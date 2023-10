Alors que les vaccins contre la COVID-19 mis à jour sont déployés à travers le pays, de nouvelles preuves confirment que les vaccins sont extrêmement sûrs, seul un faible pourcentage de personnes signalant des réactions graves.

Plus de 38 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées rien qu’en Ontario au 8 octobre, avec 23 002 rapports d’effets indésirables, soit une incidence de 0,06 pour cent, selon un rapport de Santé publique Ontario.

Le rapport, publié plus tôt ce mois-ci, est basé sur les données de surveillance collectées auprès des patients depuis le début des vaccinations contre le COVID-19 en décembre 2020.

L’étude a révélé que 94,5 pour cent de ces effets indésirables n’étaient pas graves, les réactions allergiques cutanées et les rougeurs ou douleurs au site d’injection étant parmi les plaintes les plus courantes.

Seulement 5,5 pour cent des événements indésirables liés aux vaccins ont été considérés comme graves et comprenaient des affections nécessitant une hospitalisation ou entraînant la mort.

Le déploiement des vaccins COVID-19 mis à jour est déroutant, selon les experts

Mais Santé publique Ontario affirme que cela ne signifie pas que les vaccins en sont la cause. Le programme de surveillance capture tous les événements médicaux survenant après la vaccination, de sorte que ceux qui se seraient produits de toute façon sont inclus dans le rapport, même s’il existe une faible probabilité d’un lien.

“Je vois cela de manière très positive : il y a eu 38 millions de doses d’armes, un très petit nombre d’effets indésirables signalés, moins de 0,1 pour cent des doses, et la grande majorité d’entre eux, près de 95 pour cent, ne sont pas graves. », a déclaré Reed Morrison, médecin de santé publique à Santé publique Ontario qui possède une expertise dans les maladies évitables par la vaccination.

Il y a eu 821 rapports de myocardite ou de péricardite, qui impliquent une inflammation du cœur, après la vaccination contre le COVID-19, selon le rapport de PHO, pour un taux de 22,2 par million de doses d’ARNm administrées. Les jeunes hommes âgés de 12 à 24 ans semblent présenter le risque le plus élevé. Des recherches antérieures ont montré que la grande majorité des cas sont bénins, que les patients se rétablissent rapidement et que les risques peuvent être évités en prolongeant le délai entre les doses.

Des données similaires publiées par la Colombie-Britannique plus tôt cette année confirment également le solide profil d’innocuité des vaccins contre la COVID-19. Dans ce pays, la grande majorité des événements indésirables signalés étaient des réactions allergiques ou des douleurs au site d’injection, avec environ 8 pour cent des événements considérés comme graves.

Ce rapport fournit de nombreux détails sur les cas graves, parmi lesquels des personnes qui ont dû être hospitalisées ou sont décédées, indiquant clairement que le vaccin n’en était probablement pas la cause. Par exemple, plusieurs personnes sont décédées après avoir reçu un vaccin, mais les enquêtes ont révélé qu’elles souffraient de graves problèmes de santé, comme une personne atteinte d’un cancer métastatique.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré dans une interview que les preuves sont claires : les vaccins sont sûrs.

« Nous sommes transparents sur ces événements indésirables », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est important de ne pas dire qu’il n’y en a pas, mais c’est un tout petit nombre.”

Pendant ce temps, la COVID-19 continue d’entraîner des conséquences graves et des décès, en particulier parmi les personnes âgées et d’autres groupes à haut risque. Selon l’Agence de la santé publique du Canada, 3 786 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 au cours de la semaine se terminant le 17 octobre, une légère baisse par rapport à la semaine précédente.

Parallèlement, une nouvelle étude publiée par des chercheurs canadiens révèle que les bébés dont la mère avait été vaccinée contre la COVID-19 pendant la grossesse étaient moins susceptibles de connaître de graves complications de santé, d’être admis à l’unité de soins intensifs néonatals ou de mourir. L’étude, publiée cette semaine dans la revue JAMA Pediatrics, a examiné les données de plus de 142 000 naissances en Ontario et a suivi les nourrissons pendant six mois pour déterminer leurs résultats.

Les chercheurs ont découvert que 7,3 pour cent des nourrissons dont la mère avait reçu au moins une vaccination contre le COVID-19 ont connu un événement grave, tel qu’une convulsion, au cours du premier mois de leur vie, contre 8,3 pour cent de ceux dont la mère n’était pas vaccinée ; la mortalité néonatale est survenue chez 0,09 pour cent des bébés exposés au vaccin in utero, contre 0,16 pour cent de ceux qui ne l’étaient pas ; et 11,4 pour cent des bébés exposés au vaccin ont dû être admis dans une unité de soins intensifs néonatals, contre 13,1 pour cent des bébés nés de mères non vaccinées.

Sarah Jorgensen, l’une des auteurs de l’étude, a déclaré que les résultats devraient rassurer les femmes enceintes sur le fait que les vaccins sont sûrs et peuvent aider à protéger leur bébé.

“Les femmes enceintes et les très jeunes nourrissons au cours des deux premiers mois courent également un risque élevé”, a déclaré Mme Jorgensen, pharmacienne et doctorante à l’Institut des sciences médicales de la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

Certains experts ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils décrivent comme des messages confus ou inadéquats sur l’importance d’obtenir un vaccin contre la COVID-19 à jour cet automne. En Colombie-Britannique, M. Dix a déclaré que le système provincial Get Vaccinated, mis en place pendant la pandémie, permet de garantir que les gens obtiennent des informations en temps opportun sur le moment et le lieu où se faire vacciner. L’année dernière, la province a vacciné un nombre record de personnes contre la grippe, ce que M. Dix attribue au succès du nouveau système.

Il envoie des messages aux personnes en fonction de leur statut de risque, de leur âge ou d’autres informations, leur permettant de prendre instantanément des rendez-vous pour les vaccins. Cette semaine, la province avait déjà vacciné plus de 250 000 personnes avec le vaccin XBB.1.5 mis à jour contre la COVID-19, a déclaré M. Dix, avec 276 000 rendez-vous supplémentaires pris. Près de 600 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe cette année, a-t-il ajouté.