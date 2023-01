De nouvelles photos tragiques montrant la star de X Factor Levi Davis posant sur la plage sont révélées trois mois après sa disparition

De nouvelles photos TRAGIQUES de la star disparue de X-Factor, Levi Davis, sont apparues trois mois après sa disparition.

Cela vient comme il a été rapporté que le jeune homme de 24 ans s’est peut-être noyé après avoir été pourchassé par des criminels pour une dette de 100 000 £.

De nouvelles photos de Levi Davis sont apparues 1 crédit

Les photos étaient censées accompagner son nouveau single 1 crédit

Levi a disparu depuis octobre Crédit : Getty

Le joueur de 24 ans est apparu sur le X-Factor Crédit : Fonctionnalités Rex

L’ancien joueur de rugby professionnel a été vu pour la dernière fois en train de quitter un pub irlandais à Barcelone le 29 octobre et la police a déclaré que son passeport avait été retrouvé dans la zone portuaire de la ville.

Sa famille a engagé un détective privé dans le but de retrouver Levi alors que sa carte bancaire et son téléphone n’avaient pas été utilisés depuis sa disparition.

Maintenant, des photos de plage prises par son ami photographe Adetodkunbo Adetona ont émergé.

Ils devaient accompagner le deuxième single de Levi – Los Angeles – qui devait sortir en novembre.

“Ils ont été emmenés à Ibiza le 20, environ une semaine avant sa disparition”, a déclaré M. Adetona, de Hammersmith, Londres.

“Il m’a invité à prendre les photos de son prochain single.

“Je l’ai rencontré quand il a sorti son premier single parce que j’ai pris les photos de presse pour ça. Nous sommes devenus amis, et il m’a demandé de venir faire ce tournage.

“Savoir que ce sont peut-être les dernières photos prises de lui avant sa disparition est terrible. C’est traumatisant.”

Il a révélé que Levi semblait “positif quant à l’avenir” et apprenait à parler espagnol et DJ.

Il a maintenant été rapporté que Levi aurait accumulé d’énormes dettes auprès de criminels somaliens alors que son style de vie de parti devenait incontrôlable.

Un membre anonyme de l’équipe de détectives privés a déclaré au journal La Vanguardia : « Davis est venu à Barcelone pour fuir ces criminels.

« Il avait adopté un mode de vie forcené et se trouvait dans une situation très délicate. La vérité est qu’il était sûr qu’ils le poursuivaient.

“En fait, il était convaincu qu’ils avaient essayé de l’empoisonner à une occasion.”

Le montant qu’il devait était d’environ 115 000 euros, soit un peu moins de 102 000 £.

Les créances de la mafia somalienne ont fait surface en Espagne lorsqu’il est apparu que sa famille pressait la police espagnole d’enquêter sur une éventuelle noyade dans le port de Barcelone.

Le passeport de Levi a été retrouvé à proximité et les craintes ont grandi qu’il aurait pu être attiré dans un piège après s’être arrangé pour rencontrer quelqu’un qu’il avait rencontré sur les réseaux sociaux.

Cela survient alors que sa mère au cœur brisé, Julie, a fondu en larmes ce Good Morning Britain alors qu’elle se souvenait du dernier câlin qu’elle avait donné à son fils avant son départ pour l’Espagne.

“Il y a toujours cet instinct de mère”, a-t-elle déclaré.

“Et juste avant qu’il ne parte, il y avait un message qui, je ne sais pas, peut-être s’allume au-dessus, qui me disait:” Fais-lui un câlin parce que tu ne sais pas si ce sera ton dernier. “”

Julie a exprimé sa frustration face au manque d’informations sur Levi.

“J’ai reçu beaucoup de soutien de la part de ma famille et de mes amis et, bien sûr, les détectives privés ont travaillé très dur et la police espagnole a également fait sa part.

«Mais là où je pense que cela a été difficile, c’est de ne pas faire passer l’information.

“Il y a bien sûr la barrière de la langue et le fait de devoir passer par le consulat britannique avant, puis les retours avec les mises à jour sont très lents, très lents.

«Je sais que le consulat britannique fait pression, mais en termes de mises à jour et de couverture CCTV, c’est frustrant.

«Nous avons reçu des informations indiquant qu’il était malheureusement trop tard car la police espagnole a dû se rendre au tribunal pour faire signer des documents afin de pouvoir accéder à la vidéosurveillance.

« Au moment où ils l’ont eu, toute la vidéo avait été supprimée. C’est très frustrant.

Good Morning Britain a rapporté que le détective privé Gavin Burrows avait déclaré au programme qu’il craignait que Levi ne se soit noyé dans le port de Barcelone.

GMB a déclaré que l’homme était dans l’eau en détresse dans la zone portuaire à proximité d’un bateau de croisière à proximité.

Une perquisition a été effectuée mais aucun corps n’a été retrouvé et tout le monde a été retrouvé, du moins sur le bateau de croisière.

Mais ce n’est que quelque temps plus tard que la police a réalisé que le passeport de Levi avait été retrouvé dans la même zone, a indiqué le programme.

L’incident a également été rapporté dans les médias espagnols qui ont déclaré que les travailleurs du bateau de croisière avaient alerté les autorités que quelqu’un se trouvait à la mer.

Mais les recherches ont été suspendues peu de temps après car aucun des passagers n’était porté disparu.

Levi a fait le voyage seul à Barcelone après avoir séjourné à Ibiza pendant une semaine, arrivant dans la ville vers 19 heures.

Le joueur de rugby devenu star de la réalité s’est produit sur X Factor: Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans dans le cadre du groupe Try Star.

En 2020, il a joué dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating.

L’ancien ailier de Bath souffrait de dépression et était parti en vacances suite à une blessure au genou.

Levi a également joué au rugby pour Bath Crédit : Getty