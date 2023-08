De nouvelles promesses d’aventure Dungeons & Dragons reviennent à Phandelver

L’un des premiers suppléments d’aventure 5e jamais sorti, Les mines perdues de Phandelver est resté un favori des fans au cours de la dernière décennie du jeu. Maintenant, Donjons & Dragons a publié plus d’informations pour le plus récent supplément aventure. Phandelver et ci-dessous : l’obélisque brisé retourne dans la ville de Phandalin alors qu’une autre menace est exposée juste sous la surface.

Le l’aventure s’écrit prendre une partie de fouille à partir de niveaux 1- 12 et offre encore plus de Phandalin à explorer, guider personnages vers le mystérieux Underdark et les créatures psioniques qui y vivent. L’aventure comprend plusieurs cartes pour faciliter l’exploration des donjons mise à jour. Chaque classique J&D Le monstre est muté et offre de nouveaux rebondissements cauchemardesques à ce à quoi les joueurs et les maîtres de donjon pourraient s’attendre.

« La corruption n’apparaît pas seulement dans les personnages et les lieux de l’histoire, elle fait également partie de la façon dont l’art et la conception visuelle du livre changent », a déclaré Bree Heiss, une rt d directeur dans le J&D Studio, via un communiqué de presse. « Nous voulions créer une expérience immersive et réfléchie pour les joueurs qui soit aussi convaincante visuellement que l’histoire est passionnante. »

En plus des cartes de la taille d’une affiche de Phandalin et de ses donjons associés, certains des nouveaux ajouts de conception pour Phandelver et ci-dessous : l’obélisque brisé inclure « un bestiaire avec plus de 20 nouvelles créatures qui mettent en valeur la magie psionique et mute. » Il y a aussi « un appendice magique qui inclut de nouveaux objets métamagiques consommables et de la magie duergar ».

Phandelver et ci-dessous : l’obélisque brisé est disponible en version numérique seul produit à travers J&D Au-delà, sous forme de livre physique dans les magasins de jeux locaux, ou sous forme de lot de produits numériques/physiques via J&D Au-delà. Précommandez ici.

