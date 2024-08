De nouvelles micro-écoles pour une nouvelle année scolaire

Quand Académie Hilton Horizons à Kingsport, Tennessee, a ouvert ses portes le 5 août, devenant l’une des premières d’un nombre croissant de nouvelles écoles à lancer cette année scolaire.

« J’ai senti qu’il fallait faire quelque chose de différent », a déclaré la fondatrice de l’école, Candice Hilton, qui a quitté son poste d’enseignante dans une école publique en décembre dernier après sept ans dans le système. Sa fille venait de commencer la maternelle cet automne-là et cela a permis à Hilton d’envisager l’école d’aujourd’hui sous un angle nouveau. « Son enseignante était incroyable », a déclaré Hilton, « mais elle m’a dit à quel point elle s’ennuyait à faire des devoirs. »

En même temps, Hilton réfléchissait à tous les tests standardisés obligatoires dans les écoles d’aujourd’hui et aux pressions que cela créait pour les élèves et les enseignants. « Nous avons testé les enfants pendant tant de jours d’affilée. C’était tout simplement une situation déplorable pour notre système éducatif », se souvient Hilton.

Recevez des histoires comme celles-ci directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous à la newsletter The 74

Après avoir quitté le système scolaire public, Hilton a commencé à faire des recherches sur ce qu’il faudrait pour faire l’école à la maison à sa fille. C’est grâce à ces recherches qu’elle a décidé de fonder une micro-école. Elle a ouvert la Hilton Horizons Academy dans un espace loué et agréable au sein d’une école culinaire avec une douzaine d’élèves de la maternelle à la 8e année. Dans cette micro-école hybride, les élèves de Hilton participent au programme mixte deux ou trois jours par semaine pour des cours et un enrichissement individualisés. Les frais de scolarité pour le programme de trois jours s’élèvent à 4 900 $ par an. Tous les élèves de Hilton sont scolarisés à domicile légalement, la grande majorité d’entre eux étant novices en la matière cette année scolaire. « La plupart de mes élèves viennent d’une école publique. La plupart d’entre eux sont scolarisés à domicile pour la première fois », a déclaré Hilton, ajoutant que seuls deux de ses élèves actuels avaient déjà été scolarisés à domicile.

À Apprentissage de Noemaqui a ouvert ses portes à Goodyear, en Arizona, une semaine après la Hilton Horizons Academy, les 14 élèves de la micro-école de la fondatrice Elisa Hernandez sont un mélange d’élèves scolarisés à la maison et d’élèves provenant d’écoles publiques ou privées traditionnelles. Professeur d’anglais au lycée qui a enseigné dans le système scolaire public pendant 10 ans, Hernandez a démissionné pour des raisons similaires à celles de Hilton. Après la Covid, elle a remarqué que les écoles se concentraient encore plus sur les tests standardisés, peut-être en raison d’une plus grande attention accordée aux pertes d’apprentissage présumées pendant les fermetures d’écoles liées à la pandémie. « Il y a eu un changement où on nous a dit d’enseigner en fonction de ce test standardisé. Votre valeur en tant qu’enseignant était désormais liée à ce score, ou aux scores de vos élèves. Cela a été un grand changement pour moi », se souvient Hernandez.

L’année dernière, elle a lancé une petite entreprise de tutorat parallèlement à son activité d’enseignante à temps plein dans les écoles publiques. Elle a tellement aimé cette activité qu’elle a décidé de transformer son activité de tutorat en une micro-école dédiée, quittant son poste d’enseignante à la fin de l’année scolaire en mai. Hernandez voulait créer le type d’école dans laquelle elle savait que les enfants s’épanouiraient. « Je pense que l’apprentissage doit être amusant et personnalisé. Si ces deux choses se produisent, cela peut être révolutionnaire et changer le monde », a-t-elle déclaré.

Les élèves de la sixième à la terminale participent au programme à domicile de Mme Hernandez jusqu’à quatre jours par semaine pour un coût annuel de 5 600 $. Elle a intentionnellement fixé ses frais de scolarité en dessous des 7 000 $ environ auxquels tous les élèves de la maternelle à la terminale de l’Arizona sont désormais éligibles dans le cadre du programme d’épargne-études universel (ESA) de l’État. « Je voulais m’assurer qu’il leur resterait suffisamment d’argent pour faire du sport, des clubs, tout ce qu’ils veulent faire », a déclaré Mme Hernandez.

Les micro-écoles et autres options d’enseignement créatives similaires ont gagné en popularité à la suite de la pandémie, et elles continuent de gagner élanNon seulement de nouvelles écoles et de nouveaux espaces ouvrent à travers les États-Unis, mais ceux qui existent déjà s’agrandissent.

Nouveau données Une étude de VELA, une organisation philanthropique à but non lucratif et une communauté d’entrepreneurs, révèle que plus de 90 % des environnements d’apprentissage non conventionnels étudiés comptaient plus d’apprenants l’automne dernier qu’à leur date de lancement, et que le taux de croissance médian composé de ces programmes était de 25 % par an.

Alors que la demande des parents pour des options d’éducation plus individualisées et innovantes augmente, de plus en plus d’entrepreneurs ordinaires se mobilisent pour répondre à cette demande, tout en trouvant une plus grande satisfaction personnelle et professionnelle en tant que fondateurs d’écoles. Beaucoup d’entre eux sont d’anciens enseignants du public comme Hilton et Hernandez qui en ont eu assez de l’enseignement standardisé et universel et ont voulu créer une alternative. Selon son secteur 2024 analyseLes National Microschooling Centers estiment que plus de 70 % des fondateurs de micro-écoles d’aujourd’hui sont des éducateurs agréés actuels ou anciens.

« Je ne suis pas une femme d’affaires. Je suis professeur d’anglais », explique Hernandez, reconnaissant qu’elle s’est d’abord sentie intimidée par l’idée de créer une école. Comme Hilton, elle a décidé de rejoindre l’école Catalyseur KaiPod Le programme Catalyst a été lancé plus tôt cette année pour obtenir un soutien et un mentorat avant, pendant et après le lancement. Lancé par Amar Kumar, fondateur du réseau national de micro-écoles KaiPod Learning, le programme Catalyst offre un soutien au démarrage d’entreprise et une assistance opérationnelle continue aux fondateurs d’écoles. Le programme de type cohorte est gratuit pour les participants, avec un petit accord de partage des revenus s’ils décident de lancer une école après le programme.

« Nous avons lancé KaiPod Catalyst parce que nous avons vu des dizaines de milliers d’éducateurs à la recherche de parcours professionnels alternatifs dans bon nombre des mêmes communautés où les familles recherchaient des options d’éducation alternatives », m’a expliqué Kumar, ajoutant que les candidatures pour la cohorte d’automne sont désormais ouvertes.

Amanda Lucas, fondatrice du Lucas Literacy Lab du New Jersey, qui devrait ouvrir ses portes le mois prochain. (Kerry McDonald)

Les nouveaux fondateurs d’écoles avec qui j’ai discuté affirment que le soutien de KaiPod Catalyst a été inestimable alors qu’ils passaient de leur rôle d’enseignants à celui d’enseignants-entrepreneurs. « Je pense que ce qui m’a empêché de créer une micro-école plus tôt, c’est le manque de mentorat », a déclaré Amanda Lucas, qui a enseigné dans des écoles privées et à charte dans toute la ville de New York pendant environ une décennie. Elle a également participé à une cohorte KaiPod Catalyst plus tôt cette année. « Je n’avais aucun mentor et je n’avais personne vers qui me tourner pour m’aider à traverser les moments difficiles et répondre à mes questions », a ajouté Lucas.

Sa micro-école, Laboratoire d’alphabétisation de Lucassera lancé le 4 septembre dans un espace loué et familial à Old Bridge, dans le New Jersey. Elle compte actuellement 10 élèves inscrits, âgés de 6 à 13 ans, avec deux enseignants supplémentaires. Son programme à temps plein coûte 15 000 $ par an, avec diverses options d’inscription à temps partiel.

Lucas prévoit de s’agrandir dans les mois à venir compte tenu du nombre croissant de demandes de renseignements qu’elle reçoit de familles intéressées, mais elle prévoit de rester une micro-école pour les élèves scolarisés à la maison, plutôt que de devenir une école privée reconnue. « Les écoles privées, comme les écoles à charte, ne vous donnent pas toute la liberté qu’une micro-école offre », a déclaré Lucas. « Je veux une autonomie totale et une liberté absolue en matière d’éducation. Je crois aussi vraiment à l’enseignement à domicile et si nous avons trop d’élèves, je ne pourrai pas adapter l’éducation comme je le souhaite », a-t-elle déclaré.

À l’heure où la nouvelle année scolaire commence, de nouvelles écoles voient le jour partout au pays, offrant la personnalisation, la liberté et la flexibilité qui permettent aux élèves et aux enseignants de s’épanouir.

Divulgation : Stand Together Trust fournit un soutien financier au Vela Education Fund et au 74.