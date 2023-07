De nouvelles luttes intestines entre conservateurs déclenchées par le plan d’immigration radical des groupes de droite

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un groupe de députés conservateurs de droite « fanatiques » a été averti par des conservateurs de haut rang que ses propositions radicales d’immigration sapaient Rishi Sunak avec un « cadeau au travail » dans les urnes.

Les soi-disant nouveaux conservateurs ont été giflés par le Premier ministre et ses collègues conservateurs après avoir présenté des propositions d’immigration radicalement en contradiction avec la politique gouvernementale.

La dernière bataille bleu contre bleu a éclaté après que le groupe de 25 députés – qui comprend le vice-président conservateur Lee Anderson – a fait pression sur M. Sunak pour qu’il réprime les travailleurs sociaux étrangers et les étudiants étrangers.

Les nouveaux conservateurs ont exhorté M. Sunak et sa secrétaire à l’intérieur Suella Braverman à réduire la migration nette des deux tiers d’ici les élections générales – de 606 000 à moins de 226 000 – afin de «sauver la face» auprès des électeurs.

Mais le plan a déclenché une réaction immédiate des modérés conservateurs. Tobias Ellwood a qualifié les idées de « populistes et isolationnistes », tandis que d’autres ont accusé le groupe de rendre la vie plus difficile aux conservateurs essayant désespérément de s’accrocher à leurs sièges en 2024.

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant: « La dernière chose dont le Parti conservateur avait besoin, c’était d’un nouveau sous-groupe de fanatiques absorbant le temps d’antenne. Ce spectacle parallèle ne fera rien pour aider les collègues à risque à conserver leur siège et ne fera qu’empirer les choses.

Un autre haut responsable conservateur a déclaré: « Si en détruisant la marque conservatrice en attaquant son bilan en matière d’immigration, ils espèrent être réélus, ils seront malheureusement déçus. »

L’ancien ministre a ajouté, sarcastiquement : « En amplifiant cette question, ils donnent simplement plus de sièges aux travaillistes. Quelle belle journée de travail pour ces soi-disant nouveaux conservateurs.

M. Anderson a haussé les sourcils en ne se présentant pas au lancement des 12 propositions d’immigration des nouveaux conservateurs, invoquant la maladie, malgré son soutien au plan.

Le coprésident du corps de droite, Danny Kruger, a clairement indiqué que le controversé vice-président conservateur était « soutien » et faisait « partie du groupe » – soulevant de nouvelles questions sur l’emprise de M. Sunak sur son propre parti grincheux.

Le vice-président conservateur Lee Anderson a soutenu des propositions radicales (BBC)

La secrétaire d’État à l’Intérieur du travail, Yvette Cooper, s’est moquée du fait que M. Anderson était désormais à l’origine d’une « politique d’immigration conservatrice entièrement différente » du plan de Mme Braverman.

Mme Cooper a déclaré aux Communes que les députés conservateurs d’arrière-ban « écrivaient sa politique d’immigration parce qu’ils ne pensaient pas qu’elle était à la hauteur ».

Les nouveaux conservateurs ont déclaré qu’une «action rapide» était nécessaire sur les chiffres de la migration – exhortant M. Sunak à fermer un programme qui rend les «soignants» et les «soignants âgés» éligibles aux visas malgré le secteur aux prises avec 165 000 postes vacants l’année dernière.

« Nous n’allons pas en faire une carrière attrayante [to British citizens]nous n’allons pas augmenter les salaires, s’il existe cette voie permettant aux employeurs de faire venir des personnes de l’étranger », a déclaré la coprésidente Miriam Cates.

Miriam Cates dit que les travailleurs britanniques doivent être encouragés à bénéficier des soins sociaux (Médias PA)

Mme Cates a averti que le parti risque la défaite aux élections prévues à l’automne 2024 à moins que les mesures audacieuses ne soient prises.

« Le choix est le suivant – réduire l’immigration, tenir notre promesse aux électeurs et restaurer la sécurité culturelle et économique démocratique », a-t-elle déclaré. « Ou donner un coup de pied dans la rue, perdre les prochaines élections et se résigner à une économie de services à faible croissance, à bas salaires et à forte intensité de main-d’œuvre. »

Mais le n ° 10 a rejeté les demandes des nouveaux conservateurs, un porte-parole du Premier ministre affirmant que le gouvernement « trouve actuellement le bon équilibre » en matière d’immigration.

Le porte-parole a déclaré que le retrait des travailleurs sociaux de la liste des professions en pénurie n’était « pas envisagé », citant la « demande importante de personnel dans le secteur des soins ».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a refusé de dire si M. Sunak était frustré par le soutien de M. Anderson à une répression – mais a reconnu qu’il y avait « des points de vue différents de chaque côté » du débat.

Les députés conservateurs modérés, fidèles à M. Sunak, ont été cinglants à propos de la poussée politique de droite et ont tenté de susciter l’attente d’une nouvelle répression parmi les électeurs du mur rouge.

M. Ellwood, président du comité restreint de la défense, a déclaré : « Nous devons éviter la rhétorique populiste et isolationniste. La question des migrants est complexe et ne peut être résolue simplement en désactivant les programmes de visas.

Il a ajouté : « Nous devrions faire preuve d’un plus grand savoir-faire politique dans la résolution de ce problème, en commençant par reconnaître la source du défi – à savoir l’instabilité croissante dans les pays dans lesquels nous nous sommes promenés, puis nous avons abandonné tout intérêt ».

Rishi Sunak et Suella Braverman sous pression après le rejet du plan rwandais par le tribunal (AFP/Getty)

Le groupe du mur rouge de droite demande également un plafond de 20 000 sur le nombre de réfugiés et le relèvement des seuils salariaux pour les visas qualifiés.

Les députés d’arrière-ban veulent également fermer la voie aux étudiants diplômés pour qu’ils restent au Royaume-Uni après leurs études, et pour que les visas étudiants soient « réservés aux plus brillants » en ne rendant éligibles que les meilleures universités.

Mais le député conservateur principal Robin Walker, ancien ministre de l’Éducation, a déclaré L’indépendant que les propositions du groupe pour les visas étudiants étaient « un non-starter ».

« Vous ne pouvez pas différencier les notes universitaires, nous ne le faisons pas avec le système de frais et il serait très injuste d’introduire soudainement cela à des fins d’immigration », a déclaré M. Walker.

Il a déclaré que les restrictions sur les visas étudiants n’étaient « pas une approche réaliste », ajoutant que les étudiants étrangers « ont tendance à rentrer chez eux, ont tendance à bénéficier à notre système universitaire et à apporter un financement précieux avec eux », ajoutant: « Je ne vois pas l’argument pour avoir tenté de limiter leur nombre en soi.

Les députés qui ont proposé un plan pour réduire le nombre de migrants arrivant légalement ont insisté sur le fait qu’ils étaient fidèles à M. Sunak.

Tom Hunt, député d’Ipswich, a déclaré aux journalistes à Westminster : « Je sais qu’il y a beaucoup d’écrits sur les « rebelles conservateurs », etc. Je vais juste être absolument clair, ce n’est pas ainsi que nous le voyons. J’ai soutenu Rishi Sunak pour qu’il devienne Premier ministre, je ne regrette pas la décision que j’ai prise.

Un haut député conservateur a déclaré L’indépendant il y avait « de l’angoisse et de l’irritation » à l’intérieur du parti que la Haute Cour a rejeté la semaine dernière le projet d’envoyer des demandeurs d’asile déboutés au Rwanda.

« C’est un revers, mais ce n’est pas insurmontable », a déclaré le supporter de Sunak. « La majorité des collègues soutiennent toujours l’idée de mesures pratiques pour lutter contre la migration illégale et trouver le juste équilibre en matière de migration légale. »

Mardi marquera six mois depuis qu’il a invité le public à le juger sur ses cinq cibles – dont sa promesse d' »arrêter les bateaux ».

Cependant, les traversées de migrants ont établi un nouveau record pour le mois de juin, ont montré lundi des chiffres officiels. Quelque 3 824 migrants sont arrivés en juin, contre 3 140 le même mois l’an dernier.