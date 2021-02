De nouvelles manifestations éclatent au Liban dans un contexte de fureur publique face à l’explosion du port de Beyrouth, au système juridique et aux problèmes financiers

Des affrontements enflammés entre les manifestants et la police ont éclaté au Liban, alors que la colère du public grandit face à l’explosion du port de Beyrouth et à d’autres problèmes de plus en plus graves, notamment les étudiants étrangers qui ne peuvent pas recevoir d’argent.

Des images publiées en ligne ont montré des manifestants se battant avec les services de sécurité libanais devant un tribunal militaire de la capitale lundi après que les juges ont jugé que six manifestants à Tripoli avaient commis «terrorisme et vol».

مواجهات امام المحكمة العسكرية بين القوى الامنية والمتظاهرين وحالات اغماء في صفوف اهالي الموقوفين من ثوار طرابلس امام المحكمة العسكرية بعد صدور حكم على ابنائهم بتهمة ارهاب وسرقة # لبنان_ينتفض pic.twitter.com/ECUOHMgMT0 – لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) 22 février 2021

Une trentaine de personnes ont été arrêtées dans la ville de Tripoli ces dernières semaines après avoir assisté à des manifestations contre la crise économique alimentée par la corruption au Liban, qui a été aggravée par la pandémie et l’explosion du port du 4 août qui a tué 200 personnes et déplacé des centaines de milliers de personnes.

D’autres vidéos publiées lundi ont montré des manifestants en train de brûler des pneus sur une route principale de Beyrouth, tandis qu’une foule se rassemblait devant ce qui aurait été la maison du juge qui a prononcé les accusations de Tripoli.

Aussi sur rt.com Les familles des victimes de l’explosion à Beyrouth organisent une vive manifestation après que l’enquêteur principal a été retiré de l’affaire (PHOTOS)

Certains des manifestants exprimaient également leur colère contre les banques du pays, qui auraient retardé la mise en œuvre de la soi-disant «Student Dollar Law», qui permet aux étudiants de recevoir de l’argent tout en étudiant à l’étranger.

Les banques libanaises n’auraient pas donné suite à la loi, qui a été adoptée par le parlement l’année dernière, et oblige les institutions financières à débloquer l’équivalent de 10 000 dollars à tous les étudiants inscrits dans une université à l’étranger.

Aussi dans #Liban il y a une heure – Des nouvelles des habitants ont bloqué la route Chevrolet autour de Hazmieh en solidarité avec les familles qui ont perdu des êtres chers dans le #beirutblast https://t.co/72P6bsN7if – Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) 22 février 2021

Les manifestations de la semaine dernière se sont concentrées sur la décision de retirer le juge Fadi Sawan de l’affaire de l’explosion du port de Beyrouth, une décision considérée par beaucoup comme une preuve supplémentaire de la corruption du gouvernement et dont les familles des victimes craignent d’entraver l’enquête sur la question.

Le juge avait accusé le Premier ministre par intérim du pays, Hassan Diab et trois anciens ministres, de négligence à propos de l’explosion, qui avait été causée par l’explosion d’une cache de nitrate d’ammonium qui avait été stockée de manière non sécuritaire dans le port pendant des années.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!