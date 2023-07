De nouvelles manifestations contre la violence policière enracinées dans des décennies de harcèlement et d’inégalité

Lorsqu’un policier a abattu la semaine dernière un habitant de la banlieue parisienne de Nanterre, Nahel M., 17 ans, cela a déclenché une vague de troubles à travers la France – un écho à des manifestations similaires lancées par des jeunes vivant dans des logements sociaux deux décennies plus tôt. . Des milliards d’euros d’investissements au cours des années qui ont suivi n’ont pas fait grand-chose pour calmer la colère suscitée par le harcèlement policier et les mauvaises conditions de vie dans les projets de logement en France.

Concentré en banlieue (banlieues) juste sur la périphérie des grandes villes, la France public les projets de logement abritent en grande partie populations jeunes – 40% ont moins de 25 ans ans d’âge – souvent de issus de l’immigration, qui font face à une interminable lutte pour l’acceptation dans la société française.

Les faits sont accablants. Les jeunes des zones économiquement défavorisées sont un «particulièrement fréquent cible » des discriminations de la part de la police, à savoir les contrôles d’interpellation et de fouille, « même en l’absence de signe ou preuves d’actes répréhensibles”, Human Rights Watch a trouvé.

Ils sont moins probable quitter l’école à 18 ans avec un éducation secondaire Baccalauréat: Jeunes vivant en quartiers prioritaires (QPV), ciblés pour le renouvellement urbain, ont une 54% taux de réussite contre un taux de réussite de 77 % chez ceux qui vivent ailleurs, selon un 2013 étude.

Ils sont deux fois plus probable être au chômage et moins susceptibles d’être acceptés dans des études universitaires, apprentissages ou des programmes de formation professionnelle.

La stigmatisation se fait sentir très tôt. « Les jeunes avec qui nous travaillons ont tendance pour sous-estiment eux-mêmes. Nous constatons un manque de confiance important dans leurs capacités scolaires et leurs ressources personnelles », explique Mona Amirouche, directrice générale de l’école Banlieues, un organisme qui vise à soutenir les élèves, les enseignants et les parents vivant dans des HLM.

Cela tient en partie à l’intériorisation des « stéréotypes et préjugés liés à leur appartenance sociale ». fond », Amirouche dit. C’est aussi parce que même à l’adolescence, les chances semblent fermement contre eux. « Ils sont en plein développement physique et essaient de trouver leur propre voie avec les ressources dont ils disposent », elle explique.

« Tous les problèmes de la France contemporaine »

Typiquement français les projets de logement sont communautés construites dans le boom d’après-guerre des années 1950 et 1960souvent construit avec des matériaux de qualité inférieure Dans les zones manque d’infrastructures telles que les magasins, les entreprises et les transports. « Cela a souvent coupé les habitants des centres commerciaux et culturels des villes où ils vivaient », explique Emile Chabal, spécialiste de l’histoire et de la politique françaises contemporaines à l’Université d’Édimbourg.

Un piéton passe devant des voitures incendiées dans le lotissement Pablo Picasso à Nanterre, en banlieue ouest de Paris, le 29 juin 2023. ©Bertrand Guay, AFP

Lorsque la croissance économique a ralenti au années 1980, les résidents se sont trouvés incapables d’améliorer leurs perspectives ou de déménager dans des quartiers plus recherchés. « Cela a créé une pauvreté intergénérationnelle, souvent amplifiée par la discrimination raciale, car les habitants de ces quartiers sont devenus de plus en plus diversifiés sur le plan ethnique », a déclaré Chabal. dit.

La loi française interdit la collecte de données sur la composition ethnique de la population, mais les ONG et les groupes de réflexion ont constamment constaté que « la discrimination raciale est une réalité en France société », a déclaré Julien Talpin, chercheur en sciences politiques spécialisé dans les quartiers défavorisés au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Un Initiative de justice pour une société ouverte Une étude de 2009 a révélé que des policiers à Paris interpellent parfois des Noirs et des Arabes sur la base de ethnie ou robe plutôt que sur la base d’un individu comportement.

En savoir plusLe meurtre d’un adolescent soulève un problème de police française qui n’ose pas être nommé

Une étude de 2019 sur neuf pays d’Europe et d’Amérique du Nord constaté que, lors du processus d’embauche, la France avait la taux de discrimination le plus élevé contre les indigènes non blancs de tous les pays étudiés, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, Canada et l’Allemagne.

Dans les projets de logements, les problèmes sociaux sont nombreux parmi les communautés isolées confrontées à des taux élevés de pauvreté et de discrimination raciale.

« Ces quartiers concentrent tous les problèmes de la France contemporaine : chômage très élevé, faible niveau scolaire, discriminations de toutes sortes, vie familiale et sociale instable », explique Chabal.

« La montée de la petite délinquance et du trafic de drogue n’a pas aidé – pas plus qu’un excès de violence policière, presque toujours avec de fortes connotations raciales.

‘Volonté politique’

Trois semaines d’émeutes en France en 2005 – dirigé par des résidents de projets de logements sociaux – a vu l’état d’urgence déclaré comme plus de 10 000 véhicules étaient incendié et 233 bâtiments publics ont été endommagés. Les émeutes ont été déclenchées par la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, adolescents qui rentraient chez eux après avoir joué au football dans la banlieue parisienne de Clichy-sur-Bois lorsqu’ils ont fui la police et sont morts en essayant de se cacher dans une sous-station électrique.

Des émeutes ont éclaté en 2017 en réponse aux informations selon lesquelles la police a violé brutalement l’éducateur local de 22 ans Théodore Luhaka avec une matraque de police au cours d’une arrêter et chercher opération à Aulnay-sous-Bois, autre banlieue parisienne.

En savoir plusRacisme, abus sexuels et impunité : l’héritage toxique de la police française en banlieue

La fusillade policière meurtrière de Nahel le 27 juin a été suivie de une semaine d’émeutes qui a vu des centaines de personnes arrêtées par la police, dont beaucoup d’adolescents. Ils n’ont peut-être pas participé eux-mêmes aux émeutes précédentes, mais ont probablement une «mémoire intergénérationnelle» de la violence raciste et de la police racialisée, dit Chabal. « Chaque nouveau cycle de violence [becomes] plus intense, car les enfants se vengent non seulement des injustices commises contre eux mais aussi les injustices commises contre ceux qui les ont précédés.”

Pendant ce temps, les communautés locales sont à court de solutions pour dissuader les troubles. « Travailleurs sociaux, éducateurs et organismes communautaires manquent de fonds pour offrir [a] positif et plus constructif sortie pour la colère que nous avons vue la semaine dernière », dit Talpin.

Depuis les émeutes de 2005 notamment, des milliards d’euro des financements ont été acheminés vers les QPV français pour inverser urbain déclin et adresse persistant problèmes sociaux.

Une grande partie du financement a accordé la priorité aux transformations telles comme l’amélioration du logement, la construction de nouvelles installations comme les bibliothèques et l’extension des liaisons de transport – ce qui est important, dit Talpin. « Mais pas assez d’argent a été dépensé pour l’aspect social », il ajoute.

Les résidents ont demandé des services tels que police de proximité (ou communautaire), dit Talpin. « Les agents qui sont, au quotidien, dans ces quartiers et qui peuvent effectivement bâtir la confiance avec les habitants. »

Mais certains ressentent les améliorations qu’ils ont vus sont seulement « Un habillage de vitrine qui n’a pas apporté de vrais résultats ni abordé les problèmes structurels”, dit Chabal. « La plupart socio-économique les mesures des zones de rénovation urbaine sont restées stables ou a obtenu pire depuis le années 1990. »

Taux de chômage, succès dans l’éducation et les niveaux de pauvreté n’ont pas réussi à s’améliorer.

« Le problème en ce moment ne concerne pas tant les preuves de ces problèmes », déclare Talpin. « Il s’agit de la volonté politique de s’y attaquer réellement. »