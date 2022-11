De nouvelles photos de “Pillars of Creation” révèlent de la poussière cosmique créatrice d’étoiles et d’énormes amas de galaxies

La gravité massive de l’amas de galaxies MACS0647 agit comme une lentille cosmique pour plier et amplifier la lumière du système MACS0647-JD plus éloigné. Il a également triplé le système JD, faisant apparaître son image à trois endroits distincts. Ces images, qui sont mises en évidence avec des cases blanches, sont marquées JD1, JD2 et JD3 ; des vues agrandies sont affichées dans les panneaux à droite. Dans cette image de l’instrument de caméra infrarouge proche (NIRCam) de Webb, le bleu a été attribué aux longueurs d’onde de 1,15 et 1,5 microns (F115W, F150W), le vert aux longueurs d’onde de 2,0 et 2,77 microns (F200W, F277W) et le rouge aux longueurs d’onde de 3,65 et 4,44 microns (F365W, F444W).

SCIENCES : NASA, ESA, CSA, Dan Coe (STScI), Rebecca Larson (UT), Yu-Yang Hsiao (JHU) TRAITEMENT D’IMAGE : Alyssa Pagan (STScI)