La plupart des gens ne rêvent pas de se marier dans un pub ou un McDonald’s. Mais de nouvelles lois pourraient vous donner la possibilité de toute façon.

Aujourd’hui, c’est le dernier jour pour que les gens répondent aux projets de réforme de la loi sur les mariages lors d’une consultation lancée en septembre dernier.

La Commission du droit suggère que les couples devraient avoir plus de choix sur les lieux, abandonnant les lois désuètes élaborées en 1836 qui limitent les mariages à certains endroits.

De nouvelles lois pourraient donner aux couples la possibilité de se marier dans des endroits tels que les restaurants McDonald’s, les champs ou les châteaux

Le groupe de réflexion de la Wedding Foundation a affirmé que les couples étaient dissuadés de se marier parce que le coût des mariages devenait trop élevé.

Le fondateur, Sir Paul Coleridge, a déclaré que les réformes « ouvriraient le processus afin que les couples puissent concevoir leur propre mariage et se marier partout où ils le souhaitent – que ce soit dans leur église locale ou dans un pub local, un château, un champ ou même chez McDonald’s ».

Il a déclaré: « Nous espérons et croyons que cela re-démocratisera le mariage et les mariages et inaugurera une nouvelle ère de cérémonies plus simples et épurées afin que le mariage soit à nouveau pour tous.

En 1988, 68 pour cent des nouveaux parents appartenant à des groupes à faible revenu en Angleterre et au Pays de Galles étaient mariés. Dans les groupes à revenu élevé, 91 pour cent des nouveaux parents étaient mariés.

Mais maintenant, seuls 35% des nouveaux parents les plus pauvres se sont mariés, tandis que la baisse du mariage entre les couples plus riches a été moins dramatique, 76% étant toujours en train de se marier.

Cela signifie que le «fossé du mariage» entre riches et pauvres a doublé au cours des trois dernières décennies, souligne la Fondation du mariage.

Le fondateur de la Fondation du mariage, Sir Paul Coleridge, déclare que les réformes donneront aux couples plus d’options

Il pense que l’écart pourrait être comblé si les couples pouvaient opter pour des mariages « nus » plus simples, sans les frivolités des lieux coûteux.

Sir Paul, ancien juge de la Haute Cour et fondateur de la Marriage Foundation, a déclaré: « Depuis trop longtemps, la perception grandit que le mariage est un arrangement social désuet réservé aux plus aisés qui peuvent se permettre un mariage et une réception somptueux. .

«Historiquement, cela n’a jamais été le cas. Il y a à peine cinquante ans, tout le monde voulait se marier, et c’était normalement le cas, quelle que soit sa situation financière.

«Cela a été extrêmement avantageux pour la société qui a récolté les bénéfices de taux bien inférieurs de rupture familiale.

Maintenant, selon l’application de mariage Bridebook, le coût moyen d’un mariage est de 20000 £ – une somme que Sir Paul attribue aux « attentes irréalistes créées par des magazines sur papier glacé et des publications farfelues sur les réseaux sociaux ».

Pour le moment, tous les couples doivent avoir leur mariage dans un lieu de culte d’un lieu laïc agréé et ne peuvent pas se marier à l’extérieur.

De nombreux lieux peuvent être coûteux, et certains couples qui ne respectent pas les règles ne se rendent pas compte que leur mariage peut ne pas être légalement reconnu.

La Commission du droit veut permettre aux mariages d’avoir lieu à l’extérieur, comme sur les plages et dans les parcs, dans les maisons privées et sur les bateaux de croisière, et offrir aux couples un plus grand choix de cérémonies religieuses et non religieuses.

Il souhaite également simplifier le processus, en permettant aux couples de donner un avis de leur mariage en ligne ou par courrier plutôt qu’en personne.