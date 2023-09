De nouvelles images terrifiantes montrent un incendie de mariage qui a tué 100 personnes, dévastant la salle après avoir éclaté lors de la première danse.

Des images HANTANTES ont capturé le moment où un incendie mortel a éclaté lors d’un mariage en Irak alors que le couple de jeunes mariés profitait de leur première danse.

On voit la mariée Haneen et le marié Revan souriant alors qu’ils se balancent doucement, quelques secondes seulement avant que leur grand jour ne se transforme en un désastre fatal.

La danse lente illuminée par des feux d’artifice est rapidement devenue sinistre lors du mariage en Irak Crédit : Twitter

Des débris en feu ont commencé à pleuvoir sur les invités alors que le plafond était englouti par les flammes. Crédit : Twitter

Des images d’horreur ont capturé l’incendie qui se propageait dans toute la salle de banquet. Crédit : Twitter

Un feu d’artifice intérieur élaboré a commencé alors que les deux hommes dansaient lentement, ce qui, selon les enquêteurs, a déclenché l’incendie d’horreur qui a ravagé la salle al-Haitham à Qaraqosh, en Irak, mardi.

Les autorités ont annoncé que 98 personnes avaient été confirmées mortes et que plus de 100 autres avaient été blessées et gravement brûlées.

On craignait également que les jeunes mariés aient péri dans l’enfer, mais il est apparu depuis qu’ils ont survécu après avoir apparemment fui par une porte de cuisine.

Ils ont subi de légères brûlures et ont perdu plusieurs proches, a déclaré à l’AFP un ami du couple.

Jamil al-Jamil a déclaré : « La mariée a perdu toute sa famille – trois frères, tous ses oncles et ses jeunes cousins. Le marié a perdu sa mère.

Aujourd’hui, une autre vidéo du moment où l’incendie féroce a commencé à dévorer le plafond de la salle, laissant les invités fuir pour sauver leur vie, a fait surface.

Des foules de fêtards regardaient Haneen et Revan commencer leur première danse juste après 22 heures lorsqu’un grand nombre de feux d’artifice ont été déclenchés.

Les invités ont d’abord été séduits par le somptueux spectacle pyrotechnique, jusqu’à ce que des débris en feu commencent à pleuvoir sur eux quelques secondes plus tard.

Le couple a été vu se serrant l’un contre l’autre sous le choc alors que leur danse lente était brusquement interrompue par la chute des cendres enflammées.

Des gens ont été vus se cacher, se précipiter vers les sorties et regarder autour d’eux avec panique pour retrouver leurs proches.

Un autre clip montre comment le feu d’artifice a semblé allumer un énorme lustre qui planait au-dessus de la tête des invités assis.

Des témoins oculaires ont décrit comment le plafond tout entier a été englouti par les flammes « en quelques secondes » tandis qu’une épaisse fumée commençait à remplir la pièce.

« Il y avait environ 1 000 à 1 100 invités. Le mariage s’est bien passé », a déclaré un homme à l’agence de presse kurde irakienne. Rudaw.

« Pendant le slow, un des feux d’artifice a touché le toit.

« Le plafond a pris feu d’un coup et cela s’est propagé partout car tout était composé de panneaux sandwich, de feuilles de vinyle et de tissu.

« Tout a pris feu et a commencé à tomber sur la tête des gens. Personne n’a pu sortir ».

D’autres images montrent le plafond de la salle de banquet s’effondrant sur la piste de danse qui regorgeait auparavant d’invités.

L’électricité sur le site a ensuite été coupée, rendant de nombreuses voies d’évacuation plus difficiles à atteindre.

Ghaly Nassim, 19 ans, a raconté à la BBC comment il s’est précipité vers le danger pour tenter d’aider à libérer cinq de ses amis piégés.

Il a expliqué : « Une porte était bloquée, alors nous l’avons ouverte de force. Des flammes massives sont sorties du hall. C’était comme si les portes de l’enfer s’étaient ouvertes.

« La température était insupportable. Je ne peux pas décrire la chaleur extrême. »

Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants se sont précipités vers la sortie, mais beaucoup ont été ravagés par les flammes avant de pouvoir s’échapper.

Cet incident tragique a plongé la province irakienne de Ninive dans le deuil alors que de nouveaux corps continuent d’être retrouvés dans les squelettes calcinés de la salle du mariage.

Plusieurs funérailles de victimes ont déjà commencé, tandis que les survivants continuent de se remettre de brûlures horribles à l’hôpital.

Des photos déchirantes de proches en deuil rassemblés pour dire au revoir à ceux qui ont été tués donnent un aperçu de l’agonie qui a secoué la communauté.

Mercredi, lors d’une cérémonie commémorative bondée à l’église d’Al-Tahira, un prêtre a déclaré aux personnes en deuil : « Rien n’est à la hauteur dans ce pays.

« Nous devons demander des comptes à ceux qui sont responsables. Assez, assez ».

Les mariés faisaient partie des personnes réunies dans le chagrin jeudi après avoir tous deux été soignés à l’hôpital.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux semblait montrer Revan s’effondrant alors qu’il sanglotait tandis qu’un autre homme le soutenait par derrière.

D’autres participants ont dû chercher leurs proches dans les hôpitaux.

Les enquêteurs s’efforcent toujours de déterminer la cause officielle de cet enfer meurtrier, même si l’on pense que les feux d’artifice en sont responsables.

La Direction de la Défense Civile a déclaré que le lieu était recouvert de panneaux composites métalliques hautement inflammables, ce qui est illégal en Irak.

L’incendie a provoqué l’effondrement de certaines parties du hall en raison de l’utilisation de matériaux de construction combustibles et bon marché qui s’effondrent en quelques minutes lorsque l’incendie se déclare, ont indiqué les autorités.

Les autorités ont annoncé que dix employés du lieu du mariage avaient été arrêtés, dont son propriétaire et trois personnes impliquées dans le feu d’artifice.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête approfondie sur ce mariage qui a mal tourné.

Il a appelé à « les sanctions les plus sévères autorisées par la loi pour les responsables des négligences ou des manquements qui ont conduit à cet incendie tragique ».

Le gouvernement a ordonné des inspections strictes des hôtels, des écoles, des restaurants et des lieux événementiels pour vérifier les normes de sécurité.

L’un des propriétaires d’al-Haitham Hall, Chonny Suleiman Naboo, a déclaré à AP qu’un défaut électrique était à l’origine de l’incendie qui a tué près de 100 personnes.

Il a nié que le lieu ait négligé les procédures de sécurité.

Le lieu, al-Haitham Hall, a été décimé par l’horreur qui a fait près de 100 morts. Crédit : Twitter

Les familles en deuil ont commencé à reposer leurs proches Crédit : AP