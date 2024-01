De nouvelles œuvres d’art en verre transforment la gare de Staten Island ; Voici à quoi ça ressemble maintenant

STATEN ISLAND, État de New York — Keri Sheheenartiste multidisciplinaire originaire de Staten Island, a joué un rôle central dans la rénovation de la gare de New Dorp.

L’installation, intitulée « Creeping On Where Time Has Been », comprend environ 350 pieds carrés d’œuvres d’art en verre et en métal fabriquées par Mayer de Munich et Ferra Designs, Inc..

Ramper là où le temps a été (2023) Keri Sheheen, SIR New Dorp Station. Commandé par MTA Arts & Design. Photo : Avec l’aimable autorisation de Keri Sheheen (Avec l’aimable autorisation de Keri Sheheen)(Avec l’aimable autorisation de Keri Sheheen)

Art et design MTAun programme artistique commandé conçu pour les systèmes de transport desservant New York, a choisi Sheheen pour apporter sa vision artistique au projet.

L’artiste a conçu des garde-corps métalliques menant à l’ascenseur nouvellement installé et a réalisé un total de six fenêtres, trois de chaque côté de la gare.

Neuf panneaux métalliques avec du verre bleu, jaune et rouge ajoutent de la beauté à la passerelle menant à l’ascenseur du côté de la gare en direction de Tottenville. La bordure colorée, également visible sur les panneaux de verre de la gare, rend hommage aux vitraux de la gare originale de 1889, déplacée en 1965.

La conception en métal présente une toile de fond de lierre pour les bungalows de plage, inspirée de l’époque des stations balnéaires de New Dorp et des structures historiques comme le Lang’s Hotel et le Cedar Grove Clubhouse.

Le côté de la gare en direction de St. George célèbre l’histoire agricole de la région avec un coq proéminent pour accueillir les navetteurs. Le coq se dresse au-dessus de Britton Cottage, autrefois sur New Dorp Lane et la maison du botaniste Nathaniel Lord Britton, maintenant située dans la ville historique de Richmond. Le côté en direction de Tottenville présente un cerf debout près du mausolée de Vanderbilt dans le cimetière morave, honorant l’impact de Cornelius Vanderbilt sur les déplacements de Staten Island.

Ayant un lien profond avec la région, ayant fréquenté Staten Island Tech, ses grands-parents résidant à New Dorp et vivant et travaillant actuellement dans son studio à domicile, Sheheen s’est inspirée de la riche histoire de Staten Island.

“J’ai été inspiré par la verdure luxuriante du passé de Staten Island, les fenêtres d’origine de la gare qui ont été déplacées dans la ville historique de Richmond et l’architecture historique répandue dans la région, y compris les bungalows de plage qui ornaient autrefois le rivage”, a déclaré Sheheen.

Tirant parti des photographies historiques capturant des fermes couvertes de lierre antérieures au développement suburbain des années 1960, Sheheen a incorporé un motif visuel pour relier les conceptions des fenêtres et des balustrades.

« Collaborer avec des fabricants qualifiés pour donner vie à mes créations a été une opportunité incroyable », a déclaré Sheheen.

“Mayer de Munich en Allemagne a fabriqué mes fenêtres, qui ont été si mémorables lorsque mon fiancé et moi avons visité leur studio l’été dernier pour rencontrer leur équipe et admirer leur impressionnant espace de travail”, a-t-elle déclaré. “Les garde-corps tout aussi impressionnants ont été fabriqués de manière experte par Ferra Designs à Brooklyn.”

Le titre de l’œuvre, tiré d’un poème de Charles Dickens, « The Ivy Green », constitue une allusion poignante au motif du lierre, symbolisant l’essence durable du temps et de la nature à Staten Island, qui perdure malgré les développements modernes.

Au-delà des espaces de galerie conventionnels, Sheheen collabore activement avec Coney Island USA, contribuant au défilé annuel des sirènes à Brooklyn à travers ses bannières uniques peintes à la main. Ses aventures artistiques s’étendent aux marchés et foires d’art locaux, où elle partage ses créations à travers son imprimerie itinérante, Parlour Trick Prints LLC.