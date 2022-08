De nouvelles lois en Sierra Leone remodèlent le champ de bataille environnemental

Les experts de l’environnement et des droits fonciers ont salué les lois comme une étape audacieuse pour la nation de huit millions d’habitants, qui reste parmi les plus pauvres du monde malgré de vastes ressources naturelles, et même alors que l’exploitation minière intensive et les plantations d’huile de palme et de canne à sucre ont entraîné la déforestation, des glissements de terrain et l’érosion des sols.

Les nouvelles lois, que le président devrait signer la semaine prochaine, sont parmi les premières du genre à s’appliquer sur la majeure partie du territoire d’un pays et seront parmi les plus protectrices au monde, selon les observateurs des droits de l’homme et de l’environnement.

“À notre connaissance, il n’existe aucun régime juridique, dans aucun des deux hémisphères, qui accorde des droits aussi solides aux communautés confrontées à des préjudices”, a déclaré Sonkita Conteh, directrice du programme Sierra Leone à Namati, une organisation à but non lucratif offrant une formation juridique aux communautés locales. .