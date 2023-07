De nouvelles images satellites montrent des formes non identifiables à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia | Nouvelles du monde

Deux nouvelles images satellites montrent des formes blanches non identifiées au-dessus du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Les images, prises par la société d’imagerie satellite Planet Labs, ont été capturées le 5 juillet – un jour après ukrainien Président Volodymyr Zelensky explosifs revendiqués peut avoir été placé à l’usine.

Il y a cinq formes blanches visibles dans la plus claire des images prises à 07h51 UTC (8h51 BST).

Cinq formes non identifiées peuvent être vues au-dessus du réacteur 4 dans cette image de Planet Labs





Une deuxième image prise à 10h16 UTC (11h16 BST) ne montre que trois formes blanches.

Trois formes blanches peuvent être vues sur cette image de Planet Labs





Aucune forme blanche ne peut être vue sur une troisième image qui a été prise dans les heures précédant les deux autres photos, Planet Labs marquant l’image comme ayant été prise à 05h27 UTC (06h27 BST).

Aucune forme inhabituelle ne peut être vue sur cette image du réacteur prise dans les heures précédant les deux autres images satellites de Planet Labs





Cela pourrait être dû à un changement de lumière mais n’est pas concluant. Il n’est pas possible de confirmer quelles sont les formes à partir des seules images satellites.

Aucun changement ne peut être vu au-dessus du réacteur 3 dans aucune des images satellite envoyées à Sky News.

S’exprimant dans une vidéo mardi, le président Zelenskyy a déclaré: « Nous avons maintenant des informations de nos services de renseignement selon lesquelles les troupes russes ont placé des objets ressemblant à des explosifs sur le toit de plusieurs unités de puissance de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

« Peut-être pour simuler une attaque contre l’usine. Peut-être qu’ils ont un autre scénario. »

Pourquoi les tensions s’intensifient-elles à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – et à quel point une explosion serait-elle dangereuse ?

Il a affirmé que les appareils présumés se trouvaient au-dessus des réacteurs trois et quatre.

Darya Dolzikova, de l’unité de prolifération et de politique nucléaire du Royal United Services Institute (RUSI), a déclaré: « Il est difficile de juger à partir des images ce que montrent les changements sur les toits, y compris s’ils sont en quelque sorte liés aux engins explosifs que les services de renseignement ukrainiens ont déclaré peuvent être présents sur les toits des réacteurs de la ZNPP.

La centrale nucléaire a été prise sous contrôle russe, devenant l’une des premières grandes zones à être capturée par les forces de Vladimir Poutine.



« Mais la recherche d’images indépendantes et fiables est importante et peut aider à vérifier les affirmations sur ce qui se passe au ZNPP.

« Cependant, les images, y compris les défis liés à la vérification de ce qu’elles montrent réellement, soulignent une fois de plus l’importance d’accorder à l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) tout l’accès qu’elle demande à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. »

L’agence a demandé un accès supplémentaire aux toits de deux réacteurs, ainsi qu’aux salles des turbines et à certaines parties du système de refroidissement de la centrale pour confirmer l’absence d’explosifs.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré : « Nos experts doivent être en mesure de vérifier les faits sur le terrain. Leurs rapports indépendants et objectifs aideraient à clarifier la situation actuelle sur le site, qui est cruciale à un moment comme celui-ci ».

