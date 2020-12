Les travailleurs occasionnels seront les grands gagnants lorsque les réformes proposées sur le lieu de travail seront présentées au Parlement fédéral cette semaine, mais les changements pourraient avoir des répercussions importantes sur les petites entreprises.

Le bouleversement proposé des lois sur les relations professionnelles vise à fournir plus de certitude à des milliers d’Australiens qui travaillent.

Le personnel qui travaille pour le même employeur depuis un an et qui effectue des équipes régulières depuis six mois doit se voir offrir un poste permanent dans le cadre des réformes.

Plus de la moitié des 2,6 millions de travailleurs occasionnels d’Australie bénéficieront de ce changement, mais il pourrait voir moins de flexibilité pour les propriétaires de petites entreprises obligés de donner des contrats permanents.

Les réformes proposées sur le lieu de travail offriront plus de certitude aux travailleurs occasionnels (photo, un serveur de Melbourne servant des dîners)

Cela signifie que les travailleurs auront plus de sécurité d’emploi.

Le procureur général et ministre des Relations industrielles, Christian Porter, espère que les réformes mettront fin à la confusion entourant les travailleurs occasionnels.

« Avec autant d’Australiens toujours sans travail, ou faisant moins d’heures en raison de la pandémie, nous ne pouvons rien faire lorsque nous sommes dans une situation où les employeurs retardent la prise de décisions d’embauche en raison de la confusion persistante sur le statut juridique de l’emploi occasionnel », Dit M. Porter.

Il a remercié les groupes d’employeurs et les syndicats qui ont contribué à façonner les réformes.

La législation introduira la définition statutaire d’un emploi occasionnel dans la loi sur le travail équitable, qui inclura l’emploi offert sans engagement préalable ferme que le travail se poursuivra indéfiniment et suivra un modèle de travail convenu.

Les réformes proposées sont une bonne nouvelle pour les travailleurs occasionnels qui travaillent pour le même employeur depuis un an (photo, un technicien en ongles de Sydney s’occupant d’un client)

« Notre définition de l’emploi occasionnel est probablement plus large que ce que certains groupes d’entreprises voulaient », a déclaré M. Porter.

«Les syndicats diront probablement que nous aurions dû élargir encore la définition, ce qui me suggère que nous avons trouvé le bon équilibre sur cette question et obtenu un résultat juste et équitable qui profitera à la fois aux travailleurs et aux employeurs.

La législation vise à résoudre le problème de la «double déduction» où les employeurs peuvent actuellement devoir payer à la fois pour les congés de maladie et autres congés ainsi que les 25 pour cent de charges occasionnelles destinées à compenser ces avantages.

Le procureur général et ministre des Relations industrielles, Christian Porter, présentera cette semaine les réformes proposées au parlement fédéral (photo, un nettoyeur d’école à Melbourne)

Le gouvernement veillera à ce que les employeurs n’aient pas à payer deux fois les droits des travailleurs en veillant à ce qu’un tribunal retienne tout chargement occasionnel identifiable payé pour indemniser l’employé pour l’absence d’un ou plusieurs droits.

«Il s’agit de réformes importantes qui, ensemble, résoudront le problème de l’incertitude, offriront de meilleures voies pour la sécurité de l’emploi, élimineront le fardeau des demandes de double déduction et reconnaîtront le choix des employés. Dit M. Porter.

Le projet sera présenté au parlement mercredi.