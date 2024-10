De nouvelles mises à jour apportent Nuketown infecté et classique à Call of Duty: Black Ops 6

La collection de vêtements Endeavour

Au cas où vous l’auriez manqué sur le blog Call of Duty plus tôt cette semaine, le pack en jeu est lancé parallèlement à la toute première ligne de vêtements en édition limitée du Endowment, exclusivement disponible chez ThruDark. Chaque pièce est inspirée du temps passé par les fondateurs de ThruDark dans les commandos des Royal Marines et les forces spéciales (SBS) et est accompagnée d’un code gratuit pour un Call of Duty Endowment (CODE) Endeavour : Tracer Pack. Jusqu’à épuisement des stocks. Quantités limitées. Découvrez la collection complète sur www.ThruDark.com/CallofDutyEndowment aujourd’hui.

Concours USAA

En guise de remerciement spécial pour leur service, la Fondation et l’USAA offrent gratuitement des packs CODE Endeavour : Tracer aux militaires et vétérans américains, disponibles dès maintenant dans Call of Duty® : Black Ops 6. Pour les utiliser, veuillez visiter www.callofdutyendowment.org/usaa pour plus d’informations. Jusqu’à épuisement des stocks. Quantités limitées. Compte ID.me requis. Voir le règlement officiel ici.

À propos de la dotation Call of Duty

Le Fonds a placé plus de 130 000 anciens combattants dans des emplois depuis 2009. Cela équivaut à 23 anciens combattants placés par jour au cours des 14 dernières années, créant plus de 7 milliards de dollars de valeur économique pour les anciens combattants américains et britanniques et leurs familles. L’année dernière, le coût moyen pour placer un ancien combattant dans un emploi était de 618 dollars, soit environ 1/19ème du coût par placement des efforts du gouvernement américain.

Pour plus d’informations sur le Call of Duty Endowment, visitez le site Web ou explorez davantage sur Tik Tok, Instagram, Xet Facebook.

#CODBlog : Restez à l’écoute pour les informations sur la saison 01

Gardez une longueur d’avance sur la concurrence et ne faites confiance à personne, sauf au dernier officiel Opérations noires 6 informations provenant du Blog Call of Duty alors que nous approchons de l’annonce de la saison 01, présentant toutes les nouvelles cartes, modes, armes, fonctionnalités et bien plus encore en mode multijoueur, zombies et Appel du devoir : zone de guerre.

Call of Duty : Black Ops 6 est publié par Activision. Le développement du jeu est dirigé par Treyarch, en partenariat avec Raven Software. Support de développement supplémentaire fourni (par ordre alphabétique) par Activision Central Design, Activision Central Technology, Activision QA, Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Infinity Ward et Sledgehammer Games.