De nouvelles images poignantes montrent le moment où une voiture abat une montagne avant de tuer 14 personnes à bord

De nouvelles images HORRIFIQUES ont émergé de la tragédie du téléphérique italien, montrant le moment où la voiture abat la montagne.

Les images montrent à quel point les 15 passagers à l’intérieur de la voiture étaient proches de la sécurité, avant que la cabine n’abatte une montagne jusqu’à sa disparition.

Quatorze personnes ont été tuées lorsqu’un câble s’est rompu et que les freins ont échoué, envoyant la voiture dévaler la montagne Crédit : Ruetir

Deux nouvelles vidéos de la tragédie ont vu le jour, initialement publiées par les médias italiens Crédit : Ruetir

Il a été projeté à 500 m d’une montagne près du lac Majeur, tuant 14 personnes, lorsqu’un câble s’est rompu et que les freins ont échoué.

Les événements catastrophiques, qui ont eu lieu vers 12 heures le 23 mai, ont duré environ 30 secondes et ont commencé lorsque la voiture s’est approchée du sommet et l’a fait tirer vers un pylône. Il s’est ensuite envolé dans les airs avant de s’écraser contre le sol.

Deux nouvelles vidéos de la tragédie ont maintenant vu le jour ; images enregistrées à l’intérieur et à l’extérieur de la station de téléphérique et diffusées par les médias italiens.

Les images tournées de l’intérieur montrent que la voiture n’était qu’à quelques mètres de l’arrivée à la gare lorsque le câble s’est cassé, renvoyant la voiture et ses passagers à l’intérieur en dévalant la montagne.

Les touristes à l’intérieur regardent par la fenêtre les sites incroyables.

Un ingénieur peut être vu dans la gare se préparant à l’arrivée de la voiture lorsqu’elle ralentit, et une seconde plus tard, des secousses en arrière, rebondissant loin de la gare.

Il reste immobile, apparemment incrédule, pendant un moment, avant de courir frénétiquement autour de la gare, ne sachant pas quoi faire face à la catastrophe qui se déroule.

La deuxième vidéo, tournée à l’extérieur de la gare, montre la voiture alors qu’elle descendait les câbles à 60 mph, avant de s’écraser et de fondre et de tuer tous ses passagers sauf un.

Un garçon de cinq ans originaire d’Israël, Eitan Biran, est le seul survivant.

Sa mère et son père, son frère cadet et ses arrière-grands-parents ont tous été tués, de même que plusieurs autres couples qui étaient passagers dans la voiture.

La voiture était à quelques mètres de l’arrivée à la gare lorsque le câble s’est cassé Crédit : Ruetir

Les autorités italiennes ont maintenant ouvert une enquête alors que plus de détails apparaissent sur ce qui aurait pu se passer Crédit : Ruetir

Les images du site de l’accident, près du sommet de la ligne Stresa-Mottarone dans la région du Piémont des Alpes occidentales, montraient la voiture froissée allongée dans une clairière d’une épaisse pinède près du sommet du pic Mottarone.

Les autorités italiennes ont maintenant ouvert une enquête alors que plus de détails apparaissent sur ce qui aurait pu se passer.

Les voitures transportant les touristes sont tractées par un câble jusqu’au sommet de la montagne depuis la ville de Stresa et reposent sur un autre câble comme support.

La voiture se trouvait près de la gare finale, où les visiteurs peuvent avoir une vue panoramique sur les montagnes environnantes.

Chaque télécabine a une capacité de 40 personnes mais en raison des restrictions de Covid, il y avait moins de la moitié à bord.

Des détails déchirants sur les personnes décédées sont apparus depuis l’accident d’horreur.

Le père d’Eitan Biran, âgé de cinq ans, Amit Biran, 30 ans, et son épouse Tal Peleg-Biran, âgée de 26 ans, sont décédés avec leur autre fils Tom Biran, âgé de deux ans, et ses grands-parents dans la tragédie.

La famille vivait dans le nord de l’Italie et ses grands-parents Barbara et Yitzhak Cohen, âgés de 71 et 81 ans, venaient de Tel Aviv.

Un médecin a envoyé un dernier message à sa sœur pour lui dire qu’elle montait à bord d’un téléphérique dans le nord de l’Italie – une heure avant qu’il ne plonge à 20 mètres du sol, tuant 14 personnes.

Roberta Pistolato, qui a travaillé en première ligne de la bataille de l’Italie contre Covid, est décédée dans la tragédie alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire avec son petit ami Angelo Gasparro, 45 ans.

Peu de temps avant l’horreur, qui se serait produite lorsqu’un câble s’est rompu près du sommet de la montagne de 4 900 pieds, Mme Pistolato a envoyé un texto à sa sœur: « Nous montons dans le téléphérique. »

Vittorio Zorloni, 55 ans, et sa compagne de 37 ans, Elisabetta Personini, ont été tués avec et leur fils de cinq ans, Mattia.

Le couple, qui devait se marier le mois prochain, a été tué sur le coup lorsque la voiture a heurté le sol et que leur fils est décédé à l’hôpital de Turin.

L’accident a également coûté la vie à Serena Cosetino, 27 ans, chercheuse scientifique, et à son petit ami de 30 ans Mohammed Reza Shahisavandi, un étudiant iranien, qui travaillait également dans un bar à Rome.

Le couple fiancé Silvia Malnati, 27 ans, et Alessandro Merlo, 29 ans, figuraient également parmi les personnes décédées.

Amit Biran et sa femme Tal Peleg-Biran sont décédés avec leur fils cadet Tom Biran

Angelo Gasparro et Roberta Pistolato ont été tués lorsque le téléphérique s’est effondré

Les fiancés Silvia Malnati et Alessandro Merlo ont également été tués