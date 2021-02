L’Organisation mondiale de la santé a déclaré dans un communiqué que ses épidémiologistes enquêtaient, que plus de 70 contacts de la victime avaient été identifiés et que la désinfection était en cours des sites qu’elle était connue pour avoir visités.

KINSHASA, République démocratique du Congo – Ebola, le virus mortel qui a de plus en plus frappé l’Afrique ces dernières années, menace à nouveau une région de la République démocratique du Congo meurtrie par la violence, trois mois après que les autorités sanitaires du pays ont déclaré la dernière épidémie vaincu.

Cette épidémie, qui a été déclarée en juin dernier, était la 10e et la deuxième pire jamais enregistrée dans le pays, ponctuée de violences rebelles récurrentes dans la région et d’attaques contre les agents de santé. Au moment où elle diminuait, une onzième épidémie a été déclarée dans la partie ouest du pays, tuant 55 personnes et déclarée vaincue en novembre dernier.

Malgré le développement de vaccins contre Ebola ces dernières années, il reste l’un des virus les plus mortels et les plus contagieux. La plupart des cas sont causés par une transmission interhumaine par contact avec les fluides corporels ou les sécrétions d’une personne infectée. Le risque d’infection reste élevé après la mort, ce qui signifie que les corps des victimes doivent être manipulés par des personnes portant des équipements de protection et doivent être enterrés immédiatement.

La pire épidémie d’Ebola de l’histoire a frappé les pays d’Afrique de l’Ouest que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone de mars 2014 à juin 2016. Plus de 28 000 personnes ont été infectées et plus de 11 000 sont décédées.