De nouvelles promesses d’indemnisation pour les pays vulnérables pourraient ouvrir la porte à plus

Les participants arrivent lundi à la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat, à Charm el-Cheikh, en Égypte. Le crédit… Sean Gallup/Getty Images

SHARM EL SHEIKH, Egypte – Le troisième jour, l’odeur des hamburgers flottait dans l’air. Tout autour de la cour du vaste complexe de conférences où se tient cette année le sommet mondial des Nations Unies sur le climat, des délégués affamés se sont réveillés.

“Je n’ai pas beaucoup mangé ici”, a déclaré Sylvia Muia, journaliste kenyane pour Climate Tracker, qui avait suivi son nez mardi après-midi jusqu’à une ligne qui s’étendait sur toute la cour. À l’avant, il y avait un kiosque vendant des hamburgers à 12 $, les premiers plats chauds disponibles dans la région pendant toute la conférence.

Lorsqu’on lui a dit que les employés du kiosque avaient promis plus de nourriture d’ici mercredi, elle a ri. “C’est un peu tard,” dit-elle. “Euh, nous sommes déjà affamés.”

C’était encore tôt, mais la COP27 faisait déjà des comparaisons plaisantes avec le Fyre Festival, le festival de musique catastrophiquement frauduleux de 2017 aux Bahamas où les participants se sont retrouvés à chercher des matelas mouillés et des sandwichs froids lorsque les villas de luxe, les rôtis de porc et les actes de célébrités qui avaient été annoncé ne s’est pas concrétisé.

La conférence qui s’est déroulée dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el Sheikh a eu beaucoup de têtes d’affiche, sans parler de vrais lits. Mais une nette pénurie de nourriture et d’eau alors que quelque 40 000 délégués sont descendus à la conférence a provoqué une consternation audible.

Lorsque la conférence s’est ouverte dimanche, le seul restaurant du lieu, un buffet d’environ 200 places, nourrissait vivement les participants.

Mais lundi et mardi, alors que les dirigeants mondiaux revendiquaient l’étape du sommet et que la foule augmentait, la plupart des militants du climat, des dirigeants du pétrole et du gaz, des négociateurs gouvernementaux et d’autres dignitaires se sont retrouvés à faire la queue pendant des heures devant une poignée de kiosques vendant du Nescafé hors de prix. café et pâtisseries, qui se sont épuisés en milieu d’après-midi.

Les dirigeants mondiaux n’étaient pas beaucoup mieux lotis. La tente VIP où ils se sont assis avant de prononcer leurs discours était vide de nourriture vers 18 heures lundi.

Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a commencé à attendre pour monter sur scène à cette époque, la laissant affamée pendant plus de deux heures alors que les discours prenaient du retard.

Quelques pavillons présentant des événements et des expositions parrainés par diverses agences des Nations Unies, pays et groupes non gouvernementaux offraient de la mangue séchée, des bonbons ou de l’espresso – une denrée rare. Mais un déjeuner substantiel était difficile à trouver.

Certaines délégations ont eu recours à l’envoi d’un émissaire à la pizzeria la plus proche ; d’autres ont subsisté avec des barres protéinées ou de la nourriture empochée dans les buffets de petit-déjeuner de leur hôtel.

Des dizaines de glacières de style bureau autour de la salle promettaient de l’eau potable. Malheureusement, la plupart étaient vides et rarement réapprovisionnés. Les quelques personnes qui avaient de l’eau manquaient souvent de tasses pour la boire. Les bouteilles d’eau en plastique sont devenues monnaie courante – pas idéales pour une conférence sur la sauvegarde de la planète.

Avant le sommet, l’Egypte avait annoncé que Sharm el Sheikh passerait au vert. Les sacs en tissu et les emballages alimentaires biodégradables ont remplacé les couverts et les sacs en plastique ; des bacs de recyclage ont été fournis et des panneaux solaires ont été installés. Les délégués ont fait la navette dans des bus électriques ou des bus alimentés au gaz naturel, qui, selon l’Égypte, brûle plus proprement que les autres carburants.

“L’opportunité d’accueillir la COP27 à Charm el-Cheikh nous a donné plus de motivation pour changer toute la ville”, a déclaré Yasmine Fouad, ministre égyptienne de l’environnement, à Arab News avant le sommet.

Mais partout où vous regardiez, les bonnes intentions allaient de travers.

Alors que des milliers de délégués quittaient la conférence dans la soirée, les embouteillages à l’extérieur du site les obligeaient à attendre les bus pendant 45 minutes ou plus.

Sur le site, il était facile de trouver de nouveaux bacs colorés pour recycler le papier, le plastique et les canettes. Mais les endroits où jeter les autres déchets étaient rares.

À la fin de la journée de lundi, de nombreux bacs de recyclage étaient remplis de déchets.

Jenny Gross a contribué aux reportages de Sharm el Sheikh.