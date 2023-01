De nouvelles mises à jour apportent le contrôle du zoom de l’appareil photo à Galaxy Watch5, l’enregistrement audio 360 à Buds2 Pro

La semaine dernière, Samsung a annoncé qu’il publierait des mises à jour logicielles qui apporteraient l’enregistrement audio à 360 degrés aux Galaxy Buds2 Pro et la capacité de zoom de l’appareil photo aux séries Galaxy Watch5 et Watch4. Eh bien, le déploiement a commencé car la Galaxy Watch5 aux États-Unis a reçu une nouvelle mise à jour logicielle avec la version du micrologiciel R900XXU1AWA3 qui permet aux utilisateurs de la smartwatch de contrôler le niveau de zoom de la caméra du smartphone connecté via le contrôleur de caméra sur le portable.

Cela peut être fait avec un simple pincement du cadran de la montre ou en tournant la lunette virtuelle rotative. Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionnera qu’avec les smartphones Galaxy, vous ne pouvez donc pas l’utiliser si vous possédez un téléphone d’une autre marque.

La mise à jour pour le Galaxy Buds2 Pro a la version de firmware R510XXU0AWA5, qui apporte l’enregistrement audio 360 aux écouteurs TWS. Comme son nom l’indique, cette fonction vous permet d’enregistrer un son à 360° à l’aide du microphone de chaque écouteur. Cependant, cela ne fonctionne qu’avec les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

