annulations ou retards ne sont pas la faute des compagnies aériennes elles-mêmes.

“C’est un gros problème. C’est une victoire pour les passagers”, a déclaré Tom Oommen, directeur général de la Direction de l’analyse et de la sensibilisation à l’Office des transports du Canada (OTC), un tribunal quasi judiciaire et un organisme de réglementation chargé d’appliquer la réglementation et de régler les différends entre compagnies aériennes et clients.

La zone d’enregistrement d’Air Canada est déserte à l’aéroport international d’Ottawa au milieu de la pandémie de COVID-19 le 16 mai 2020. L’Office des transports du Canada affirme que la pandémie a révélé une lacune dans les règles actuelles de protection des passagers aériens. (Justin Tang/Presse canadienne)

Oommen a déclaré qu’une lacune dans la réglementation avait été révélée lorsque les compagnies aériennes ont commencé à annuler des vols et à refuser des remboursements aux passagers au début de la pandémie. Il a déclaré que les règles élargies couvraient également d’autres problèmes, tels que les retards météorologiques et les conflits de travail.

Mais un défenseur des consommateurs est moins optimiste quant aux nouvelles règles.

Sylvie De Bellefeuille, avocate du groupe québécois Option consommateurs, a déclaré que la fenêtre de 48 heures laisse toujours un vide pour les passagers qui voyagent pour de courtes périodes.

Par exemple, a-t-elle déclaré, si un passager a l’intention de prendre l’avion un vendredi pour assister à un événement un samedi mais que le vol est annulé, une compagnie aérienne pourrait réserver à nouveau le passager pour un vol le dimanche et ne pas avoir à rembourser le billet.

“Si [the flight] est pour un événement précis et… vous ne pouvez pas y assister, alors le vol devient inutile », a déclaré De Bellefeuille.

Oommen a déclaré que l’idée derrière la période de 48 heures est de donner aux compagnies aériennes une marge de manœuvre, étant donné que la réglementation couvre les perturbations de vol indépendantes de leur volonté.

“Notre cadre réglementaire établit ce que j’appellerais un plancher, en ce sens que chaque compagnie aérienne doit faire ces choses”, a déclaré Oommen, ajoutant que les compagnies aériennes peuvent avoir leurs propres règles concernant les remboursements et les nouvelles réservations dans ces circonstances.

Le conseil des compagnies aériennes déclare que de nouvelles règles excluent les compagnies uniques

Jeff Morrison, président du Conseil national des lignes aériennes du Canada, a déclaré que les nouvelles règles sont injustes car elles placent la responsabilité sur les compagnies aériennes lorsque des retards ou des annulations sont causés par d’autres entités, telles que la sécurité, les douanes ou l’aéroport lui-même.

“Aucun de ceux [entities] n’aura aucune responsabilité en cas de perturbation », a déclaré Morrison. « Ces nouvelles réglementations mettent tout sur le dos des compagnies aériennes.

Les voyageurs font la queue à l’aéroport YVR de Richmond, en Colombie-Britannique, le lundi 29 août 2022. Le Conseil national des lignes aériennes du Canada affirme que certains retards et annulations sont causés par d’autres entités, notamment les douanes et la sécurité de l’aéroport. (Ben Nelms/CBC)

Morrison a déclaré qu’il aimerait voir des normes de service accrues pour la sécurité, les douanes et les aéroports en plus des nouvelles réglementations.

Un porte-parole du bureau du ministre des Transports Omar Alghabra a déclaré à CBC que les compagnies aériennes avaient été consultées sur les nouvelles règles.

“Ces réglementations sont en place pour protéger les voyageurs et tenir les compagnies aériennes responsables”, a déclaré le bureau d’Alghabra dans un communiqué séparé.

D’autres améliorations sont nécessaires, selon l’avocat

L’expert en droits des passagers aériens, Ian Jack, a déclaré qu’il pensait que les nouvelles règles ne s’appliqueraient que dans une autre situation de type pandémique – lorsque le transport aérien est suspendu pendant une période prolongée – ou si un aéroport est fermé en raison de quelque chose comme une catastrophe naturelle ou un conflit de travail prolongé.

Jack a déclaré qu’il pensait que les nouvelles réglementations étaient une légère amélioration par rapport aux règles actuelles, mais que l’OTC devait adopter une position plus ferme à l’égard des compagnies aériennes.

“Cela doit être l’objectif maintenant, faire en sorte que les mécanismes de ce système fonctionnent comme il se doit”, a déclaré Jack, porte-parole de l’Association canadienne des automobilistes (CAA), une agence de voyages à but non lucratif.

Le CTA a déclaré qu’il faisait face à un arriéré croissant de plaintes alors que les passagers accusaient les compagnies aériennes de leur refuser injustement une indemnisation.

Le gouvernement a accordé à l’agence 11 millions de dollars dans le budget d’avril pour combler l’arriéré. Oommen a déclaré que le CTA avait apporté des améliorations à son processus de règlement des différends depuis 2019.

Mais jusqu’à ce que l’arriéré soit éliminé, a déclaré Jack, les passagers se retrouveront toujours sans l’indemnisation qui leur est due.

“Justice différée est justice refusée”, a-t-il déclaré.