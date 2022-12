De nouvelles lois pour emprisonner les somnoleurs de chiens seront retardées et pourraient même être définitivement abandonnées

Les PLANS pour emprisonner les voleurs de chiens qui font la sieste devraient être retardés au milieu des craintes qu’ils soient mis de côté pour de bon, le soleil de dimanche peut le révéler.

De nouvelles lois strictes qui feraient du vol d’animaux un crime pour la première fois devraient être lancées dans l’herbe longue aux côtés de pouvoirs pour réprimer les passeurs de chiots.

De nouvelles lois strictes pour faire du vol d’animaux de compagnie un crime sont retardées par crainte qu’elles ne soient supprimées Crédit : Alamy

Les nabbeurs d’animaux de compagnie seraient emprisonnés jusqu’à cinq ans pour lutter contre la vague de vols déchirants de toutous de la famille bien-aimée dans le cadre de propositions.

Mais le Premier ministre Rishi Sunak semble sur le point de retarder le projet de loi historique sur le bien-être animal, des initiés affirmant qu’il n’y a pas assez de temps au Parlement pour faire adopter les nouvelles lois.

Les hauts conservateurs craignent que ce ne soit le glas de la loi, qui interdirait également l’exportation d’animaux vivants vers d’horribles abattoirs étrangers, défendue comme un bonus majeur du Brexit.

L’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice, a déclaré au Sun dimanche: «Le projet de loi sur le bien-être animal regorge d’engagements manifestes et bénéficie d’un soutien quasi universel parmi le public.

« Le premier ministre doit s’en tenir à sa promesse de leadership et permettre au projet de loi de reprendre son passage au Parlement.

“Maintenant que nous avons quitté l’UE et que nous sommes redevenus un pays autonome, notre parlement doit développer la maturité nécessaire pour débattre de manière responsable des questions litigieuses ou émotives.”

Lorraine Platt, chef de la Conservative Animal Welfare Foundation, a ajouté : “Cela fait plus d’un an que le projet de loi sur les animaux gardés n’a pas progressé, et nous craignons qu’il ne soit complètement perdu.”

Paula Boyden, directrice vétérinaire de Dogs Trust, a appelé les ministres à “se hâter de faire avancer le projet de loi sur les animaux gardés”.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons déjà certaines des normes de bien-être animal les plus élevées au monde.

“Le projet de loi sur les animaux gardés apportera certaines des protections les plus solides au monde pour les animaux de compagnie, le bétail et les animaux sauvages gardés.”

Ils ont ajouté qu’il était normal que les projets de loi soient retardés en raison de contraintes liées au temps parlementaire.