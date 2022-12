De nouvelles images révèlent comment 5 lions se sont échappés de leur enclos au zoo de Sydney

(CNN) — La grande évasion évoque toujours le prisonnier de guerre Steve McQueen, mais peut-être que les vrais maîtres de l’évasion sont cinq lions qui se sont enfuis de leur enclos dans un zoo de Sydney le mois dernier.

Le zoo de Taronga a déclaré jeudi que de nouvelles images de vidéosurveillance révèlent comment quatre oursons et un mâle adulte se sont échappés de leur enclos en se faufilant sous une clôture en treillis métallique. Les lions ont été retrouvés à l’extérieur de leur enclos vers 6 h 30, heure locale, le 2 novembre.

Les louveteaux Luzuko, Zuri, Khari et Malika jouaient près de la clôture avant que l’un d’eux ne s’enfouisse en dessous, a indiqué le zoo dans un communiqué. Les autres petits et leur père Ato ont suivi, tandis que la lionne Maya et le petit Ayanna sont restés derrière.

Le zoo a déclaré que les cinq lions “avaient enquêté calmement” et étaient restés à quelques mètres de leur enclos avant de faire plusieurs tentatives pour rentrer.

L’équipe d’intervention d’urgence du zoo est arrivée moins de 10 minutes après l’évasion, la situation étant sous contrôle “en quelques minutes”, indique le communiqué.

Ato a rejoint ses quatre petits Luzuko, Zuri, Khari et Malika lors de leur grande évasion de leur enclos. Saïd Khan/AFP/Getty Images

Luzuko a été la première à rentrer dans l’enclos, suivie de ses compagnons femelles Zuri et mâles Khari. Malika a été tranquillisée par l’équipe d’intervention et ramenée. Après quelques encouragements, Ato a retrouvé sa fierté.

Les invités qui étaient sur place pour l’expérience de camping “Roar and Snore” du zoo lorsque l’évasion s’est produite ont reçu l’ordre de quitter leurs tentes immédiatement et de “courir” avant de trouver refuge dans un bâtiment voisin, a rapporté 9News, affilié à CNN.

Magnus Perri, dont la tente était dressée près de l’enclos des lions, a déclaré à 9News que le personnel du zoo de Taronga est entré dans la zone de la tente en disant : “‘C’est un code un, sortez de votre tente et courez, venez maintenant et laissez vos affaires'”.

Les lions se trouvent actuellement dans une zone extérieure à l’arrière de la maison en attendant l’achèvement de l’examen, a indiqué le zoo, ajoutant qu’il est peu probable qu’ils reviennent à l’exposition principale avant Noël.

Alors qu’un examen initial a confirmé un “problème d’intégrité” avec la clôture, le zoo de Taronga a déclaré que son examen de l’évasion était “en cours”.

“Un ingénieur médico-légal indépendant et spécialisé mène toujours des enquêtes détaillées sur la panne et le système complexe de clôture en treillis”, et donne également des conseils sur les réparations nécessaires, selon le communiqué.