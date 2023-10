De nouvelles ordonnances visent à mieux protéger les victimes

Des pouvoirs de police supplémentaires sont entrés en vigueur pour lutter contre les comportements de harcèlement criminel en Irlande du Nord.

Les ordonnances de protection contre le harcèlement (SPO) seraient une évolution importante pour aider à mieux protéger les victimes ou toute personne liée à elles.

Les ordonnances peuvent interdire à un délinquant de contacter quelqu’un sur les réseaux sociaux et l’empêcher de se trouver à une certaine distance de son domicile ou de son lieu de travail.

Le non-respect des termes des nouvelles ordonnances constitue une infraction pénale.

La loi sur la protection contre le harcèlement criminel NI 2022 a aligné l’Irlande du Nord sur d’autres régions du Royaume-Uni.

Les nouvelles ordonnances de jeudi constituent le dernier élément de cette législation.

Depuis l’introduction de la législation en avril 2022, la police a arrêté 230 harceleurs présumés et inculpé 119 personnes.

Les condamnations pour les infractions les plus graves sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Quelles sont les nouvelles ordonnances de harcèlement ?

Les nouvelles ordonnances donnent à la police la possibilité de fixer des limites en mettant en œuvre des SPO spécifiques pour mettre fin à l’escalade du harcèlement.

Il peut être interdit aux sujets de contacter la personne nommée sur la commande.

Cela inclut les contacts en personne, par appel téléphonique, par lettres, par courriels, par messages et par les médias sociaux.

L’ordonnance peut interdire aux sujets de publier du matériel ou de faire référence à du matériel déjà publié, directement ou indirectement lié à la victime.

Les sujets peuvent également se voir interdire l’accès à certaines zones, par exemple là où la victime travaille, les itinéraires habituels empruntés ou là où ils accompagnent leurs enfants à l’école.

L’ordonnance autorise également les policiers à accéder au domicile du harceleur présumé pour procéder à des évaluations des risques ou, s’ils n’ont pas d’adresse fixe, à se rendre au poste de police chaque semaine.

Une ordonnance peut durer au minimum deux ans et sa violation constitue une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Le service de police d’Irlande du Nord a déclaré que les signaux d’alarme pour un harceleur comprennent :

Suivre régulièrement quelqu’un et suivre ses mouvements

Se rendre à plusieurs reprises sans y être invité à son domicile ou sur son lieu de travail

Vérifier l’utilisation d’Internet, du courrier électronique ou d’autres communications d’une personne

Traîner dans un endroit où ils savent que la personne visite souvent

Interférer avec leur propriété

Regarder ou espionner quelqu’un

Vol d’identité (acheter des choses au nom de quelqu’un)

Le surintendant Lindsay Fisher a déclaré que les ordres représentaient « un autre outil dans notre armure pour protéger les victimes de ce crime débilitant et dangereux ».

« Nous disposons désormais de 5 000 agents et employés formés pour reconnaître et réagir et prendre tous les rapports au sérieux », a-t-elle déclaré.

« Je pense que beaucoup de gens, lorsqu’ils entendent le mot ‘traquer’, penseront à quelqu’un qui se cache dans l’ombre.

« Le harcèlement peut en réalité prendre de nombreuses formes et peut être aussi bien en ligne qu’en personne.

« Il s’agit d’un modèle de comportements obsédés, obsessionnels, indésirables et répétés. »

La police peut s’adresser aux tribunaux

Richard Pengelly, secrétaire permanent du ministère de la Justice, a déclaré que le harcèlement pourrait avoir un « impact dévastateur sur les victimes ».

« Cette nouvelle mesure offrira une protection aux victimes de harcèlement dès le début d’une enquête », a-t-il déclaré.

« Il est important de noter que la victime n’a plus la responsabilité de demander ces ordonnances, car la police s’adressera directement aux tribunaux. »

Women’s Aid NI a également salué les nouvelles ordonnances et a encouragé les victimes à se manifester.

« Nous sommes très conscients des liens entre le harcèlement, le harcèlement et la violence domestique, en particulier lorsqu’une femme prend la décision de quitter une relation coercitive et contrôlante », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Nous encourageons toute femme à contacter le PSNI ou à demander de l’aide via Women’s Aid. »