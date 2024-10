De nouvelles poursuites accusent Sean « Diddy » Combs d’agression sexuelle contre 6 personnes, dont une mineure

NEW YORK– Une nouvelle vague de poursuites déposées lundi accuse Peignes Sean « Diddy » pour avoir violé des femmes, agressé sexuellement des hommes et agressé un garçon de 16 ans.

Au moins six poursuites ont été déposées contre le magnat du hip-hop devant le tribunal fédéral de Manhattan. Elles ont été déposées de manière anonyme, deux par des femmes identifiées comme Jane Does et quatre par des hommes identifiés comme John Does.

Les accusateurs font partie de ce que leurs avocats considèrent comme un groupe de plus de 100 victimes présumées qui sont en train d’intenter une action en justice contre Combs à la suite de son arrestation pour trafic sexuel mois dernier.

L’un des John Does, un homme vivant en Caroline du Nord, affirme que Combs lui a caressé les organes génitaux quand il avait 16 ans lors d’une des célèbres soirées blanches du rappeur dans les Hamptons de Long Island en 1998.

L’homme allègue que lors d’une conversation sur une éventuelle entrée dans l’industrie de la musique, Combs a brusquement ordonné à l’adolescent de l’époque de baisser son pantalon.

Selon le procès de l’homme, Combs lui a expliqué que c’était un rite de passage pour devenir une star de la musique, demandant à un moment donné à l’adolescent de l’époque : « Tu ne veux pas te lancer dans le business ?

L’homme a déclaré qu’il s’était conformé à la peur, à l’anxiété et au déséquilibre de pouvoir qu’il ressentait avec Combs, réalisant seulement plus tard que ce qui s’était passé était une agression sexuelle.

Jusqu’au procès de lundi, Combs n’avait été accusé que dans des affaires civiles et dans son inculpation pénale pour activité sexuelle avec des adultes.

Les avocats et autres représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires. Lorsque les poursuites prévues ont été annoncées le 1er octobre, un avocat a déclaré que Combs « ne peut pas répondre à toutes les allégations sans fondement dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent ».

Combs, 54 ans, a plaidé non coupable des accusations de complot de racket et de trafic sexuel alléguant qu’il avait contraint et maltraité des femmes pendant des années avec l’aide d’un réseau d’associés et d’employés, tout en faisant taire les victimes par le chantage et la violence, notamment les enlèvements, les incendies criminels et les coups physiques.

Les avocats de Combs ont tenté en vain d’obtenir la libération sous caution du fondateur de Bad Boy Records. Il a été détenu dans un prison fédérale à Brooklyn depuis son arrestation le 16 septembre.

Deux juges ont conclu que Combs constituerait un danger pour la communauté s’il était libéré du centre de détention métropolitain, un établissement qui a été en proie à la violence et au dysfonctionnement depuis des années. Lors d’une audience sur la libération sous caution il y a trois semaines, un juge a rejeté une caution de 50 millions de dollars, comprenant la détention à domicile et la surveillance électronique, après avoir conclu que Combs constituait une menace de falsification des témoins et d’entraver la poursuite de l’enquête.

Vendredi, un juge de la cour d’appel a refusé la libération immédiate de Combs tandis qu’un panel de trois juges de la deuxième cour d’appel des États-Unis évalue sa demande de libération sous caution.

Les autres poursuites déposées lundi devant le tribunal de district américain de Manhattan portent sur des allégations de viol, de relations sexuelles orales forcées et de drogue pour neutraliser les victimes.

L’un des Jane Does poursuivant Combs allègue qu’il l’a violée dans une chambre d’hôtel verrouillée en 2004 après l’avoir invitée, elle et un ami, à une fête, leur avoir donné à boire et leur avoir dit de sniffer de la cocaïne.

La femme, alors étudiante en première année d’université, affirme que Combs a également forcé son amie à lui faire une fellation et a déclaré qu’il les ferait tous deux tuer s’ils ne se conformaient pas à ses exigences.

L’autre Jane Doe allègue que Combs l’a violemment attaquée et violée dans une salle de bain en 2005 lors d’une soirée pour le clip du regretté rappeur Biggie Smalls, « One More Chance ».

Selon la femme, Combs l’a amenée dans la salle de bain pour parler en privé, puis a commencé à l’embrasser de manière inattendue. Lorsqu’elle a tenté de s’éloigner, affirme-t-elle, il lui a cogné la tête contre le mur, la faisant tomber au sol. La femme a déclaré qu’elle avait tenté de s’échapper, mais Combs l’avait de nouveau frappée et violée.

Par la suite, selon la femme, Combs a nonchalamment ajusté ses vêtements et lui a dit : « Tu ferais mieux de n’en parler à personne, sinon tu disparaîtras. »

Dans un autre procès contre John Doe, un homme travaillant comme agent de sécurité à la fête blanche de Combs dans les Hamptons en 2006 allègue que la star lui a donné une boisson alcoolisée dont il pensait qu’elle contenait une drogue qui le rendait extrêmement malade. L’homme allègue que Combs l’a ensuite poussé dans une camionnette, l’a maintenu au sol et l’a agressé sexuellement.

Dans les autres poursuites intentées lundi, Combs est accusé d’avoir forcé un homme à lui faire une fellation dans l’entrepôt du magasin phare Macy’s à Herald Square à Manhattan en 2008 et d’avoir agressé sexuellement un homme lors d’une fête en octobre 2021. Ce dernier homme, qui soupçonne qu’une boisson droguée l’a empêché de riposter, se souvient que plusieurs hommes l’ont agressé et se souvient distinctement avoir vu Combs au-dessus de lui, nu, à un moment donné au cours de l’agression, selon son procès.