Un allié du critique du Kremlin, Alexei Navalny, a annoncé son intention d’organiser une nouvelle manifestation à l’échelle nationale pour soutenir le politicien emprisonné, demandant aux Russes de se rassembler dans les cours résidentielles et d’allumer leurs torches de téléphone portable.

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ces dernières semaines pour protester contre l’incarcération de Navalny, un critique éminent du président Vladimir Poutine, qui dit être persécuté pour des raisons politiques.

La police a arrêté plus de 11 000 personnes qui ont pris part à ce qu’elles ont qualifié de manifestations non autorisées que le Kremlin a qualifiées d’illégales et dangereuses.

Leonid Volkov, un allié de Navalny basé en dehors de la Russie, a déclaré que le nouveau format de protestation ce dimanche soir, qui rappelle les tactiques utilisées par l’opposition anti-gouvernementale dans la Biélorussie voisine, devrait aider à éloigner les manifestants de la police.

Volkov a appelé les habitants des grandes villes russes à se rassembler dans des cours résidentielles près de chez eux à 17h00 GMT et à rester là pendant plusieurs minutes à briller les torches de leur téléphone portable.

Il a suggéré à certaines personnes d’apporter des bougies et d’en faire des formes de cœur pour marquer la Saint-Valentin, et de les photographier d’en haut dans un événement qui, selon lui, ne durerait que 15 minutes.

L’idée, a-t-il dit, serait alors d’inonder les réseaux sociaux d’images de la brève manifestation.

« Je pensais que vous étiez le seul dans tout le grand bloc à ne pas être indifférent à ce qui se passe dans le pays? Vous verrez que ce n’est pas le cas », a écrit Volkov dans un message sur le messager Telegram.

« Pas d’OMON (police anti-émeute), pas de crainte. Peut-être qu’il semblera que ces 15 minutes ne changeront rien – mais en fait, elles vont tout changer. »

Navalny a été arrêté en janvier après être revenu en Russie pour la première fois depuis son empoisonnement en août dernier en Sibérie avec ce que de nombreux pays occidentaux ont qualifié d’agent neurotoxique. Le Kremlin s’est demandé s’il était vraiment empoisonné.

Il a été emprisonné le 2 février après qu’un tribunal a jugé qu’il avait violé les conditions d’une condamnation avec sursis dans une affaire de détournement de fonds qui, selon lui, avait été forgée de toutes pièces.

L’affaire a déclenché de nouvelles tensions entre la Russie et l’Occident et a renouvelé les discussions sur les sanctions. Les alliés de Navalny ont exhorté l’Occident à cibler les individus proches de Poutine avec des mesures punitives.

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé mardi les alliés de Navalny de trahison pour avoir discuté de sanctions potentielles avec l’Occident.