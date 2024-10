De nouvelles poursuites s’ajoutent à la « pile croissante de preuves » contre Sean « Diddy » Combs, selon les experts | Peignes Sean ‘Diddy’

jeEn septembre 2000, une jeune fille de 13 ans qui espérait assister aux Video Music Awards – ou du moins à une afterparty – a commencé à demander de l’aide aux chauffeurs de limousine à l’extérieur de l’événement à New York pour participer aux festivités.

Un chauffeur lui aurait dit qu’en raison de son âge, elle « correspondait à ce que Diddy recherchait » et qu’en tant que telle, il pouvait l’emmener à une fête, selon des documents judiciaires.

Il s’est avéré que cette offre signifiait que Sean Combs, le magnat du hip-hop, voulait avoir des relations sexuelles avec elle et aurait utilisé une drogue du viol pour ce faire.

« Vous êtes prêt à faire la fête ! » » a déclaré Combs alors que la femme, nommée Jane Doe dans le procès, était devenue désorientée. Lui et une autre célébrité masculine l’auraient ensuite violée sous les yeux d’une célébrité féminine.

L’affaire, déposée le 20 octobre devant le tribunal fédéral de New York, fait partie de la dernière vague de poursuites civiles fédérales contre Combs, qui fait face à plus de 20 poursuites et a été inculpé en septembre pour des accusations fédérales de trafic sexuel, de racket, de complot et de transport vers se livrer à la prostitution.

Les accusations portées contre Combs, qui a plaidé non coupable, font de lui la dernière personne – rejoignant les rangs de R Kelly, Bill Cosby, Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein – à avoir prétendument utilisé des employés, des drogues et des promesses d’accès à des célébrités et d’avancement de carrière pour attirer les jeunes. des femmes dans des situations où des hommes puissants et, dans certains cas, d’autres membres de leur entourage les ont ensuite agressées sexuellement.

Diddy, qui est détenu par le gouvernement fédéral à Brooklyn en attendant son procès, a non seulement dû faire face à un jugement devant le tribunal de l’opinion publique, mais il sera probablement également reconnu coupable des accusations criminelles et perdra ou devra régler les procès, selon les experts juridiques.

« Ce n’est pas une femme qui se fait généralement critiquer. Cela semble être une pile de preuves », a déclaré Nancy Erika Smith, une avocate du New Jersey qui a représenté l’ancienne présentatrice de Fox News, Gretchen Carlson, dans un procès pour harcèlement sexuel contre le défunt chef de la chaîne, Roger Ailes, et une femme qui a déclaré qu’elle l’était. harcelé sexuellement et contraint à des relations sexuelles par un superviseur d’un club de golf Trump.

« De nombreuses femmes ont été témoins de leurs propres expériences et en témoigneront, mais elles ont également été témoins d’abus infligés à d’autres femmes lors des mêmes fêtes ou orgies. »

Combs, un rappeur dont le succès comprenait également le lancement d’un label et d’une ligne de vêtements, a été confronté à une procès pour harcèlement sexuel en 2017, qui a ensuite été réglé. Le public a commencé à accorder plus d’attention à son comportement prédateur présumé en novembre 2023 lorsque l’ex-petite amie de Combs, Casandra Ventura, a intenté une action en justice alléguant qu’il l’avait battue, violée et forcée à avoir des relations sexuelles avec des prostitués, qu’il a filmés.

Les parties se sont également entendues sur ce procès, mais de plus en plus de procès ont commencé à se dérouler avec des allégations similaires selon lesquelles Diddy aurait drogué et agressé sexuellement des femmes. Puis en mai 2024, CNN publié des images de surveillance de l’hôtel de 2016 qui montraient Combs attrapant Ventura par le cou, la jetant au sol, lui donnant des coups de pied et la traînant.

Diddy a été arrêté quelques mois plus tard, en septembre, pour des accusations fédérales.

Plus tôt ce mois-ci, Tony Buzbee, un avocat basé au Texas, a annoncé qu’il représentait plus de 120 hommes et femmes dont les allégations contre Combs incluent « une agression sexuelle violente ou un viol, des relations sexuelles facilitées avec une substance contrôlée, la diffusion d’enregistrements vidéo, des abus sexuels sur des personnes ». mineurs ».

Le plainte pénale déclare que Combs a organisé des « freak offs », au cours desquels il « a distribué diverses substances contrôlées aux victimes, en partie pour les garder obéissantes et dociles ».

Les avocats de Combs ont nié ces allégations à plusieurs reprises.

« M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire », ont déclaré les avocats de Combs dans le communiqué. déclaration à CNN. « Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme. »

Malgré ces dénégations, « quand vous avez une ligne cohérente de victimes alléguant des allégations identiques ou similaires, cela donne simplement beaucoup plus de crédibilité aux allégations », a déclaré Tre Lovell, un avocat spécialisé dans le divertissement basé à Los Angeles. Il a comparé l’ampleur des allégations contre Combs à celles contre Cosby, accusé de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel par plus de 60 femmes.

« C’est la cohérence et la multitude des mêmes histoires », a déclaré Lovell.

À mesure que davantage de poursuites civiles seront déposées, les procureurs de l’État pourraient également commencer à examiner ces dossiers et à engager des poursuites pénales, a déclaré Lovell.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Recevez les titres et faits saillants les plus importants des États-Unis par e-mail directement chaque matin Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Ils vont se donner plus de crédibilité les uns aux autres, et certainement potentiellement plus de témoins, car ces différents plaignants pourraient témoigner les uns pour les autres », a-t-il déclaré.

De plus, étant donné que des célébrités ont assisté aux soirées de Combs et – selon la jeune femme qui a assisté à l’afterparty de la remise des prix – ont participé à au moins une agression sexuelle, les avocats pourraient commencer à essayer d’ajouter des accusés aux poursuites civiles, a déclaré Lovell.

Les avocats des plaignants pourraient envoyer à leurs cibles des lettres de mise en demeure et un projet de plainte et proposer de résoudre les allégations de manière confidentielle. Dans le cas contraire, ils pourraient intenter une action en justice, auquel cas leurs noms seraient rendus publics, a déclaré Lovell.

Les avocats de Combs ont soutenu que l’activité sexuelle avec ses accusateurs était consensuelle. Les experts juridiques ont prédit qu’il serait difficile pour les avocats de la défense de le prouver.

« Ils se trouvaient peut-être à cet endroit au départ de manière consensuelle, mais ils n’ont pas compris ce qui leur est arrivé là-bas », a déclaré Smith. « Après avoir lu plusieurs plaintes civiles et pénales, je pense que ce sera une histoire assez cohérente. »

Si les procureurs fédéraux décident d’inculper les complices présumés de Comb, ils pourraient alors décider de témoigner contre Combs pour se sauver. Smith dit que cela pourrait également renforcer les arguments du gouvernement.

Lovell pense que cela est peu probable parce que les procureurs les auraient déjà inculpés, bien qu’il ait également suggéré que les procureurs pourraient parler avec les gens pour les amener à devenir des témoins du gouvernement en échange de ne pas les inculper.

« Il est clair qu’ils s’en prennent simplement à Diddy et à son empire », a déclaré Lovell.

Malgré la solidité des arguments contre Combs, Cosby et Weinstein ont également fait face à une multitude d’allégations et ont été reconnus coupables d’agression sexuelle et de viol, mais certaines de ces condamnations ont été annulées. (Weinstein a également été reconnu coupable dans une affaire distincte, dont il fait appel, et reste incarcéré.)

Pourtant, Smith s’attend à ce que Combs soit condamné.

« Les preuves, je pense, sont accablantes », a-t-elle déclaré, ajoutant que les poursuites judiciaires contribuent à changer la culture.

« Je pense que les femmes seront moins susceptibles de le tolérer et auront moins peur de s’exprimer, et d’autres femmes vont se manifester. »