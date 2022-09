De nouvelles plaintes émergent dans l’affaire de corruption des Jeux olympiques de Tokyo

Le scandale implique des personnalités au Japon

Un quotidien japonais a rapporté que l’ancien président du sponsor des Jeux olympiques de Tokyo 2020, Aoki Holdings, Hironori Aoki, a avoué aux procureurs qu’il avait remis 2 millions de yens (14 300 dollars) en espèces au chef du comité d’organisation de la compétition, Yoshiro Mori.

Avec l’ancien membre du conseil d’administration de Tokyo 2020 Haruyaki Takahashi et deux autres dirigeants, Aoki a été arrêté en août pour corruption présumée.

Selon le quotidien Sankei via Reuters, une personne proche du dossier a expliqué comment Aoki a déclaré aux enquêteurs qu’il avait donné l’argent à Mori lors de deux réunions alors que Mori était à la tête du comité d’organisation de Tokyo 2020.

Mori a été Premier ministre du Japon pendant un peu plus d’un an de 2000 à 2001, mais il a dirigé le comité d’organisation de Tokyo 2020 du début de 2014 jusqu’en février de l’année dernière, lorsqu’il a été contraint de quitter son poste en raison d’une controverse commencée en disant que les femmes parlent aussi. beaucoup.

En 2020, Reuters a rapporté qu’une organisation à but non lucratif dirigée par Mori, une figure puissante du paysage sportif japonais, avait reçu plus d’un million de dollars du comité de candidature olympique de Tokyo lors de la campagne pour remporter les droits d’hébergement des Jeux, dont Takahashi a également joué un rôle central. dans.

L’organisation à but non lucratif s’est dissoute en décembre 2020, selon son site Web, mais un membre du personnel de l’institut a expliqué à Reuters que l’argent avait été utilisé pour embaucher une société de conseil américaine et deux autres consultants pour soutenir l’offre d’hébergement.

Plus tard, Mori a déclaré qu’il n’était pas directement impliqué dans les finances de l’organisation à but non lucratif et qu’il n’était pas au courant de l’argent.

Quant à Takahashi, on prétend qu’il a été payé plus d’un million de dollars par Aoki Holdings en plus des paiements effectués par les géants de la mode qui étaient déjà examinés par les procureurs de Tokyo.

Protestant de leur innocence, Takahashi et Aoki ont insisté sur le fait qu’il n’y avait rien d’illégal dans l’argent.

Toujours en 2020, Reuters a affirmé que Takahashi avait reçu plus de 8 millions de dollars du comité de candidature des Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour des activités non divulguées en 2013 et 2014.

Lorsqu’il a été approché par Reuters, Takahashi leur a dit que ces activités comprenaient le lobbying auprès des membres du Comité international olympique (CIO). Le président de l’organisation, Thomas Bach, a également insisté sur le fait que les paiements n’enfreignaient pas les règles du CIO.