De nouvelles photos du télescope spatial montrent les aurores et les lunes de Jupiter

Le télescope spatial le plus récent et le plus grand au monde montre Jupiter comme jamais auparavant, les aurores et tout.

Les scientifiques ont publié lundi les clichés de la plus grande planète du système solaire.

Le télescope spatial James Webb a pris les photos en juillet, capturant des vues sans précédent des aurores boréales et méridionales de Jupiter et de la brume polaire tourbillonnante. La grande tache rouge de Jupiter, une tempête assez grosse pour avaler la Terre, se détache brillamment aux côtés d’innombrables petites tempêtes.

Une image à grand champ est particulièrement spectaculaire, montrant les faibles anneaux autour de la planète, ainsi que deux minuscules lunes sur un fond scintillant de galaxies.

“Nous n’avons jamais vu Jupiter comme ça. C’est assez incroyable”, a déclaré l’astronome planétaire Imke de Pater, de l’Université de Californie à Berkeley, qui a aidé à diriger les observations.

“Pour être honnête, nous ne nous attendions pas vraiment à ce que ce soit aussi bon.”

Les images infrarouges ont été artificiellement colorées en bleu, blanc, vert, jaune et orange, selon l’équipe de recherche américano-française, pour faire ressortir les caractéristiques.

La NASA et l’Agence spatiale européenne, le successeur de 10 milliards de dollars américains du télescope spatial Hubble, ont explosé à la fin de l’année dernière et observent le cosmos dans l’infrarouge depuis l’été. Les scientifiques espèrent voir l’aube de l’univers avec Webb, en remontant jusqu’à l’époque où les premières étoiles et galaxies se formaient il y a 13,7 milliards d’années.

L’observatoire est situé à 1,6 million de kilomètres de la Terre.