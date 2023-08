De nouvelles lettres intimes des « années perdues » d’exil de Louis Riel présentées à la galerie de Calgary

Des écrits inédits de Louis Riel présentés dans une exposition à Calgary donnent un aperçu de la vie personnelle du père du Manitoba pendant des années d’exil au centre de deux rébellions métisses historiques qu’il a dirigées dans l’Ouest canadien.

Devotion: Louis Riel Writes Home, qui se déroule aux Nickle Galleries de l’Université de Calgary jusqu’au 1er septembre, comprend deux des carnets du chef métis et environ 37 lettres entre lui et sa famille proche.

Environ 15 de ces lettres ont été écrites par Riel entre 1874 et 1884, une période qu’il a passée à souffrir en exil volontaire et officiel du Manitoba pour son rôle dans la résistance de la rivière Rouge, qui s’est terminée en 1870, a déclaré Annie Murray, conservatrice de l’exposition.

« Ce sont en quelque sorte les années perdues de Louis Riel », a déclaré Murray, bibliothécaire des livres rares et des collections spéciales de l’Université de Calgary.

« C’est cette période intermédiaire de sa vie, entre la Résistance de la rivière Rouge et la Résistance du Nord-Ouest… Je pense qu’il avait le mal du pays tout le temps, et c’est ce qui m’est vraiment apparu, c’est la douleur de tout ça. »

Les premiers mots que Louis Riel a écrits dans ce journal sont : « Votre âme est forte. Vous faites du bien. Mon cœur t’accompagne, ô Canadien ! Il a principalement écrit dans le cahier dans les années 1870 lorsqu’il vivait aux États-Unis, a déclaré la commissaire de l’exposition Annie Murray. (Andy Nichols/Université de Calgary)

Riel, qui a été pendu pour trahison à 41 ans en 1885, a commandé deux rébellions métisses dans l’ouest du Canada. Il demeure une figure controversée de l’histoire du Canada, mais il est maintenant largement reconnu comme le père du Manitoba.

La collection de l’exposition a été acquise par l’université pour un montant non divulgué mais « important » en 2022. Ils ont été détenus par la famille de Riel pendant plus d’un siècle jusqu’à ce qu’un descendant d’un de ses frères et sœurs les vende anonymement à une librairie rare en Alberta, a déclaré Murray. .

« Il a écrit de toutes ces différentes adresses aux États-Unis, puis il s’est finalement rendu dans le Montana, où il s’est marié [and] avait deux enfants », a-t-elle déclaré.

« Il était instituteur à la Mission Saint-Pierre, et c’est à ce moment-là que Gabriel Dumont et trois autres hommes sont descendus et ont dit : ‘Tu dois monter à Batoche. Nous avons besoin de ton aide.’ »

L’un des carnets présentés contient les réflexions personnelles et spirituelles de Riel pendant qu’il vivait aux États-Unis dans les années 1870, a déclaré Murray. L’autre détient les transcriptions en français des déclarations de la défense faites par Riel et son avocat lors du procès de Regina qui a abouti à sa pendaison.

La ministre de la Fédération des Métis du Manitoba, Anita Campbell, a déclaré qu’elle était émue lorsqu’elle a découvert les objets de l’exposition, car ils donnent vie à l’exil de Riel.

« Ce n’est pas juste une lettre, ce n’est pas juste un artefact, ce n’est pas juste un document – c’est notre histoire », a déclaré Campbell. « Cela fait partie de qui nous sommes. Il fait partie de qui nous sommes. »

Bien que tous les matériaux de l’exposition sont consultables en ligneCampbell a déclaré qu’elle se sentait triste de ne pouvoir les voir qu’à travers un écran d’ordinateur.

« La question devient : c’est à Calgary — pourquoi n’est-ce pas de retour dans la région métisse de la rivière Rouge ?

La conservatrice de l’exposition, Annie Murray, a déclaré que les écrits de Riel pourraient voyager à l’extérieur de Calgary à l’avenir. (Andy Nichols/Université de Calgary)

La Fédération des Métis du Manitoba s’est efforcée de récupérer et de rapatrier les biens de Riel des musées canadiens au fil des ans, mais Campbell a déclaré qu’il existe d’autres moyens de les amener dans la patrie des Métis.

La fédération aimerait établir une relation avec l’Université de Calgary pour trouver un prêt de la collection afin qu’elle puisse être exposée au Centre du patrimoine national des Métis de Winnipeg, qui devrait ouvrir ses portes en 2026, a-t-elle déclaré.

Il est important que les Métis puissent voir les objets au centre du patrimoine de Winnipeg, car ils « ont un effet émotionnel et personnel sur nous », a déclaré Campbell.

« Est-ce que je pense que tout doit rester… au Centre du patrimoine métis ? Bien sûr, mais est-ce la réalité ?

Les Métis existent partout au Canada et aux États-Unis, tout comme les artefacts métis, a déclaré Campbell. Les écrits de Riel à l’exposition de Calgary ne sont probablement pas les derniers de ses biens à être découverts.

Murray comprend les inquiétudes concernant les objets personnels de Riel éloignés de la patrie métisse, mais a déclaré que l’Université de Calgary était heureuse de les héberger.

« Les membres de la famille ont décidé où ils voulaient le mettre en vente … Je respecte la décision », a-t-elle déclaré.

L’exposition Louis Riel aux Nickle Galleries de l’Université de Calgary comprend un portrait du chef par l’artiste métis David Garneau. (Andy Nichols/Université de Calgary)

Alors que l’exposition en personne se termine en septembre, Murray a déclaré que son objectif était de présenter la collection au monde. Il est possible que les écrits de Riel partent en tournée, mais elle a dit qu’elle aimerait passer le relais à d’autres conservateurs et voir comment ils interagissent avec les pièces.

« Ce n’est que le début », a-t-elle déclaré. « C’est une collection historique spéciale à laquelle je pense que les gens se sentiront connectés de différentes manières. »

Une partie de l’exposition de Calgary comprend un portrait de Riel par l’artiste métis David Garneau entouré de huit lettres écrites par le chef et sa famille, que Murray a placées sur une carte de la rivière Rouge. Elle a dit que cela représente le cercle familial très uni que Riel a entretenu pendant son exil.

« Le seul mot qui me revenait à l’esprit en pensant à cette exposition, c’est que c’est un homme de dévotion. Il est dévoué à sa famille. Il est dévoué à Dieu. Il est dévoué au peuple métis. »

« Ô ma nation ! Soyez fiers, accrochez-vous à vos prêtres clairvoyants comme le grand épicéa accroche ses branches vertes », écrit Louis Riel dans ce poème inclus dans une lettre de 1874 à ses sœurs. (Soumis par l’Université de Calgary)

Murray a déclaré que son travail sur l’exposition lui avait montré à quel point Riel était convaincante en tant que personne.

« C’est une si grande figure de l’histoire. Nous avons vu beaucoup de photos de lui et nous entendons beaucoup d’histoires, mais c’est autre chose de regarder quelque chose qu’il a écrit », a-t-elle déclaré.

« C’est incroyable pour moi, mais pas surprenant, comment il garde l’intérêt de tout le monde après tout ce temps. »