De nouvelles lois pourraient conduire à la politisation du NHS, préviennent les principaux députés

Des pouvoirs supplémentaires pour le secrétaire à la Santé dans le cadre des nouveaux plans de réforme du NHS pourraient ouvrir la porte à une plus grande politisation du NHS, ont averti les députés.

Le comité spécial de la santé des Communes a déclaré que les nouveaux pouvoirs prévus qui seraient accordés à Matt Hancock en vertu des modifications proposées dans la législation ne disposent pas des garanties nécessaires ou des détails sur la façon dont les pouvoirs seraient utilisés.

Le comité a exigé plus de transparence sur le pouvoir du secrétaire d’État de nommer les hauts responsables du NHS, la capacité des ministres à intervenir dans les reconfigurations locales et les fermetures de services et le pouvoir de changer le rôle des organisations nationales sans législation primaire.

Le gouvernement a déclaré que les réformes prévues, qui constitueront le premier changement majeur du NHS en plus d’une décennie, aideront les services locaux du NHS à se joindre aux conseils locaux, aux services sociaux et à d’autres services.

Il créera de nouvelles organisations de soins intégrés qui viseront à fournir des services aux personnes de toutes les régions.

Mais le projet de loi, qui a été confirmé dans le discours de la reine cette semaine, comprend une foule de soi-disant pouvoirs d’Henri VIII que le secrétaire à la Santé pourra utiliser sans avoir besoin d’un vote à la Chambre des communes.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, qui représente le point de vue des fiducies du NHS, a déclaré: «Les dirigeants de la fiducie sont heureux de voir le comité partager leurs préoccupations concernant les propositions du livre blanc visant à donner de nouveaux pouvoirs étendus au secrétaire d’État. Nous soutenons sans réserve la recommandation du comité selon laquelle de nouvelles garanties sont mises en place pour protéger l’indépendance opérationnelle du NHS et pour garantir que le pouvoir d’intervenir dans les services de santé locaux n’entraîne pas la politisation du NHS.

«Il est inapproprié pour les politiciens des partis d’être en mesure de déterminer uniquement comment les fonds du NHS sont alloués dans chaque région et circonscription et quels directeurs du NHS devraient être embauchés et licenciés. Ils ne devraient pas non plus être en mesure d’arrêter les changements indispensables pour améliorer la qualité et la sécurité des services de santé locaux sans raison valable. »

Le comité a également critiqué le manque d’ambition actuel sur la résolution de la crise de la main-d’œuvre dans le NHS causée par des vacances généralisées d’infirmières, de médecins et d’autres membres du personnel.

Le nouveau projet de loi sur la santé oblige le gouvernement à publier des mises à jour sur la planification des effectifs une fois tous les cinq ans.

Les députés ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une «réponse adéquate» et que les ministres devraient inclure une obligation de publier des rapports annuels sur les pénuries de main-d’œuvre et les besoins futurs en personnel qui couvrent les cinq, 10 et 20 prochaines années, ainsi qu’une évaluation du personnel en formation. .

Le groupe multipartite de députés a également averti le gouvernement qu’il serait «extrêmement déçu» si Boris Johnson ne tenait pas sa promesse de produire un plan à long terme de protection sociale d’ici la fin de l’année.

Il a déclaré que l’absence de plan pourrait saper les ambitions du NHS et que le nouveau projet de loi sur la santé et les soins devrait inclure le devoir de publier un plan de protection sociale sur 10 ans dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du projet de loi.

M. Johnson, avait initialement promis de « réparer » le système lorsqu’il est entré au n ° 10 en juillet 2019, mais le gouvernement n’a promis de présenter des propositions que « plus tard dans l’année ».

Dans son rapport, la commission a déclaré: «L’absence d’un plan de protection sociale entièrement financé a le potentiel de déstabiliser les systèmes de soins intégrés et de compromettre leur succès.

« Sans financement sûr et à long terme, les problèmes qui ont tourmenté le secteur des soins au cours des deux dernières décennies ne seront pas résolus. »

Le président du comité, l’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt, a déclaré: «Si ces problèmes sont résolus, le gouvernement a l’occasion de créer un tournant post-pandémique en 1948 pour le système de santé et de soins, correspondant à l’importance de l’année où le NHS a été fondé. .

«Mais s’ils ne le sont pas, ce sera une occasion manquée de fournir les soins véritablement intégrés dont a besoin une population vieillissante».