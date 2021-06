De NOUVELLES photos sont apparues qui montrent que Kim Jong-un a apparemment perdu beaucoup de graisse à la suite de craintes croissantes pour sa santé.

Le despote semble nettement plus mince dans les images surprenantes que viennent de publier les médias d’État nord-coréens – mais on le voit toujours souffler sur un pédé.

8 De nouvelles images montrent que le leader nord-coréen a perdu du poids mais fume toujours Crédit : Reuters

8 On estime que 5 pieds 6 pouces Kim Jong-un a dépassé 22 pierres à la fin de l’année dernière Crédit : AFP

Les analystes disent que les photos de Kim s’adressant à une réunion du bureau politique la semaine dernière montrent qu’il semble avoir perdu « une quantité importante de poids ».

C’était la première fois que le dictateur timide devant les caméras était vu depuis plus d’un mois après avoir commis un autre de ses actes de disparition.

Site Web basé à Séoul Nouvelles du NK, a publié des photos suggérant que Kim avait même resserré la sangle de son préféré Montre IWC Portofino £10 000.

Ruthless Kim a eu des problèmes de santé en raison de son poids en spirale et de son mode de vie exagéré.

Le renseignement national sud-coréen a déclaré qu’il pensait qu’il pesait environ 22 pierres l’année dernière et qu’il avait gagné une pierre moyenne par an depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

8 Slim Kim a été photographié s’adressant à une réunion du bureau politique la semaine dernière

8 Kim était un homme beaucoup plus mince quand il est arrivé au pouvoir Crédit : Getty

8 Les analystes disent que Kim semble avoir resserré le bracelet de sa montre de luxe Crédit : KCTV

Cela donnerait à Kim de 5 pieds 6 pouces un IMC de 48,9 et une classification d’obésité morbide.

Les choix de vie de Kim sont même apparus lorsque sa femme Ri Sol-ju a franchement révélé qu’elle l’avait déjà supplié d’arrêter de fumer.

Les photos montrent que bien que Kim n’ait jamais été mince, il a gonflé en taille depuis sa première apparition sur la scène mondiale.

On dit qu’il est un mangeur de frénésie prolifique avec une mauvaise alimentation et qu’il souffre de problèmes de santé comme le diabète, l’hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé et la goutte.

Kim a un appétit prétendument légendaire, se gave de fromage suisse, de caviar et de homard tout en buvant jusqu’à dix bouteilles de vin en une nuit.

Une étude de l’Université Johns Hopkins a révélé que l’obésité sévère était liée à une multiplication par quatre de l’insuffisance cardiaque, mettant Kim en danger.

8 Ruthless Kim a eu des problèmes de santé en raison de son poids et de son mode de vie excessif Crédit : AFP

8 Kim Jong-un profite d’une pause cigarette coquine lors de son voyage en Chine en avril 2018 Crédit : AP

8 Kim serrant une cigarette alors qu’il inspectait des blocs d’habitation le 26 janvier 2017 Crédit : Getty

Un analyste a déclaré à NK News que le leader avait peut-être récemment décidé de perdre du poids pour améliorer sa position parmi son peuple.

La Corée du Nord est aux prises avec des pénuries alimentaires au milieu d’une chute spectaculaire des échanges avec la Chine pendant la pandémie de coronavirus et des sanctions imposées en réponse aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de Kim.

Des rumeurs sur la santé de Kim ont été déclenchées au printemps dernier lorsqu’il a soudainement disparu de la vue pendant des semaines.

À l’époque, il a été affirmé qu’il était soit mort, gravement malade dans le coma, soit caché dans sa villa privée à Wonsan.

Un rapport a même laissé entendre qu’un retard dans la chirurgie cardiaque avait laissé Kim dans un « état grave ».

Experts chez les observateurs de la Corée du Nord 38Nord a déclaré à l’époque : « Le risque de [Kim’s health] devenir un problème se profile toujours à moins qu’il n’apporte de sérieux changements à sa condition physique et à son mode de vie. »

Cela semble une bonne idée que Kim ait perdu du poids car son père Kim Jong-il et son grand-père Kim Il-sung ont succombé à une crise cardiaque, à l’âge de 69 et 82 ans.