De nouvelles preuves ADN émergent, indiquent que COVID provient d’un laboratoire – The Right Scoop

De nouvelles preuves émergent qui suggèrent que COVID s’est échappé d’un laboratoire par opposition à sa théorie d’origine naturelle. Et cette preuve se trouve dans le virus lui-même :

Voici plus de Daily Telegraph:

Une séquence rare de génomes invisible dans la nature mais trouvée par des scientifiques dans le coronavirus Covid-19 prouve presque certainement qu’elle provenait d’un laboratoire, selon un rapport très attendu de deux experts de premier plan dans le domaine.

Selon les recherches des Drs Stephen Quay, PDG de la société biopharmaceutique Atossa Therapeutics Inc, et Richard Muller, professeur de physique à l’Université de Californie à Berkeley, une analyse de l’ADN du coronavirus a trouvé une séquence de segment connue sous le nom de CGG-CGG qui n’a jamais été trouvé naturellement dans tout autre coronavirus.

Cette séquence, ont-ils dit, permet à la protéine de pointe du coronavirus (qui la lie aux cellules humaines, permettant l’infection) d’être activée par une enzyme commune, la rendant plus efficace pour attaquer les cellules voisines et donc plus infectieuse et dangereuse.

« Un virus ne peut tout simplement pas récupérer une séquence d’un autre virus si cette séquence n’est présente dans aucun autre virus », ont écrit Quay et Muller dans leur étude, que le couple a décrite dans un éditorial du Wall Street Journal.

« La combinaison CGG-CGG n’a jamais été trouvée naturellement. Cela signifie que la méthode courante des virus qui acquièrent de nouvelles compétences, appelée recombinaison, ne peut pas fonctionner ici. »

Selon les auteurs de l’étude, le fait que la séquence se trouve dans le coronavirus alors qu’elle ne se produit pas dans des virus apparentés comme le SRAS et le MERS signifie que ceux qui pensent qu’elle s’est produite naturellement doivent expliquer comment cela a pu se produire.

« Bien que le double CGG soit supprimé naturellement, l’inverse est vrai dans le travail de laboratoire. La séquence d’insertion de choix est le double CGG. C’est parce qu’il est facilement disponible et pratique, et que les scientifiques ont une grande expérience de son insertion.

Par conséquent, écrivent-ils, ceux qui soutiennent que le coronavirus est originaire de la nature et a fait le saut chez l’homme « doivent expliquer pourquoi il lui est arrivé de choisir sa combinaison la moins préférée : CGG-CGG. Pourquoi a-t-il reproduit le choix qu’auraient fait les chercheurs du laboratoire sur le gain de fonction ? », écrivent-ils.

« Oui, cela aurait pu se produire de manière aléatoire, par le biais de mutations. Mais croyez-vous cela? Au minimum, ce fait – que le coronavirus, avec toutes ses possibilités aléatoires, a pris la combinaison rare et non naturelle utilisée par les chercheurs humains – implique que la principale théorie de l’origine du coronavirus doit être l’évasion en laboratoire », a conclu le couple.