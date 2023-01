De nouvelles mesures pour faire taire les militants du climat ? Ils ne feront que nous stimuler | Indigo Rumbelow

Un jour où des cygnes ont été vus nager à travers le centre-ville de Worcester après les dernières inondations, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour faire taire ceux d’entre nous qui réclament plus d’action climatique.

La dernière restriction de vos libertés implique que la police en Angleterre et au Pays de Galles a le pouvoir de mettre fin aux manifestations avant que la perturbation ne commence. Les propositions feront partie d’un amendement au projet de loi sur l’ordre public, qui comprend déjà de nouveaux pouvoirs d’interpellation et de fouille et crée une infraction de «verrouillage» des choses.

Jusqu’à présent, le gouvernement s’est efforcé de qualifier la résistance civile non violente et la manifestation pacifique de dangereuses et criminelles. Mais nous sommes enseignants, infirmières, étudiants, parents et grands-parents. Nous agissons par souci, amour et compassion. Maintenant, ça va encore plus loin. Avec les restrictions proposées aux droits de grève des travailleurs, c’est une décision sinistre et autoritaire d’un gouvernement lâche qui préférerait nous enfermer plutôt que de nous accorder à tous le droit de vivre.

Les partisans de Just Stop Oil sont très différents, mais ce qu’ils ont en commun est une profonde préoccupation pour l’avenir de l’humanité et un engagement ferme envers les principes de la résistance civile non violente.

La résistance est nécessaire parce que la politique est brisée. Notre démocratie est morte sur ses pieds. Toutes les voies de protestation légitimes sont fermées, une par une. La loi sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux a effectivement interdit les manifestations bruyantes. Le projet de loi sur l’ordre public interdit la «marche lente». Comment exprimer notre désaccord ? Avec de nouvelles lois électorales sur l’exigence d’une carte d’électeur discriminatoire à l’égard des jeunes, comment ceux qui seront les plus durement touchés par la crise climatique pourront-ils faire entendre leur voix ?

La police dispose déjà de pouvoirs suffisants pour arrêter les personnes qui obstruent l’autoroute. Bloquer les routes est déjà illégal. Les pouvoirs proposés leur donneront carte blanche chaque fois qu’une manifestation politique aura lieu à proximité. Debout tenant votre antivol en D sur le point de verrouiller votre vélo, tout en étant jeune ou noir ? Nous savons où cela pourrait se terminer.

Les récents rapports sur la façon dont la compagnie pétrolière américaine Exxon « a prédit correctement et habilement le réchauffement climatique en privé, pour ensuite passer des décennies à bafouer publiquement cette science » montrent comment, pendant des décennies, les cartes ont été empilées contre ceux d’entre nous du côté de l’humanité. Comment peut-on attendre justice et honnêteté d’un gouvernement qui continue d’offrir de nouveaux permis pétroliers ?

Nous ne pouvons pas non plus nous attendre à la raison ou à la raison. Ces nouveaux pouvoirs juridiques ne feront qu’accélérer le lent effondrement du système judiciaire. Rapports sur les procès équitables que le nombre de personnes en détention provisoire en Angleterre et au Pays de Galles est à son plus haut depuis plus de 50 ans, avec 1 800 personnes détenu sans procès pendant au moins un an. Au moment où j’écris, 10 partisans de Just Stop Oil sont toujours en détention provisoire pour avoir comploté pour s’en soucier.

Just Stop Oil n’est pas une cause à la mode ou un mouvement de protestation. Nos partisans font ce que les suffragettes ont fait et ce que les mouvements des droits civiques ont fait. C’est ce que tout le monde fait lorsque le droit inaliénable à la vie et aux moyens d’existence est violé : ils s’engagent dans l’action directe. C’est un acte d’estime de soi, un acte de solidarité, un acte de nécessité.

Peu importe les modifications apportées par les législateurs aux lois sur les manifestations pacifiques ou la force avec laquelle la police applique ces lois. Les partisans de Just Stop Oil comprennent que cela n’est pas pertinent par rapport à l’avenir qu’implique une crise climatique galopante.

Ils peuvent arrêter, infliger des amendes ou incarcérer des gens ordinaires pour avoir fait entendre leur voix, ou ils peuvent prendre des mesures significatives pour protéger les habitants de ce pays et mettre fin au nouveau pétrole et gaz, isoler les maisons des gens et défendre le NHS.

Cette dernière répression ne va pas nous dissuader : au contraire, elle aura l’effet inverse. Nous appelons tout le monde à intervenir et à faire tout ce qui est possible de manière non violente pour résister à la nouvelle exploitation des combustibles fossiles au Royaume-Uni – et au glissement du gouvernement vers l’autoritarisme.

Indigo Rumbelow est un partisan de Just Stop Oil et co-fondateur d’Insulate Britain