De nouvelles preuves dramatiques de meurtres dans les Alpes alors qu’une fille britannique “se souvient” des détails du tireur qui a tué sa famille et l’a laissée pour morte

Une écolière britannique laissée pour morte après un massacre à l’arme à feu dans les Alpes qui a coûté la vie à ses parents se souvient “de la peau blanche et des mains nues de son agresseur”, a-t-on révélé.

Zainab Al-Hilli n’avait que sept ans lorsqu’elle a été touchée à l’épaule et battue à la tête lors de la tristement célèbre attaque en France il y a presque exactement dix ans.

La tristement célèbre voiture marron photographiée après le meurtre d’horreur Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

Papa Saad Al-Hilli a été abattu aux côtés de sa mère Ikbal Al-Hilli et de sa grand-mère Suhaila Al-Allaf Crédit : AFP

Elle a maintenant 16 ans et – selon les révélations dramatiques du journal Le Parisien ce week-end – elle a été longuement interviewée par des détectives britanniques en juin de cette année.

Alors qu’elle s’est déjà souvenue avoir vu “un homme méchant”, Zainab a maintenant fourni des détails plus précis qui pourraient aider à résoudre enfin l’affaire froide.

Cela est venu alors que des sources proches de l’affaire ont déclaré de manière sensationnelle au Parisien que Brett Martin, un Anglais qui a découvert les cadavres alors qu’il faisait du vélo, est toujours considéré comme un suspect.

M. Martin, un ancien officier de la RAF aujourd’hui âgé de 63 ans, a été le premier à découvrir Zainab titubant autour d’une voiture BMW dans un pays isolé près du lac d’Annecy, dans l’est de la France, le 5 septembre 2012.

Morts à l’intérieur se trouvaient son père, Saad Al-Hilli, 50 ans, sa mère Ikbal Al-Hilli, 47 ans, et sa grand-mère, Suhaila Al-Allaf, 74 ans.

Tous avaient été abattus, ainsi que le cycliste français Sylvain Mollier, un père de trois enfants de 45 ans, dont le corps gisait à côté de la voiture.

La sœur de Zainab, âgée de quatre ans, Zeena Al-Halli, a ensuite été retrouvée vivante et en bonne santé, cachée à l’arrière de la BMW.

Les enquêteurs français ont déclaré au Parisien que Zainab avait offert en juin “un témoignage d’une précision unique sur le drame”.

Elle a raconté comment la famille était en vacances et profitait d’une promenade à travers la campagne montagneuse près du village de Chevaline.

Ils sont arrivés au “bord d’une petite route criblée de nids de poule”, et Zainab est descendue de la voiture avec son père.

Elle se souvient avoir vu le cycliste Sylvian Mollier, et alors que d’autres membres de la famille sortaient de la voiture “des coups de feu ont retenti”.

Zainab a reçu l’ordre de remonter dans la voiture par ses parents, mais le tireur a ensuite attrapé la fille par derrière.

«Elle a d’abord pensé que c’était son père, mais a ensuite vu la peau blanche et les mains nues de son agresseur et s’est rendu compte que ce ne pouvait pas être lui.

‘Zainab a lutté mais n’a pas pu sortir de l’emprise. Selon elle, le tueur portait un pantalon long et une veste en cuir.

Zainab a ensuite été fouetté au pistolet et s’est évanoui après avoir subi de multiples blessures au visage.

Plus tard, elle s’est complètement rétablie et est retournée au Royaume-Uni, où elle vit maintenant.

Monsieur Martin, propriétaire d’une maison de vacances dans la région d’Annecy, a d’abord cru être tombé sur un accident de la route, mais a ensuite vu les impacts de balles et les douilles gisant au sol.

La réception du téléphone portable était mauvaise, il a donc dû s’éloigner à vélo pour alerter la police, après avoir mis Zainab en position de récupération.

SUSPECTS

Le Parisien a maintenant obtenu des documents d’enquête inédits qui suggèrent que le tueur était peut-être inconnu de toutes ses victimes.

Les gendarmes travaillant auprès des juges d’instruction ont laissé entendre qu’il y aurait désormais trois suspects qui pourraient être responsables du carnage : M. Martin ; un homme d’affaires lyonnais du nom de Pierre C. ; et un troisième homme uniquement identifié comme suspect X.

M. Martin et Pierre C. nient tout acte répréhensible et prétendent ne rien savoir du meurtre, déclare Le Parisien.

Les enregistrements téléphoniques et d’autres données, combinés aux déclarations de personnes qui se trouvaient dans la région au moment de l’attaque, suggèrent que les meurtres multiples n’ont pas duré plus d’une minute et demie.

Pierre C, qui était à moto ce jour-là, a été placé en garde à vue en janvier de cette année, puis relâché sans inculpation.

Lise Bonnet, la procureure d’Annecy, avait initialement déclaré qu’il y avait eu des “incohérences” avec l’alibi de l’homme.

Pierre C. était le “motard mystère” vu s’éloigner de la scène du crime et avoir l’air perdu.

Une photo e-fit d’un “motocycliste principal suspect” avec une barbiche a été publiée en novembre 2013 et le montrait dans un casque noir distinctif, dont seulement environ 8000 ont été fabriqués.

L’image, principalement réalisée par deux gardes forestiers qui ont brièvement parlé à l’homme, a finalement conduit à une première arrestation du motard en 2015.

M. Martin a déclaré aux détectives qu’il avait vu le motocycliste s’éloigner de la scène du meurtre, mais n’avait fait aucun effort pour donner l’alarme.

Le témoignage de M. Martin sur “le motard mystère” est considéré comme crucial pour l’enquête, mais, selon Le Parisien, les gendarmes ont suggéré que M. Martin l’ait peut-être utilisé pour “orienter les enquêteurs vers une mauvaise théorie de travail”.

“HISTOIRE FAMILIALE COMPLIQUEE”

Les gendarmes sont aussi « intrigués par le fait qu’il [Marin] ramené en Angleterre les vêtements qu’il portait le jour du drame pour les laver, alors qu’il a une résidence secondaire en Haute-Savoie avec une machine à laver”, selon Le Parisien.

La Haute-Savoie est le département alpin – l’équivalent français d’un comté – dans lequel se trouve Annecy.

Le Parisien rapporte que la police a enquêté de manière approfondie sur la vie de M. Martin, 63 ans.

Il a déclaré: “Ce qui ressort, c’est une histoire familiale compliquée et des blagues très douteuses sur les musulmans, mais rien qui puisse le lier aux meurtres.”

Les Al-Hilli étaient d’origine musulmane irakienne, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles ils auraient pu être poursuivis par des ennemis liés à l’Irak.

Le Parisien n’a pas donné plus de détails sur la théorie du Suspect X, affirmant qu’il pouvait s’agir de n’importe qui, d’un randonneur local avec une arme à feu, à un motard ou à un cycliste.

L’affaire dite des meurtres dans les Alpes a donné lieu à de multiples théories, allant des meurtres à forfait aux disputes familiales, mais personne n’a encore été inculpé en relation avec les crimes.

En janvier, une enquête sur le meurtre de la famille dans les Alpes a sombré dans la farce après qu’un suspect arrêté de nouveau a été libéré sans inculpation.

Le Français de 57 ans a été informé qu’il ne faisait face à aucune autre action pour les meurtres par arme à feu de l’homme d’affaires du Surrey Saad al-Hilli, de sa femme et de sa belle-mère.

Les procureurs d’Annecy, en France, ont confirmé que le père marié avait été exclu de l’enquête qui a duré une décennie. Il n’a pas été nommé.

Brett Martin pensait être tombé sur un accident de voiture avant de voir des impacts de balles et des douilles jonchant la zone Crédit : Barcroft Media

La fusillade s’est produite près du lac d’Annecy en France Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil