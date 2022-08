De nouvelles photos en direct du Samsung Galaxy Z Flip4 montrent deux coloris

Il y a quelques mois, le Samsung Galaxy Z Flip4 est apparu sur des photos pratiques montrant ce qui semble être le coloris graphite. Maintenant, d’autres images d’unités factices ont fait surface, il y a même une courte vidéo.











Photos pratiques du Samsung Galaxy Z Flip4

Les nouvelles photos montrent deux coloris – le graphite à nouveau et ce qui est peut-être l’or rose. Ce dernier est un design bicolore avec des panneaux plus clairs et une teinte différente pour le cadre en métal. L’îlot d’affichage/appareil photo de la couverture est noir, mais ce sera probablement noir sur tous les coloris (c’était au moins le cas pour le Z Flip3).

Outre les coloris standard, le nouveau Galaxy Z Flip4 fera partie du programme Bespoke de Samsung qui vous permet de choisir différentes combinaisons pour le cadre et les panneaux. Il y aura plus de 70 combinaisons possibles.









Photos pratiques du Samsung Galaxy Z Flip4

Comme vous pouvez le voir, le design est plus ou moins le même que l’année dernière. Cependant, s’il y avait un Z Flip3 sur la photo, vous avez peut-être remarqué les dimensions légèrement plus grandes du nouveau modèle – 167,9 x 73,6 x 7,2 mm pour le Z Flip4 contre 166 x 72,2 x 6,9 mm pour le Z Flip3.

Cela est en partie dû à la batterie plus grande, 3 700 mAh contre 3 300 mAh, mais les écrans resteront les mêmes – l’écran pliable mesurera 6,7 ​​pouces et aura 1 080 x 2 640 mAh. Selon les rumeurs, l’écran de couverture serait légèrement plus grand, mais il a été révisé dans les fuites les plus récentes et sera probablement le même 1,9″.

Le Galaxy Unpacked est demain et il apportera le nouveau Samsung Galaxy Z Flip4, le Z Fold4, les nouvelles montres Galaxy et la suite du Galaxy Buds Pro. Consultez notre tour d’horizon détaillé des rumeurs pour ce que nous nous attendons à voir et revenez demain pour les détails officiels.

